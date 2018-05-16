Варшава, Прага и Будапешт проводят консультации на фоне обсуждения проекта бюджета Европейского союза на 2021—2027 годы. В мае в польской столице побывали президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Оба иностранных гостя говорили об озабоченности тем, что интересы трех стран, входящих в Вышеградскую группу, могут быть нарушены. Правда, были нюансы. Если чешского лидера возмущают попытки Европейской комиссии навязать свою волю по вопросу о праве каждой страны самой распоряжаться собственными природными ресурсами, то венгерского — в чём с ним солидарны также поляки — беспокоит перспектива ухудшения положения фермеров. При этом оба лидера еще раз подчеркнули неприятие концепций, предусматривающих расселение прибывающих в Европейский союз мигрантов с Ближнего Востока и Африки в их странах.

Знак «STOP»

Земан и Орбан видят важным укрепление единства. Венгерский премьер — стран Центральной Европы, чешский президент — Вышеградской группы (V4), объединяющей Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию. Как заявил в Варшаве на пресс-конференции Земан, «это, конечно, вовсе не отрицает идею Европейского союза, но означает, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия должны сформировать в рамках ЕС неделимую единицу, которая будет способствовать его общим интересам». Однако V4, которая в последнее время находилась в определенном анабиозе, даже в случае ее реанимации и проявлении политической активности, сегодня скрепляют два вопроса — общеевропейский бюджет на 2021—2027 годы и миграционный кризис. Важные вопросы, но они носят промежуточный характер и будут решены в том или ином виде в сравнительно короткие сроки. А что потом?

Флаг Евросоюза

Многие эксперты отмечают, что «сплоченность» Вышеградской группы в настоящее время становится слабой. По мнению польского портала OKO. press, причиной тому является Варшава, точнее, политика, проводимая правящей партией «Право и Справедливость» (PiS). Как отмечает издание, «разумные» чехи и словаки «не будут жертвовать своими отношениями с Германией во имя спасения Польши в ее споре с Европейской комиссией». Помимо того, говорит словацкий политолог и социолог Михал Вашечка, политику «Права и Справедливости» в Чехии и Словакии не понимают. «Для чехов и словаков идеология этой партии странная, а рефлексия председателя PiS Ярослава Качиньского о прошлом ни в коем случае не согласуется с историческим опытом чехов и словаков», — считает Вашечка. Наряду с этим Прага и Братислава настороженно относятся к региональным проектам Варшавы типа Троеморья. Как замечает редактор международного отдела чешской газеты Hospodářské noviny Мартин Эхл, действия польского правительство «подрывают сотрудничество в рамках ЕС и V4».

Фактически у «Права и Справедливости» единственным более-менее заинтересованным партнером остается Будапешт. Польские и венгерские лидеры стараются первым делом встречаться друг с другом и осыпать друг друга на публичных мероприятиях комплиментами. Но и этот союз содержит в себе ряд разломов, способных проявиться в определенных ситуациях. На совместной с польским премьером Матеушем Моравецким пресс-конференции Орбан прибег к «черному юмору». Комментируя 100-летие независимости Польши, венгерский премьер отметил в контексте 1918 года: «Хоть одна хорошая вещь была тогда». Ведь в те времена по итогам завершения Первой мировой войны у Венгрии по Трианонскому договору отняли почти две трети от территории. Будапешт лишился Закарпатья, из-за которого сегодня у него так много споров с Киевом. В частности, венгры блокируют различные форматы по линии НАТО — Украина, что вызывает недовольство в Варшаве.

Kremlin.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Оппозиционный польский журнал Polityka в этой связи подчеркивает, что «Венгрия под руководством Орбана становится опасной для Запада, и, следовательно, для нашего региона и Польши. Будапешту недостаточно его нынешних политических границ: геополитический ревизионизм и антидемократическая идеология — это то, от чего Центральная Европа пытается убежать сотни лет». Поэтому, по мнению издания, Варшава должна перестать потакать венгерскому премьеру, а Венгрию следует временно исключить из Вышеградской группы, чтобы «четверка» могла восстановить свои позиции, ведь «какому из лидеров НАТО или ЕС пришло бы в голову в своем выступлении требовать больше уважения к президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану?» Однако, при всем уважении к польским коллегам, что-то нам подсказывает, что такие идеи не являются исключительно их собственным изобретением, а навеяны в том числе со стороны.

Сегодня «Право и Справедливость» пробует во внешних отношениях реализовывать свои политические интересы через экономику, благо с ней у нее пока всё хорошо. Как полагает польский портал Nowa Konfederacja, Польша в настоящее время является частично ревизионистским (с точки зрения геоэкономики), а частично консервативным (с точки зрения геополитики) государством. Однако приоритеты могут «перевернуться», когда Варшава откажется от геополитического консерватизма и выйдет за свои пределы. Будет ли это сопровождаться окончательным отказом от «политики ценностей», ранее характерной для Польши, покажет время. Но ныне правящие в ЕС элиты еще не готовы декларировать смену своих «ценностей», так не совпадающих с идеологией PiS. А геополитические интересы стран Вышеградской группы, в свою очередь, в ряде случаев отличны от интересов Варшавы. Не исключено, что это приведет к фактическому распаду V4 уже в ближайшие годы. В Европе наступают времена новых альянсов и акцента на билатеральные отношения.