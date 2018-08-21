13 мая в Пермском театре «У Моста» прошла премьера спектакля «Вий» по одноименному произведению Николая Гоголя. Многие поклонники театра наверняка обратили внимание, что данное событие было не совсем обычным.

Валерий Неукрытый Вурдалаки

Дело в том, что многие годы, начиная с 1991 года, театр показывал спектакль «Панночка», созданный по пьесе Нины Садур, которая, в свою очередь, вольно интерпретирует бессмертное творение Гоголя.

«Панночка» стала визитной карточкой театра «У Моста», именно благодаря ей театр получил неофициальный статус первого мистического. Но, как известно, все течет, все меняется. И в своем юбилейном, 30-м, сезоне театр решил удивить зрителя возвращением к классике.

Действительно, иногда зрители путают «Панночку» Садур и «Вия» Гоголя, ожидая увидеть на сцене вурдалаков, а также самого жуткого персонажа, давшего название произведению. Забегая вперед, отмечу, что в этот раз зритель не будет разочарован.

Вероятно, путаница отчасти связана с тем, что отечественный драматург создала пьесу, которая значительным образом повторяет гоголевское произведение, подвергая изменению лишь незначительные (но в то же время крайне важные) детали, которые превращают текст Садур в некие заметки на полях Гоголя, но не в самостоятельное произведение.

В связи с этим приятным сюрпризом было увидеть в театре «У Моста» оригинальное произведение великого русского писателя.

Как и в других работах художественного руководителя театра Сергея Федотова, в «Вие» легко обнаруживается почерк мастера. Спектакль является синтезом света и тьмы, ужаса и смеха, порой не стихающего в зрительном зале на протяжении нескольких минут. Не лишено произведение и философских аллегорий, значительно обогащающих спектакль и, разумеется, зрителя.

Вадим Балакин Сергей Федотов

Таким образом, художественный метод Федотова, заключающийся в попеременном погружении зрителя то в мистический ужас произведения, то в его шутовскую, балаганную составляющую, приводит к закономерному очищению в финале произведения, часто заканчивающегося трагически.

В репертуаре театра теперь аж пять произведений Гоголя, но, пожалуй, «Вий» наиболее рельефно передает колорит украинского хутора, позволяет погрузиться в непередаваемую атмосферу малороссийской глубинки начала — середины XIX века.

Разумеется, создание атмосферы во многом зависит от актерской игры, которая, как всегда в театре «У Моста», на высоте. Более того, на каждый премьерный показ заявляются новые артисты, поэтому искушенный зритель может позволить себе сравнивать актерскую работу в разные дни спектакля.

Важно отметить, что, помимо актерского мастерства, артист должен находиться на своем месте, роль должна подходить ему, он должен уметь перевоплощаться в своего персонажа, в связи с этим особенно хотелось бы отметить Николая Горбунова, великолепно исполнившего роль Спирида: зритель хохотал до упаду. Сложно представить какого-то другого актера в этом образе. Но в том-то и дело, что в театре «У Моста» есть и другие актеры, способные не менее достойно представить эту роль. Думается, что этот факт отчасти отвечает на вопрос, почему зрительный зал на спектаклях Федотова всегда полон и многие из них не сходят с подмостков театра на протяжении десятилетий.

Каждый новый показ старого спектакля должен удивлять, что и происходит в Пермском театре, когда же речь заходит о премьере, тем более о премьере «Вия», то все желающие просто не могут поместиться в зал. К счастью, спектакль вошел в репертуар театра и ближайший его показ состоится в первых числах июня.

Валерий Неукрытый Вий

Любопытно отметить в произведении любовный треугольник (если так можно выразиться) Хомы Брута, великолепно исполненного Василием Скидановым, Панночки и Параськи.

Контраст между аристократичной и дьявольски привлекательной Марией Сигаль, сыгравшей Панночку, и «простой деревенской бабой» Параськой, исполненной Софией Шустовой, поражает, но несмотря на это в обеих героинях есть своя привлекательность, и зритель (равно как и Хома Брут) как будто должен сделать выбор: выбор между светом и тьмой, между добром и злом. Если подумать, то финал все-таки остается открытым, а колебания главного героя подтверждаются его поражением и гибелью от рук вурдалаков.

Как отмечает Федотов, зрители часто задавали вопрос, почему в «Панночке» не было злых духов, почему не было Вия? Теперь, после премьеры оригинального гоголевского произведения, вопросы отпадут сами собой. Вий просто потрясает, он настолько ужасен, что легендарный летающий гроб уже не кажется апофеозом ужаса. Нет, теперь самое страшное на сцене происходит после слов

«Позовите Вия!»

Сплав ужаса и юмора, философской притчи и простых бытовых разговоров (кстати, уже по ним можно изучать, к примеру, нелегкий быт и нелегкое бытие женщины XIX века), умножаемое на великолепную актерскую игру, воссоздающую загадочную атмосферу гоголевской Украины, — все это и есть Пермский театр «У Моста», по праву считающийся первым мистическим театром в России.