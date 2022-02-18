Среди медийных аналитиков и ученых широко распространено мнение о том, что одному человеку — президенту Франции Эммануэлю Макрону — под силу остановить волну крайне правого популизма в Европе. Выступая 17 апреля 2018 года в Европейском парламенте, Макрон призвал задействовать против роста популизма не «авторитарную демократию, а авторитет демократии», пишут Картик Радж и Бенджамин Уорд в статье для издания The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Угрозы реальны: левоцентристские партии всего европейского континента пришли в упадок, они получили минимальную поддержку на выборах в Нидерландах в 2017 году, их позиции пошатнулись в Германии, в марте 2018 года в Италии доля левоцентристских партий в парламенте сократилась вдвое.

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К нынешнему лету позиции крайне правых в ЕС могут еще больше укрепиться, начиная с Польши на севере, также в Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Австрии и в Италии. Такое положение вещей создает угрозу для основных прав человека, особенно это касается меньшинств и демократических институтов.

Ножевое нападение, произошедшее в Париже 12 мая, было расценено французскими властями как террористическое нападение. Перед руководством Франции стоит сложная задача по обеспечению безопасности граждан. Однако обеспечение безопасности не должно служить оправданием для подрыва прав.

Одержав победу над Марин Ле Пен в ходе президентских выборов в мае 2017 года, Макрон, похоже, продемонстрировал альтернативу ксенофобским популистам во Франции и за ее пределами. Назвав Ле Пен «верховной жрицей страха» в ходе телевизионных дебатов, Макрон дал понять французской общественности, что он выступает за другую политику.

Макрон заслуживает уважения за защиту основополагающих ценностей Европейского союза, в отличие от тех правительств ЕС, которые, похоже, намерены подорвать демократические институты, права человека и верховенство закона. Макрон публично раскритиковал правительства Польши и Венгрии за то, что они подорвали независимость судей и пытались заглушить общественную критику. Однако если президент Франции действительно намерен защищать основополагающие принципы ЕС, необходимо, чтобы его внутренняя политика продемонстрировала недвусмысленную поддержку этих принципов.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Спустя год после своей победы Макрон добился противоречивых результатов, особенно когда речь идет о соблюдении прав человека и ключевых демократических принципах. Законопроект о миграции, который был одобрен национальным собранием Франции 22 апреля 2018 года, является примером того, что Макрон готов принимать драконовские меры у себя на родине, несмотря на то, что ранее восхвалял миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель. Новый закон увеличивает срок административного задержания с 45 до 90 дней для лиц, подлежащих депортации. На самом деле необходимости в таком увеличении не было, данное решение является чисто политическим жестом, поскольку, например, в 2016 году мигрантов депортировали в среднем в течение 12 дней. Закон также разрешает задержание детей мигрантов, несмотря на неоднократную критику этого положения со стороны Европейского суда по правам человека. В долгосрочной игре против крайне правых такая «жесткая политика» является контрпродуктивной.

Когда дело доходит до терроризма, возникает аналогичная ситуация. Новый закон Макрона о борьбе с терроризмом вступил в силу 1 ноября 2017 года, официально прекратив чрезвычайное положение, которое длилось почти два года с момента парижских нападений в ноябре 2015 года.

В течение этих двух лет принцип верховенства права был приостановлен во имя борьбы с терроризмом, что привело к многочисленным злоупотреблениям со стороны французских сил безопасности. Например, было проведено более 4 тыс. обысков, большинство из которых проводились без соответствующего ордера. В Human Rights Watch отметили, что жесткие меры распространялись в основном на мусульманские общины. Фактически новый закон закрепляет в обычном уголовном и административном праве многочисленные чрезвычайные полномочия и практику, свойственную режиму чрезвычайного положения. Эти меры могут спровоцировать рост разногласий и недоверия, особенно среди мусульманских общин и мигрантов. Исследования Human Rights Watch показывают, что правоохранительные органы Франции имеют давние проблемы с этнической и расовой дискриминацией, особенно в экономически неблагополучных районах.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Вместо того, чтобы принимать законы и проводить политику, подрывающую права и обостряющую разделение, правительство Макрона должно устранить неравенство перед законом. Подобная политика больше созвучна простым решениям, которые предлагал «Национальный фронт» Ле Пен.

Макрон объявил о необходимости проведения реформ для решения проблемы низкой социальной мобильности, однако его планы по борьбе с нищетой и безработицей всё еще находятся на ранней стадии. Благотворительные организации по борьбе с нищетой и бездомностью обеспокоены тем, что социальные реформы Макрона ведут в неправильном направлении. Например, правительство Макрона сократило жилищное пособие, в котором остро нуждаются 10% граждан Франции. Такая политика вряд ли убедит избирателей в том, что Макрон стремится улучшить социально-экономическую ситуацию.

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Также существует проблема расизма. Неудобный факт остается фактом: молодые люди из этнических меньшинств испытывают постоянную дискриминацию со стороны полиции, а их жизненные шансы ограничены, поскольку они живут в неблагополучных районах. Улучшение качества школьного образования, расширение доступа к рынку труда для молодежи, независимо от расы и религии, могут способствовать улучшению процесса социальной интеграции жителей неблагополучных районов и предотвращению социального разделения, которым охотно пользуются популисты.

Победа Макрона в 2017 году может сыграть важную роль в противостоянии крайне правому популизму в Европе. Однако его «жесткая» политика может сыграть на руку популистам. Если Макрон намерен предложить реальную альтернативу, то для начала ему стоит признать, что его правительство проводит ошибочную политику в миграционной и социальной сфере и в сфере борьбы с терроризмом. Прежде всего Макрон должен отстаивать права человека и бороться со злоупотреблениями и несправедливостью, которые могут склонить избирателей на сторону крайне правых популистов.