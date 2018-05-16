«Шагреневая кожа» — это метафора, введенная Оноре де Бальзаком для определения неумолимости течения времени и ограниченности даже самых широких возможностей. Герой его произведения хотя и получает талисман, воплощающий желания, вскоре понимает, что чем больше он загадывает, тем быстрее его возможности тают.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В каком-то смысле США сегодня находятся ровно в таком же положении. С конца XX века, получив в собственные руки удивительный по возможностям инструмент — практически не ограниченный в эмиссии «нефтяной» доллар, помноженный на распад главного идеологического соперника — СССР, они в итоге пришли к ситуации, когда даже этот, на первый взгляд неисчерпаемый, ресурс сжался, как шагреневая кожа.

Адриан Моро. Иллюстрация в книге О. Бальзака «Шагреневая кожа». XIX

На сегодня все доступные для экспансии финансовые пузыри, куда еще можно было бы закачать триллионы свеженапечатанных долларов, закончились по всей планете. А созданию новых, для чего США подрывали одну страну за другой с начала 2000-х годов, стала мешать вновь появившаяся на арене военно-политическая сила — Россия. Более того, в экономической плоскости доллар получил не менее серьезного конкурента, причем такого, который уже имеет статус резервной мировой валюты. Разумеется, речь идет о юане, а также о военно-политическом тандеме между Пекином и Москвой.

Казалось бы, при чем здесь Договор об ограничении выпуска и размещения ракет малой и средней дальности? — При том, что с недавних пор он стал частью общей американской проблемы.

Дело в том, что сохранение или продление господства доллара возможно лишь в том случае, если мировая торговля продолжит контролироваться непосредственно США. А контролировать мировую торговлю в любые времена означало контролировать все ключевые торговые маршруты. И это прекрасно понимает Китай.

Фондовая биржа

Сейчас он всеми силами пытается прорвать американскую военно-экономическую блокаду вокруг своей территории. И речь здесь идет не только о попытках вести Новый Шелковый путь во все стороны сразу, дабы не позволить Вашингтону перекрыть все маршруты одновременно, но и о расширении сети насыпных островов в стратегически важном для Америки Южно-Китайском море.

Все последние пять лет Пекин упорно вел активное строительство этих объектов на архипелаге Спратли. И, по существу, почти на всех подходящих для этого отмелях и рифах провел отсыпку песчаных оснований, в итоге возведя полноценные причалы, взлетно-посадочные полосы, военные, промышленные и иные объекты сопутствующей инфраструктуры. К началу мая подобных сооружений на стадии завершения насчитывалось порядка пятнадцати. А совсем недавно Пекин совершил ход конем, и западные СМИ буквально взорвались неожиданной новостью: «КНР разместил на ряде искусственных островов ракетные комплексы различного назначения».

Острова Спратли, Южно-Китайское море

В американской экспертной среде это известие преподносилось как «шаг Пекина, который окончательно пересек Рубикон», и во многом это действительно является правдой.

Действия КНР впервые нарушили десятилетиями работающие «американские правила» и баланс сил в Юго-Восточной Азии, и не случайно в американских СМИ этому уделялось такое внимание.

Цена вопроса чрезвычайно высока и касается не только интересов США непосредственно в регионе, но и Малаккского пролива — «горлышка» мировой торговли, через которое ежегодно проводится треть всех мировых морских грузов на триллионы долларов, а также львиная доля нефти и газа. Превращая насыпные острова в полноценные военные базы, Китай уже не первый год готовится выдавить США с плацдарма, десятилетиями являющегося основной угрозой для суверенитета и экономики КНР. США же, напротив, делают всё, чтобы всеми силами сохранить баланс и усилить антикитайскую блокаду в Индо-Тихоокеанском регионе.

dronepicr Малаккский пролив

Отсюда очевидно, что недавний шаг Пекина с размещением ракет не останется без ответа, и им, вероятнее всего, станет скорый выход США из договора об РСМД.

База для подобного решения уже готова и прозвучала в конце апреля непосредственно в американском конгрессе. Тогда будущий глава тихоокеанского командования Филипп Дэвидсон, отвечая на вопросы конгрессменов, заявил: «ввиду изменения расклада сил в Южно-Китайском море полная вероятность того, что США выиграют войну с Китаем в данной зоне, уже не гарантируется».

«Мы прямо сейчас должны найти дополнительные системы вооружения для уравновешивания большого количества китайских ракет», — заявил он. «На сегодняшний день они уже размещены в регионе и готовы к применению. А значит, нам необходимо выйти из договора о РСМД, что позволит нам получить дополнительные возможности противостояния китайскому ракетному потенциалу. Я также считаю, что договор об РСМД несправедливо ставит США в невыгодное положение и ограничивает наши возможности в противостоянии с КНР».

Першинг-2

Таким образом, США оказались в крайне сложном для себя положении. В трудном для себя и выгодном для нас. С одной стороны, ограничение на производство и размещение ракет малой и средней дальности на суше крайне мешает в конфронтации с КНР. Но с другой стороны, его отмена развязывает руки Москве на европейском и ряде других направлений. Подобный класс ракетных комплексов вдоль границы со странами НАТО — страшный сон США, который они старались забыть все эти годы.

Тем не менее США считают именно Китай, а отнюдь не Россию, главной долговременной угрозой своему доминированию, и потому большая часть американских ресурсов и военных приготовлений на длительную перспективу всё же будет сосредоточена вокруг него. Справиться с остаточным потенциалом США нашей стране будет тем легче, чем дольше мы сможем выдерживать давление Запада в этой игре. Из двух зол Белому дому в конечном итоге придется выбрать наибольшее, и судя по примеру данного договора, мы, наконец, получим возможность не втягиваться в конфликты, а извлекать выгоды из борьбы других, естественно, с учетом того, что Китай — наш долговременный союзник и партнер, которого мы не бросим.

Пекин

В целом же главным направлением китайской экспансии надолго останется регион Юго-Восточной Азии, ведь в будущем Китай официально планирует расширение своего влияния именно на юг. Это, в свою очередь, создает уникальные условия для длительного стратегического партнёрства между нашими странами, ведь геополитические интересы с обеих сторон не пересекаются и друг другу не противоречат.

Подобное в мировой политике бывает крайне редко, но, к счастью, в нашем случае именно это и произошло. Аутсайдером ситуации стали США, поскольку именно им придется все глубже втягиваться в войну на два фронта, вынуждая Китай давать ответ, а Россию сосредоточивать на внутреннем развитии.