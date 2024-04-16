Москва, 16 марта, 2007, 15:51 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы 16 марта завершила расследование и направила в суд одно из самых громких уголовных дел 90-х годов - об убийстве банкира Ивана Кивелиди . Официальные обвинения в умышленном убийстве предъявлено компаньону банкира - Владимиру Хуцишвили. Он также обвиняется в убийстве по неосторожности секретарши банкира - Зары Исмаиловой. По версии следствия, в основе преступления лежали коммерческие интересы.

4 августа 1995 года в ЦКБ при странных обстоятельствах скончался глава Росбизнесбанка Иван Кивелиди. За два дня до этого умерла его секретарь. В том же 95 году Хуцишвили задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но его отпустили.

Как сообщил сегодня замгенпрокурора, позже на основе полученных новых данных Хуцишвили был объявлено в розыск, а летом 2006 года арестован. За раскрытие этого преступления российские банкиры обещали вознаграждение в 1 млн. долларов. Для убийства Ивана Кивелиди было использовано "боевое отравляющее средство, которого нет на вооружении российской армии". По сведениям независимых источников, результаты экспертизы показали, что яд был изготовлен из вещества, произведенного на военно-химическом заводе в Саратовской области.

Материалы уголовного дела направлены в Замоскворецкий районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.