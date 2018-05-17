До 20% семей на Украине могут потерять субсидии, передает «За Збручем» (Тернополь). Такие прогнозы дают эксперты социальной защиты населения. Урежут субсидии и безработным, не зарегистрированным в центре занятости. Им будут начислять доход в размере трех прожиточных минимумов, это 5286 гривен. Экономным пользователям субсидий обещают компенсацию — до 800 гривен. Монетизация будет проводиться и дальше. Здесь существенно ничего не изменилось. Люди, которые использовали 150 киловатт электроэнергии на отопление; 100 метров кубических газа — за это можно будет получить наличные, как и в прошлом году. Для получения денег нужно написать соответствующее заявление. Получателей субсидий незаконным образом не будут штрафовать, однако им придется вернуть государству использованную субсидию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Волинські Новини» (Луцк) рассказывают, как обходят закон на границе с Польшей. Чем больше иконок на лобовом стекле автомобиля — тем выше вероятность того, что салон забит сигаретами. Олег живет в часе от Европы, в городке Жовква на Львовщине, поэтому обладает тайными знаниями. Когда в январе этого года ввели новые правила ввоза из-за границы, чтобы уменьшить поток товаров на продажу, появилась еще одна схема. Уже не полулегальная, как до этого, а полностью коррупционная. Каждый раз, когда нужно что-то купить в хозяйство, Олег отправляется в Польшу. Путь к границе проходит в сопровождении историй о том, что в Польше всё лучше: зарплаты выше, дороги лучше, мясо дешевле. Он едет купить четыре автомобильные шины, которые накануне увидел в интернете. Олег говорит, что на «колесах» после возвращения такс-фри (возмещение части налога на добавленную стоимость) удастся сэкономить три тысячи гривен. Средний заработок в звене контрабанды примерно такой же, как и на заводе. Это называется «ехать на подсадку». Для этого водители машины/автобуса кооперируются с желающими. Водитель имеет заказы от владельца фуры: надо перевезти необлагаемый товар через границу для коммерческих целей. Поскольку каждый может без пошлины провезти на 500 евро, товар в салоне делится на количество пассажиров. За это они получают по 100−200 гривен за один рейс. Это первая, но не главная статья дохода. Зарабатывают на сигаретах: 200 гривен в блоке. Их тайно провозят через границу и сбывают на польской стороне. Конечно, сюда надо заложить и риск штрафа от польских таможенников — по 100 злотых за блок (740 грн.). До конца 2017 года года границу с товаром на 500 евро и весом до 50 килограммов можно было пересекать раз в сутки. С января этого года — раз в трое суток. Кроме того, чтобы провезти без пошлин, надо ждать 24 часа от момента пересечения границы, то есть сутки находиться в Польше. В противном случае придется платить налог. Сначала жители приграничных районов против таких нововведений протестовали. В январе они выходили на митинги, перекрывали въезд и выезд на пунктах пропуска в Раве-Русской, Краковце, Шегинях, требовали отмены новых правил. А потом вдруг всё стихло. Львовщина. Перед пунктом пропуска «Рава-Русская — Гребенне» проходит международный товарообмен. С одного салона в другой переносятся банки с медом и сумки с орехами. Мед и орехи, тоже разделенные на «нормы», поедут в Польшу. Еще один источник дохода для жителей приграничья. Люди, которые провозят товар, являются посредниками и получают деньги от заказчика, которому нужно переправить продукты в Польшу. Это украинец, который дальше продает продукты полякам, живущим неподалеку от границы. Те или перепродают дальше вглубь страны, или используют для собственных нужд. Доставив товар, пассажир может снова перевезти «норму» — на этот раз из Польши в Украину. «Нормой» могут быть колеса, бытовая техника и тому подобное. Если же предусмотрительно захватил с собой в Польшу еще и сигареты, то заработок получается из трех источников. Пассажиру, который везет «норму» на Украине, необязательно даже знать имя владельца партии. Тот просто записывает номер машины, в которой едет его товар, номера телефонов и паспортов всех в салоне, и передает информацию на ту сторону. Там, на складе недалеко от границы, уже будут ждать. Такие же составы видим и с польской стороны. В кузове потный мужчина в футболке с трезубцем сортирует мясо в вакуумных упаковках. Украинец. Мясо затем заберут на «нормы» и будут продавать на украинских рынках. На границе договариваются по-разному. 100−200 гривен, чтобы проехать. В разговорах мелькнула и цифра «500» — видно, было больше товара. Платят и за то, чтобы украинские таможенники закрыли глаза на то, что на одного человека может быть оформлена не одна, а 2−3 «нормы» по 500 евро. Дать взятку намного дешевле, чем кантоваться сутки в Польше.

Zdolbun.gov.ua Сергей Кондрачук (справа)

Председатель Здолбуновской районной государственной администрации Сергей Кондрачук направил письмо в Службу безопасности Украины, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Он просит проверить деятельность местных священников Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом. Его возмущение вызвал сбор подписей против создания Единой поместной православной церкви на Украине, что поддерживает президент и Верховная рада Украины. Однако Ровенская епархия УПЦ МП обвинила чиновника в превышении своих служебных полномочий. Поэтому они и в дальнейшем будут собирать подписи к письму на имя константинопольского патриарха Варфоломея.

Лилия Гриневич (сс) Владимир Струмковский

В рамках третьего международного фестиваля искусств «Карпатское пространство» в Ивано-Франковске состоялся двухдневный форум с участием министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и послов иностранных государств, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). На нем Гриневич акцентировала, что чрезвычайно важно сделать всё возможное для того, чтобы ученики одинаково хорошо владели языком родной страны и государства, гражданами которого они являются. «У нас очень непростой диалог со странами, особенно с Венгрией, так как на сегодня лидеры венгерской общины заблокировали консультации и отметили, что пока не будет решения Конституционного суда Украины по этой статье, они не хотят их проводить. Мы считаем, что это очень непродуктивный путь, потому что можно найти понимание, если мы настроены не на политику, а на интересы детей, — рассказала министр. — Каждому ребенку, независимо от его национальной принадлежности, если он является гражданином Украины, живет на Украине, для того, чтобы суметь профессионально реализоваться, иметь доступ к государственной службе, высшему образованию, нужно очень хорошо знать государственный язык. А если нужно пойти к специализированному врачу в Киеве, а не в Берегово, то не сможет получить нормальную консультацию на украинском языке, потому что не сможет до конца объяснить своих проблем и не сможет понять доктора. Это недопустимая ситуация, которая означает, что система образования до сих пор не выполняла задачи надлежащего изучения украинского языка в школах национальных меньшинств, и мы должны ее менять». Идея «языковой» статьи закона Украины «Об образовании» заключается в том, что представители национальных меньшинств имеют право изучать родной язык и даже изучать на нем отдельные предметы. По словам министра образования, соотношение изучения предметов на своем языке по сравнению с государственным должно быть таким, что даст возможность прекрасно владеть государственным языком. «Одна из таких моделей, которая работает в странах Европейского союза, в частности в Латвии и Эстонии, это модель «60% на 40%», — разъясняет Гриневич. — Это тот минимум, который должны изучать дети на государственном языке, к нему они должны двигаться в течение обучения в школе. Сегодня в венгерских школах 100% предметов изучают на венгерском языке, в результате дети не знают украинского. Мы вводим изменения: даем больше часов на изучение украинского языка, чтобы они могли за время обучения в школе лучше овладеть украинским, постепенно вводим несколько предметов на украинском языке, особенно гуманитарного цикла, которые имеют много украинских названий, фамилий, в частности историю Украины. А дальше увеличиваем количество этих предметов до 60% на государственном языке, 40% — на языке нацменьшинства, ориентировочно 3−4 предмета. Вот такой подход к тем нацменьшинств, язык которых является языком ЕС. Если мы говорим о русском меньшинстве, то там соотношение — 80% на 20%. Этим детям гораздо легче переключиться на украинский, ведь это родственные языковые подгруппы». На форуме был и посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень, однако понимания относительно «языковой» статьи закона Украины «Об образовании» так и не удалось достичь.

Glavcom.ua Эрно Кешкень

Украинский политик Виктор Балога продолжает наживать себе врагов среди закарпатских венгров, утверждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Если Венгрия делает такие заявления относительно закарпатских венгров, то для начала пусть отзовут своего депутата из фракции пропорошенковского большинства в украинском парламенте. Потому что это выглядит как игра на публику, когда официальный Будапешт критикует украинскую власть, будучи ее частью. В конце концов, Украина проводит свою внутреннюю политику и заботится о государственных интересах и всех национальных меньшинствах. Неприятие видим только со стороны Венгрии. А это указывает на необъективность их политики», — написали помощники политика на его странице в социальных сетях. Сейчас Балога продолжает наживать себе врагов среди закарпатских венгров, в посте речь идет о депутате фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины Василии Брензовиче. Напомним, что именно Балога был одним из инициаторов включения Брензовича в проходной список БПП и активно работал на прошлых выборах за нынешнюю власть. Как когда-то всё сделал для того, чтобы Виктор Янукович стал президентом Украины.

Виктор Балога (сс) Zakarpattya

Похоже, что контрабандисты на Закарпатье уже и пограничников не боятся и пытаются сопротивляться, констатирует Mukachevo.net (Мукачево). В пресс-службе погранотряда рассказали, что ночью вблизи населенного пункта Вилок группа патруля обнаружила группу нелегалов. Военные начали преследование нарушителей, но те пограничников не побоялись, отреагировали нецензурной бранью, а еще бросали камни в стражей порядка. Один камень даже попал в пограничника. Конечно, это служивых разозлило, и они сделали несколько предупреждающих выстрелов. Вот тогда контрабандисты начали убегать. Но далеко не ушли, спрятались в частном доме. Группой реагирования было организовано наблюдение за данным домом, к которому вызвали сотрудников полиции. Они и задержали нападавших, говорится в сообщении пограничников. Отметим, что контрабандисты в последнее время очень разошлись, недавно некоторые из них возили пограничника в багажнике, а потом еще и угрожали.

На журналистов львовского издания «Форпост» на украинско-польской границе напали поляки, пишет Zaxid.net (Львов). Это случилось на главной дороге из села Медика, что в Перемышльском уезде Подкарпатского воеводства, вблизи границы с Украиной. Как рассказал журналист Руслан Оруджев, который был участником конфликта, 15 мая журналисты возвращалась на Украину. Из-за очереди на пункте пропуска «Шегини-Медика» решили добраться до переезда «Грушев-Будомеж». На главной дороге из села Медика на перекрестке автомобиль журналистов не пропустил другой автомобиль, из которого вылез человек, на вид в состоянии алкогольного опьянения. «Начал бить по двери и лезть к водителю. Кричал: «Бандеровцы!», «Мы в своей стране!» и так далее», — отметил Оруджев. «Форпост» опубликовал видео инцидента. «Оно не имеет целью разжигать неприязнь украинско-польских отношений. Их и так всеми возможными способами разжигает российская пропаганда. Мы только частично подаем видео с фактами унижения по национальным мотивам», — говорится в сообщении издания.

Mélovin (сс) SSYoung

Немало херсонцев посмотрели финал Евровидения-2018, на котором представитель от Украины певец Melovin, за которого «болела» вся страна, получил в итоге 130 баллов, заняв не очень престижное 17 место из 26 возможных, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). А перед этим, надо признаться, многим пришлось пережить несколько неприятных минут, когда он, по оценкам жюри, оказался на унизительном последнем 26-м месте. Такого удара не ожидал никто. Тем более что его финальное выступление под первым номером было вполне пристойным и вызвало овацию зала. Немного отлегло от сердца, когда Украина получила 119 баллов от телезрителей и поднялась вверх на девять позиций. Далеко не всем понятно, как могло случиться, что из 42 голосовавших стран в финале Евровидения за певца от Украины проголосовали жюри только двух стран — Азербайджана (6 баллов) и Молдавии (5 баллов). Все же остальные, включая наших союзников — Литву, Грузию, Польшу, Эстонию, Румынию, Болгарию — не сочли нужным дать хотя бы один балл. Такое хамское отношение к Украине, похожее на предварительный сговор, можно объяснить только антиукраинской позицией руководства Евровидения, намеренно унизившего эту страну. Спрашивается, а почему небольшой группе «специалистов» в каждой стране (так называемое жюри) вообще предоставлено право решать судьбу победителей Евровидения? Разве недостаточно голосования телезрителей? Вероятнее всего, это придумано специально, чтобы иметь возможность «контролировать» конкурс и, при необходимости, корректировать, а возможно, даже фальсифицировать его итоги. В результате в этом году от их беспредельной необъективности пострадал представитель Украины, который, по мнению ряда специалистов, был «на голову выше» многих конкурсантов и претендовал на место в первой пятёрке. Но, похоже, что в Западной Европе ещё не все с этим согласны. И, самое обидное, что там не перевелись ещё те, кто не хочет видеть в Украине равноправного и равноценного партнёра.

Одесский областной совет попросил губернатора демонтировать построенную Саакашвили «хату бракосочетаний», передает «Думская» (Одесса). Депутаты поддержали обращение к главе государственной администрации Максиму Степанову о сносе строения, которое было установлено на проспекте Шевченко. Текст написал депутат Александр Адзеленко. По его мнению, строительство этого объекта возле админздания облсовета незаконно. Кроме того, неясно, на какие средства возведена «хата». Напомним, первоначально планировалось, что стилизованная под украинское национальное жилище «хата» для экспресс-бракосочетаний простоит до осени 2016 года. «Домик переносной, он такой, что его может сдуть, — говорил Саакашвили. — Я прекрасно понимаю, что село в город Одессу нельзя переносить. Село должно быть в селе, а в городе есть место прекрасным строениям. Я прекрасно знаю, что можно сделать сногсшибательное строение, как в Батуми — здесь у нас строение для свадьбы стоило несколько миллионов долларов. Но в Одесской области таких денег нет, поэтому, за отсутствием средств, на что хватило денег, то и построили». Хата, однако, стоит уже второй год. В феврале 2017 городской голова Одессы Геннадий Труханов предложил перенести ее в парк Шевченко, но ничего сделано не было. В мэрии пояснили, что не могут найти собственников объекта: это незарегистрированный «нахалстрой». Почему тогда его не демонтировали, непонятно.