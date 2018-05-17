Ставки и депозиты

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент составляет: 11,87−12,37% в гривне (+0,03% за последний месяц), 2,03−2,59% в долларах (+0,01%), 1,28−1,77% (+0,02%) в евро. Таким образом, ставки по депозитам за минувший месяц практически не изменились, к тому же коррекция коснулась только верхних пределов.

В Нацбанке Украины снова, в течение года-полутора, прогнозируют снижение ставок по кредитам для бизнеса. Такие прогнозы мы слышим уже не впервые. Нацбанк с конца 2016 года и почти весь 2017-й последовательно снижал учётную ставку, чтобы достичь этой цели. Окончилось это, как известно, высокой инфляцией, а НБУ вынужден был поднять учётную ставку с 12,5% (осень 2017-го) до 17% (апрель 2018-го).

К тому же дорогие кредиты — обратная сторона неудовлетворительной ситуации с их возвратом (примерно каждый второй кредит в банковской системе сегодня проблемный, у госбанков — 6−7 из 10). Для того чтобы как-то сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, в НБУ предлагают следующее:

«Для комплексного решения проблемы недействующих кредитов и создания условий, которые бы минимизировали причины возникновения этой проблемы в будущем, нужны изменения в законодательстве. В частности, необходимо отменить мораторий на взыскание ипотечного имущества, сократить процедуры отчуждения объектов залога, упростить налоговую нагрузку, усовершенствовать процедуру банкротства. Также нуждается в развитии рынок продажи проблемных кредитов… [Необходимо] ввести институт частного исполнения решений, усовершенствовать процедуру продажи арестованного имущества и устранить другие пробелы в законодательстве, которые препятствуют эффективной реализации прав кредиторов и инвесторов».

Такие меры перечислили изданию «Обозреватель» в Нацбанке Украины в ответ на запрос, как НБУ собирается бороться за возвращаемость и дешевизну кредитов.

Сегодня, по данным мониторинга finance.ua, средняя ставка кредитов для физлиц составляет 30% годовых, для предприятий — 16% годовых в гривне и 4,5% в валюте. Впрочем, мониторинг основан на отчётности самих банков и может не учитывать дополнительных условий кредитования, влияющих на его итоговую стоимость.

Так, эксперт по вопросам экономики Евгений Олейников во время пресс-конференции в очередной раз указал, что на Украине можно быть банком, вовсе не кредитуя бизнес:

«Кредитования реального сектора банки интересует мало: при том уровне инфляции, который у нас сегодня есть, процентная ставка, которая позволит заработать банку прибыль, будет такова, что ни один нормальный бизнес ее не потянет. Мы упираемся в то, что банки не имеют длинного гривневого ресурса для кредитования реального сектора».

По итогам I квартала текущего года зафиксирован рост депозитов в банках Украины. Общая сумма гривневых депозитов населения достигла 242 млрд грн. (+7 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и 8,6 млрд долл. в эквиваленте (+116 млн). Хотя более любопытно провести сравнение с 2013 годом. Сумма вкладов в гривне тогда была сравнимой — 252 млрд грн., правда, в пересчёте на валюту депозиты стоили в 3,5 раза больше. А вот валютных вкладов в банках Украины пять лет назад было 23 млрд долл., т. е. на 14,4 млрд больше. Сегодня эти средства, вероятнее всего, в кубышках украинцев.

Впрочем, довольно внушительная сумма на счетах не должна вводить в заблуждение. Экономический эксперт Олег Журавлёв напоминает, что вклады в банках имеет подавляющее меньшинство украинцев.

«За последние восемь лет у нас самый низкий уровень охвата депозитами населения. Две причины: снижение уровня доходов населения и то, что инфляция съедает все доходы, которые можно получить. Компания JFK Ukraine показывает, что только 3,4 процента украинцев имеют депозиты в банках. Это в два раза меньше, чем в 2008 году, когда был пик. По этому опросу, больше половины населения Украины не имеет денежных сбережений: ни в виде банковских вкладов, ни в виде наличных», — рассказал он в ходе пресс-конференции.

К тому же эксперты указывают на любопытную особенность: сумма на депозитных счетах растёт, однако наличных в обороте становится больше. За апрель денежная масса выросла до 400 млрд грн. (+5% за месяц, т. е. на 20 млрд грн.). Причиной этого стало в том числе снятие средств с депозитов. Наверняка небольшая заслуга в этом и Фонда гарантирования вкладов, который продолжает возмещать украинцам деньги, зависшие в банках-банкротах. Хотя основная часть этих средств, как нам кажется, — это та самая валюта из кубышек.

Национальный банк Украины

Нацбанк Украины

По состоянию на 1 апреля (наиболее актуальная на данный момент информация) активы НБУ составляли 972 млрд грн. (-5,4% к 1 апреля 2017 года).

Логистическая компания «Новая почта» (доставка почтовых отправлений по Украине, а также из-за рубежа) подала иск против Нацбанка Украины. Причиной стало постановление НБУ от 21 декабря прошлого года, в котором НБУ разрешил Укрпочте совершать денежные переводы по Украине. «Новая почта» также предоставляет такую услугу и через судебное разбирательство, видимо, намерена ограничить функционал своего государственного конкурента.

С 6 мая вступило в силу положение НБУ о кредитном реестре — в него рискуют попасть украинцы, имеющие проблемные долги перед банками на сумму более 100 минимальных зарплат (1 м.з. с 1 января составляет 3723 грн.). Доступ к реестру для банков будет бесплатным.

Фонд гарантирования вкладов

Государственные гарантии по депозитам собираются поднять до 800 тыс. грн., а не до 300−400 тыс. грн., как сообщалось ранее. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

«Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600−800 тысяч грн. со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением», — цитирует его слова издание FinClub.

Если это произойдёт, то сумма возмещения (в долларовом эквиваленте) станет даже выше, чем была во времена Януковича (около 25 тыс. долл. при курсе 8 грн./долл.). И будет оставаться выше до тех пор, пока курс доллара на Украине будет ниже 32 грн.

Ещё одно изменение относительно гарантирования вкладов коснётся персонально депозитов в крупнейшем госбанке — «Ощадбанке». После повышения суммы гарантированного возмещения «Ощадбанк» будет гарантировать возврат вкладов только в пределах этой суммы. Напомним, сегодня «Ощадбанк» пока остаётся единственным банком Украины, который гарантирует возврат вклада в полном объёме независимо от суммы.

Впрочем, юристы агитируют требовать с Фонда больше уже сейчас.

«Если срок действия депозита истек, скажем, за полгода до начала выплаты компенсаций Фондом гарантирования и с вкладчиком всё это время не рассчитывались, то человек, согласно решению Верховного суда, имеет право на неустойку, согласно ст. 625 Гражданского кодекса», — отметил в комментарии UBR старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнёры» Ростислав Кравец.

По состоянию на 1 апреля активы Фонда достигли 15 млрд грн., а с начала «банкопада» он вернул вкладчикам уже более 88 млрд грн.

Продолжает дешеветь один из наиболее примечательных активов Фонда гарантирования вкладом — недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве площадью 300 тыс. кв. м (если его достроят, то он станет третьим по площади в Европе). Примерно год назад его пытались продать за 2,5 млрд грн. Сегодня на старте просят уже всего 1,1 млрд грн.

Хроники «банкопада»

Нацбанк Украины раскрыл информацию о руководителях и собственниках украинских банков, которые были ликвидированы в период 2014—2017 гг. по решению НБУ или Фонда гарантирования вкладов. Возможно, это было сделано для облегчения подачи исков против этих лиц бывшими вкладчиками.

По крайней мере Фонд гарантирования вкладов такие иски подаёт. Издание «Минфин» сообщает о том, что в настоящее время в судах уже находятся или в скором времени будут переданы коллективные иски к связанным лицам более 40 лопнувших банков. ФГВФЛ в этом году намерен подать таких исков на общую сумму 85 млрд грн.

По всей видимости, такая практика — ещё и способ противодействия экс-владельцам и менеджменту банков-банкротов, опротестовавших ликвидацию своих финансовых учреждений и даже добившихся снятия ареста с активов. Формулировка иска не предполагает возврата активов или же апелляций на судебные решения о незаконности ликвидации банков. Иск подаётся по поводу действий, наносящих ущерб банку и кредиторам.

В отношении же самых крупных лопнувших банков («Дельта-банк» и «Надра-банк») в Фонде не хотят полагаться на украинскую судебную систему и намерены провести международные расследования — чтобы вернуть выведенные активы из иностранных юрисдикций.

Закрываются не только банки, но и другие финансовые структуры, например — кредитные союзы. Наиболее свежая статистика доступна лишь на конец 2017 года. Согласно ей, на Украине осталось 378 подобных учреждений, т. е. на 84 меньше, чем на начало 2017 года. Впрочем, если сравнивать с банками, то их роль в финансовой жизни Украины довольно невелика. На все эти структуры приходится всего лишь 1,9 млрд грн. кредитов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВТБ

Российские дочерние банки на Украине

Как и в прошлом году, весной материнские структуры приняли решения о докапитализации своих украинских «дочек». Так, ВТБ вольёт в «ВТБ-Украина» порядка 100 млн долл. Правда, в банке уточняют, что операция чисто техническая и физически никаких денег на Украину не пойдёт.

«Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы украинскому ВТБ головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку в Украине новых дополнительных средств. Любые обратные заявления являются ложными и абсолютно не соответствуют действительности», — отметили в пресс-службе ВТБ.

«Сбербанк России» докапитализировал свою «дочку» ещё большей суммой — почти на 320 млн долл. Эти средства будут направлены на формирование резервов, заявили в украинском банке.

Основными причинами таких решений является отток депозитных средств в сочетании с невозможностью оперативного истребования кредитных средств, а также постепенно повышающихся требований НБУ к банковскому капиталу. К тому же в этом году докапитализация обошлась в довольно скромную сумму. Напомним, что в прошлом году российские банки влили в свои украинские структуры порядка 1,5 млрд долл., чем вывели Россию на первое место в рейтинге прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Отметим, что ни один из этих банков так и не был продан, несмотря на неоднократные попытки и наличие потенциальных покупателей.

«На сегодняшний день мы не видим потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести эти банки, так как банки очень велики. Международные финансовые институты, учитывая то, что эти банки под международными санкциями, не проявляют какой-то заинтересованности», — говорит по этому поводу зампред НБУ Екатерина Рожкова.

Однако более вероятно, что НБУ попросту блокирует возможность сделок. Тем более что Рожкова косвенно сама это признаёт:

«…Вывод, который может сделать Национальный банк, сворачивание деятельности — единственный цивилизованный путь для этих банков, и сдача банковской лицензии».

Именно к этому варианту российские банки толкает регулятор.

«Проминвестбанк» (принадлежит российскому ВЭБ) опубликовал отчётность за 2017 года, согласно которой активы банка сократились до 20 млрд грн. (-39,5%). К тому же за I квартал текущего года активы просели ещё на 11%. Остальные показатели также не радуют. Убыток ПИБ превысил 7 млрд грн. (6 млрд в 2016 году), кредитный портфель за прошлый год сократился на 54%.

Произошло это, в частности, потому, что ПИБ долгое время был банком, в котором хранили свои средства и в котором проводили операции государственные предприятия, в т.ч. «Укрзализниця» и «Укроборонпром». Примерно с 2016 года госструктуры прекратили или максимально сокращают сотрудничество с ПИБ, что и отражается на его финансовых показателях.

В целом же по рынку ходят слухи о том, что ПИБ может объявить дефолт.

К российской собственности уже присматриваются украинские «патриоты». Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Роман Зварыч внёс в парламент законопроект, в котором предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и дочерних структур российских госбанков. Поступок депутата комментирует украинский политолог Кость Бондаренко:

«Роман Зварыч решил так с ходу задекларировать свою политическую позицию [Зварыч лишь в апреле стал депутатом ВР, заменив коллегу, назначенного руководить Счётной палатой — Ред.], показать, что он относится к «партии войны». Но по большому счету не думаю, что его ястребиная политика найдет полную поддержку в Верховной раде. Во-первых, многие депутаты прекрасно понимают, что будут зеркальные действия с российской стороны на такое политическое рейдерство Украины относительно предприятий. Во-вторых, естественно, будет серьезное нарушение всех международных правил. И апелляция к тому, что Россия тоже нарушает, здесь действовать не будет. Понятно — если кто-то не соблюдает законы, то это не дает право другой стороне тоже их игнорировать по принципу «око за око», «зуб за зуб». В-третьих, бизнес и капитал не имеют границ и национальности. И в данной ситуации это будет сигнал для иностранных инвесторов о том, как Украина выполняет свои инвестиционные обязательства и каков в стране инвестиционный климат. Поэтому полагаю, что инициатива Зварыча — это не больше, чем его пиар».

Разное

Государственный «Укргазбанк», вероятно, вскоре будет продан — если, конечно, на такой актив найдутся покупатели. По крайней мере об этом говорит пресс-релиз минфина Украины. В нём сообщается, что банк и Международная финансовая корпорация (Вашингтон) подписали соглашение о предоставлении консалтинговых услуг.

В «Приватбанке» спустя более чем год после национализации продолжают разбираться с проблемной задолженностью, сформированной (как утверждают представители государства) бывшими собственниками. В начале мая украинские СМИ сообщили о списании 5,56 млрд грн. безнадёжных кредитов.

Чистая прибыль украинских банков по итогам I квартала выросла до 8,7 млрд грн, что в 3 раза выше, чем за тот же период прошлого года.

Минфин Украины отобрал из банковской системы Украины 34 банка, которым разрешено обслуживать платежи бюджетников — зарплатные проекты работников госструктур и госпредприятий, врачей, преподавателей и учителей, пенсионеров. Из отобранных банков 4 — государственные, 9 — с иностранным капиталом и 21 — частные украинские банки.

В последний раз такой отбор проводился ещё в ноябре 2015 года, тогда в перечень одобренных попали 48 банков. Ни один из этих банков за прошедшее время не попал под ликвидацию, а сокращение перечня связано с ужесточением требований регулятора к банкам, работающим с бюджетными деньгами.

Ещё один важный момент: ни один банк с российским государственным капиталом не прошёл новый конкурс. Ранее пять таких банков обслуживали бюджетников. Зато дочернему «Альфа-банк-Украина» удалось получить такое разрешение.