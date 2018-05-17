В российской (и не только) политике, особенно внешней, достаточно широко распространен несколько циничный принцип: «кто платит девушке, тот ее и танцует». Вполне естественно, что субъект, вкладывающий различные материальные, интеллектуальные и иные ресурсы, вправе рассчитывать на отдачу от них или, по крайней мере, на то, что вложенные ресурсы не начнут работать против «спонсора».

Молдавия

Западники весьма преуспели в реализации такого подхода. Особое внимание уделяется ими не только субъектам, которым выделяются средства, но и эффективности, с которой эти ресурсы расходуются. При этом на Западе сумели добиться обеспечения результативности вложения минимальных средств в максимально широкий круг субъектов. Во многом благодаря этому западники в целом достаточно спокойно переживают смены власти на территориях, представляющих тот или иной интерес, ведь практически все сегменты политэлиты оказываются в той или иной мере «завязаны» на Запад, имеют там свои интересы, а Запад, в свою очередь, — эффективные рычаги влияния на различные политические силы.

Инвестиции

Россия пока только учится эффективному использованию «мягкой силы», несмотря на огромный ресурс, исчисляемый миллионами русскоязычных по всему миру. Современная российская власть пока предпочитает следовать советским традициям масштабной и чаще всего безвозмездной помощи «братским» соцстранам и компартиям, не рассчитывая на возврат и отдачу от вложенных ресурсов.

Но есть страны, которые по соотношению объем/отдача от вложенных ресурсов стоят особняком от других примеров неэффективного использования российских ресурсов по причине непонятного упорства, с которым Москва вкладывает ресурсы в субъектов, которые затем используют эти же ресурсы против России.

Одним из таких уникальных примеров является Республика Молдова.

На протяжении многих лет высокие российские представители с различных трибун говорят о сильных пророссийских настроениях в Молдавии, о политических формированиях, готовых «верой и правдой» продвигать российские интересы за российские средства.

Впрочем, поддержка реальной или мнимой лояльности присуща любому государству, которое стремится обеспечить реализацию своих интересов в другой стране. Вопрос о том, как отличить реальную лояльность от мнимой, решается в зависимости от профессионализма уполномоченных лиц и от того, насколько эти лица сами «рады обманываться».

В Молдавии субъектом, декларирующим лояльность, выступает партия социалистов РМ во главе с нынешним президентом РМ И. Додоном. Этот статус Додон «унаследовал» от своего идейного наставника, лидера Партии коммунистов, экс-президента РМ В. Воронина. На ложную, лживую, фальшивую, притворную, лицемерную «пророссийскость» Додона ИА REGNUM неоднократно обращало внимание ранее. Отметим лишь, что молдавский президент охотно пользуется всеми российскими ресурсами, предоставляемыми в его распоряжение, особенно возможностями встретиться и сфотографироваться с президентом Российской Федерации для последующего использования этого важнейшего имиджевого ресурса в борьбе за власть. Собственные фотографии г-на Додона не имеют столь привлекательного для молдавских избирателей характера.

Президент Молдовы Игорь Додон

Отдача от вложенных в Додона ресурсов — призрачна. Он не считает даже необходимым мотивировать внутри Молдовы легитимность недавнего присоединения РМ к ЕАЭС, ссылаясь на магическую формулу «всё будет хорошо». Додон умудрился практически моментально «переобуться» и отречься от своего важнейшего московского собеседника — и. о. заместителя председателя Правительства РФ, сопредседателя Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдавией и Россией, спецпредставителя президента России по Приднестровью Д. О. Рогозина — как только его имени не оказалось в числе претендентов на пост вице-премьера в новом российском правительстве.

Но не И. Додон является героем этой публикации. Нам хотелось бы обратить внимание на других прямых и косвенных реципиентов российских ресурсов в Молдавии.

Специфика РМ в том, что тесное взаимодействие с Россией не отвергается ни одной из вменяемых политических партий Молдавии. Именно поэтому так востребованы оказались российские эстрадные исполнители на различных концертных площадках во время празднования Дня Победы и в рамках избирательной кампании в столице РМ Кишиневе: в концерте Партии социалистов участвовали О. Газманов и Д. Майданов, сторонников партии И. Шора (супруга российской певицы Жасмин) развлекал И. Кобзон, сторонников Демократической партии во главе с В. Плахотнюком, фактически контролирующим всю Молдавию и самого Додона, радовал своим творчеством Н. Басков.

Стоит отметить, что курс властей Молдавии, подконтрольных В. Плахотнюку, принято считать антироссийским, и для этого есть достаточно весомые основания.

Владимир Плахотнюк

При Плахотнюке, взявшем под контроль все основные государственные институты, резко усилилась антироссийская риторика в сочетании с требованиями вывода российских военных и ликвидации существующей миротворческой операции. Регулярную практику обрели депортации российских журналистов и экспертов. Через управляемый Демпартией Плахотнюка парламент проведены законы о запрете информационного вещания российских телеканалов в Молдавии и о фиксации в Конституции РМ необратимости европейского вектора. Д. Рогозин объявлен в Молдавии персоной нон-грата. Из Молдавии регулярно высылают под надуманными предлогами российских дипломатов и сотрудников военного атташата, задействованных в миротворческой операции, а по «делу Скрипалей» молдавские власти оказались в лидерах «европейской солидарности», выслав из страны сразу трех российских дипломатов. Российская угроза является одной из основных тем в общении правящих в Молдове сил с зарубежными собеседниками.

Чем же отвечает Россия? С одной стороны, уголовным делом в отношении В. Плахотнюка по обвинению его в организации заказного убийства одного из политических деятелей.

С другой стороны — масштабной поддержкой в различных сферах.

К примеру, у нас есть серьезные сомнения в том, что приезд Н. Баскова в Кишинев обусловлен исключительно бескорыстной крепкой дружбой «золотого голоса России» и молдавского бизнесмена. Столь медийные личности, как Басков, руководствуются в своих дружеских чувствах не только размером гонорара, но и мнением «знающих людей». По-видимому, «знающие люди» в очередной раз не возражали.

Следует обратить внимание и на косвенные факторы. Так, за первый квартал 2018 г. объем денежных переводов в Молдавию вырос на 18,1%, причем значительная часть этого роста обеспечена переводами из России. Для молдавской экономики денежные переводы из-за рубежа являются одним из важнейших источников поступления иностранной валюты и, как следствие, поддержания курса национальной валюты. Российские власти не предпринимают никаких ограничений ни в отношении трудовой миграции из Молдовы, ни в отношении денежных переводов из России.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Кроме того, РФ сохраняет беспрепятственный доступ на свой рынок для наиболее значимых для Молдовы товарных позиций — винодельческой продукции, сельскохозяйственных товаров. Несмотря на недружественные действия молдавских властей, после избрания Додона на пост президента РМ многие ограничения были сняты; самому Додону это особой пользы не принесло, а вот правительству и парламенту это оказалось весьма кстати и с точки зрения пополнения бюджета, и с точки зрения снижения социальной напряженности.

Попутно российская сторона оказывает молдавской власти во главе с В. Плахотнюком фактически прямую помощь. Так, в российских СМИ практически незамеченным осталось недавнее кадровое назначение в Республике Молдова: на пост руководителя тамошней спецслужбы (Службы информации и безопасности РМ) был назначен В. Ботнарь — председатель правления АО «Молдовагаз».

ИА REGNUM напоминает, что акционерами АО «Молдовагаз» являются ПАО «Газпром» (50% акций), правительство Молдовы (35,33%), администрация Приднестровья (13,44%), причем, по сообщениям СМИ, с 2005 г. акции приднестровской стороны находятся в управлении «Газпрома». Деятельность предприятия и его зависимых обществ направлена на беспрерывное предоставление услуг по поставке, транспортировке и распределению природного газа более чем 690 тыс. потребителей, физическим и юридическим лицам Молдовы и Приднестровья, а также транзит природного газа в балканском направлении. Председатель правления назначается и освобождается от должности голосами не менее чем четырех из шести членов наблюдательного совета (в котором как раз четверо представляют структуры «Газпрома»).

Приход «нашего человека из «Газпрома» на должность руководителя спецслужбы мог бы считаться большим успехом, если бы раньше в «Молдовагаз» не пришла Демпартия во главе с В. Плахотнюком и не установила контроль за предприятием, который был легитимирован голосами членов наблюдательного совета от «Газпрома». В. Ботнарь является одним из наиболее приближенных к В. Плахотнюку лиц, выполнял функции министра транспорта и дорожной инфраструктуры (2013−2015), затем — министра информационных технологий и связи. Был членом парламента Молдовы по спискам Демпартии в 2010—2013 гг.

В. Ботнарь возглавил правление АО «Молдовагаз» в феврале 2016 г., после серии громких обысков в офисе предприятия и у бывшего председателя правления А. Гусева, который также считался подконтрольным В. Плахотнюку человеком. Согласно информации местных СМИ, в силу неких внутренних разногласий Плахотнюк принял решение о смещении А. Гусева, но не мог добиться одобрения данного решения от наблюдательного совета, поэтому и потребовались обыски.

Как бы там ни было, В. Плахотнюк сохраняет контроль над АО «Молдовагаз», а о значимости такого контроля может свидетельствовать тот факт, что к началу 2016 г. задолженность АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» возросла до 900 млн долларов (без учета Приднестровья). Но вместо делегирования в «Молдовагаз» действительно своего представителя российская сторона предпочла согласовать на пост председателя правления очередную креатуру Плахотнюка. Уже идут разговоры, что преемником Ботнаря в АО «Молдовагаз» станет очередное «доверенное лицо» В. Плахотнюка, а функция убеждения российских членов наблюдательного совета может быть вновь доверена президенту РМ Додону. У него есть хороший, востребованный опыт убеждать российских собеседников в чьей-либо «пророссийскости».

Задолженность за газ

С точки зрения здравого смысла объяснить такую ситуацию сложно. Вряд ли в «Газпроме» не замечают рост задолженности. Вряд ли сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Молдавии Д. Рогозин не знает, кто участвует в финансировании нынешней молдавской власти, объявившей его персоной нон-грата. Однако на это предпочитают закрывать глаза, продолжая финансировать антироссийский курс.

Схожая ситуация складывалась и при строительстве социальных объектов АНО «Евразийская интеграция» в Приднестровье, когда заказчик предпочитал заключать договоры с молдавскими и украинскими, но не с приднестровскими строителями, позволяя зарабатывать выделяемые Россией средства представителям тех государств, которые создают больше всего проблем для жителей Приднестровья.

Вот и получается, что Россия различными ресурсами поддерживает антироссийский курс молдавских властей. За евроатлантический выбор Молдавии агитируют российские эстрадные исполнители, этот курс оплачивается за счет российских налогоплательщиков и российскими же природными ресурсами. Отдача от такого вложения ресурсов — в лучшем случае благодарность или снисходительная улыбка западников и их достойных молдавских учеников, которые будут использовать эти ресурсы. Хотелось бы надеяться, что Россия учится не складывать всё в одну корзину, но, похоже, «корзины» не чувствуют никаких обязательств перед «источником яиц». Прямо как девушка, которой платят, а она не только не танцует (вернее, очень даже танцует, но не с тем), но и требует новых платежей. Без обязательств и сантиментов.