Неудачи американских и израильских спецслужб и военных в Ираке и Сирии скрывать становится все трудней. В Сирии в последние майские дни американских и, по некоторым данным, английских военных, в том числе и боевиков из разных частных военных компаний (ЧВК), убивают так часто, что СМИ Сирии, как и Ирана, разумеется, заговорили о скорой деоккупации провинции Ракка.

Mil.ru Солдаты армии Ирана

Еще в конце 2017 года главный советник аятоллы Али Акбар Велайети предупреждал Вашингтон и его союзников — после освобождения от банд «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городка Абу-Кемаля на очереди освобождение города Эр-Ракка и всей провинции. Видимо, что-то крайне существенное произошло в умах сирийских и иранских военных командиров, если главными мишенями атак «внезапно» стали западные спецназовцы и боевики из западных ЧВК. Причем сейчас данные Дамаска и Тегерана подтверждаются и сообщениями ряда российских СМИ. Значит, положение «западной коалиции» в реальности становится плачевным.

Парадокс еще и в том, что сейчас по американцам и другим западникам наносят удары и «обиженные» — то есть те силы, которым оказывалась явная или скрытая поддержка. А именно — курдские пешмерга из Отрядов народной самообороны (YPG) и… даже террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американские военные, оказывающие поддержку курдским отрядам «Демократических сил Сирии» (SDF), а это именно часть курдских отрядов YPG, пытаются закрепиться на северо-востоке Сирии, в частности в провинции Хассеке. Однако они встречают сопротивление не только местных жителей, но остатков террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в сирийской разведке сообщает, что в период с 8 по 10 мая в окрестностях городка Аш-Шаддади автоколонна военных США подверглась атаке исламистов. В результате нападения были убиты 20 американских солдат, еще не менее 20 — ранены, восемь бронемашин Hummer были уничтожены, повреждены или попали в руки боевиков. Пентагон, как обычно, скрывает эти потери. Вообще же, по официальным данным, за четыре года операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке убиты только 60 американских военных. Среди причин потерь значатся не только боевые действия, но и ДТП, а также авиакатастрофы. Например, в октябре прошлого года столкновение двух вертолетов в районе западной дамбы Хассеке унесло жизни восьми военнослужащих.

Источники в Сирии утверждают, что серьезные боевые потери американцы начали нести в конце марта — начале апреля, когда на северо-востоке Сирии вышли из подполья спящие ячейки группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 30 марта по 1 апреля потери военных США составили 15 человек убитыми и 24 ранеными. Кроме того, было потеряно несколько военных бронемашин. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ФАН выразил мнение, что американское командование совершило ошибки в планировании, что и стало причиной потери сразу двадцати человек.

«Безусловно, они недооценили оперативно-тактическую обстановку. Как мы видим, боевики смогли подготовить и успешно реализовать свою операцию по нападению и ликвидации группы военнослужащих Соединенных Штатов. Необходимо, конечно, было учесть, что, видимо, террористы по-прежнему располагают достаточно серьезными ресурсами на этом направлении», — подчеркнул эксперт. Кошкин считает, что есть только один надежный способ сохранить жизни американских солдат — вывести подразделения военных США из Сирии. Это следует сделать также и по той причине, что они там находятся незаконно, не имея ни мандата ООН, ни договора с законным правительством Сирии.

На наш взгляд, Кошкин скромно умолчал о том, что сейчас в Сирии, как говорится, типичная «чересполосица», т. е. то исламисты сдаются властям и вливаются в местные отряды самообороны, а то — некоторые из членов отрядов самообороны вдруг (не исключено, чтобы не вызывать подозрений у американцев) нанесут удар, а затем представляют дело как действия исламистов. Почти в аналогичной ситуации и курды из отрядов YPG — вроде бы и о конце сотрудничества с США никто не объявляет, но в то же время недовольство курдов западными союзниками уже с трудом скрывается. Ведь свалить вину за оккупацию Африна Турцией на Россию и Иран не удалось. А ни одна западная страна не торопится заставить турок уйти из этого города. Как мы уже отмечали, именно недовольство сирийских курдов реальным поведением Запада и Израиля по отношению к Турции и ее военной операции «Оливковая ветвь» привело к тому, что в начале мая в Тегеране побывала и провела переговоры с высшим руководством Ирана представительная депутация из курдских племен Сирии.

Не успели мировые СМИ решить, распространять или проигнорировать информацию о тяжелых потерях США в провинции Хассеке, как поступили свежие сообщения. В провинции Ракка к борьбе против американцев и поддерживаемых ими боевиков, кроме арабских племен, присоединились местные жители, которые создали свою группировку, ориентирующуюся на сирийское правительство и Иран. До недавнего времени сопротивление оккупации выражалось в основном в митингах и обстрелах военных баз. Однако 12 мая на пути движения американской военной колонны в Эр-Ракке был подорван мощный фугас. В результате были уничтожены три автомобиля «Хамви» и семеро военнослужащих США. По непроверенным данным, участие в этой акции принимали смертники, которые взорвали автомобиль, снаряженный взрывчаткой.

Army.mil Американские войска в Сирии

Американские военные вновь приняли меры по сокрытию данного факта, в том числе и в местных средствах массовой информации. Но в соцсети просочилось видео, снятое очевидцами, и другая информация. В связи с этим актом мести ИА REX напомнило, что в целом американцы и их союзники на востоке Сирии несут постоянные потери. Так, 6 мая боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали населенный пункт Аль-Дашиш: 12 военнослужащих коалиции под руководством США были убиты. 8 мая силы коалиции потеряли еще 12 человек убитыми и 14 человек ранеными. Кроме этого, уничтожено три автомобиля. Итак, за первые две недели мая США и их союзники по «коалиции» потеряли порядка 50 военнослужащих убитыми и 30 ранеными. Кто же после этого поверит властям США и их утверждениям о том, что якобы за четыре года военных действий в Ираке и Сирии погибло всего 60 американцев?

Ожидать признаний Пентагона или даже Белого дома, что в целом вмешательство США в конфликты в Сирии и Ираке шли и идут для Вашингтона со знаком «минус», видимо, не следует.

Политическая конфигурация власти после выборов в Ираке

Уместно усилить внимание к возможным заявлениям из Америки, в том числе нюансовым. По ним может стать понятно, готов ли Трамп начать давно анонисированные выводы войск и боевиков ЧВК из Ирака и Сирии. Чтобы не возникало вопроса «а при чем тут Ирак?», хотим напомнить, что там 12 мая проходили парламентские выборы. И если в первые сутки после выборов мировые СМИ «под дирижерством» США сообщали о близкой победе «умеренных» шиитов из блока «Ан-Наср» («Победа») действующего премьер-министра Хайдера аль-Абади, то вот 15 мая стали поступать неутешительные как для США, так и для Израиля новости. Победили радикальные шииты, не скрывающие, что им нужна поддержка Ирана, а не Запада.

Хотя окончательные итоги иракских выборов еще не оглашены (по состоянию на 15 мая), тем не менее премьер аль-Абади уже поздравил оппозиционного политика-богослова Муктаду ас-Садра и возглавляемый им избирательный альянс «Аль-Сайрун» («Альянс революционеров за реформы») с победой на парламентских выборах. Иракский премьер позвонил одному из лидеров шиитов страны и вместе с поздравлениями поблагодарил за содействие проведению выборов «в атмосфере безопасности и демократии», сообщает новостной портал Iraqi News. Блок «Фатах» («Завоевание») одного из лидеров ополчения иракских шиитов Хади аль-Амери, по данным на утро 15 мая, шел вторым. Таким образом, именно блоку «Аль-Сайрун» и аятолле ас-Садру отойдет прерогатива решать вопрос выдвижения кандидатуры будущего премьер-министра страны.

Подобного стратегического поражения спецслужбы стран Запада и Израиля еще ни в одной арабской стране не терпели. К власти идет человек, у которого — богатый опыт военных побед над США и, в какой-то мере, Великобританией. Муктада ас-Садр со своей «Армией Махди» в апреле 2004 года поднял восстание против международных оккупационных сил в считающемся священным шиитском городе Эн-Наджаф. В ходе двухмесячных боев вооруженные формирования Муктады нанесли оккупантам серьезный урон и вынудили их подписать соглашение о перемирии. Но затем спецслужбы США попытались физически ликвидировать ас-Садра, и это привело к еще одному восстанию. И лишь из-за миротворчества и вмешательства аятоллы аль-Систани удалось погасить восстание, а Муктаду оставили в покое и были вынуждены терпеть.

И именно этот человек 8 апреля 2018 г., казалось бы, на ровном месте, заявил: «Только иракские силы безопасности должны контролировать спорные территории страны, никаких других сил».

Более того, он и Хади аль-Амери предупредили, что если США не уйдут из Ирака, то американские военнослужащие станут «законными целями» для армии Ирака и шиитских ополченческих формирований. Понятное дело, что если формировать правительство будет ас-Садр, или даже аль-Амери, то позиции Ирана на Ближнем Востоке не просто упрочатся, но и качественно возрастут до уровня решающего фактора региональной политики. И тогда вопросы Сирии и Ливана превратятся в «дело времени и техники» — стало быть, через энное время страны региона приступят и к строительству стратегического шоссе Иран — Ирак — Сирия — Ливан, и к строительству по «отложенному» из-за войны проекту газопровода Иран — Ирак — Сирия к побережью Средиземного моря.

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Не этих ли реалий из вполне обозримого будущего намного больше опасаются США и Израиль, чем, как они сейчас утверждают, «угрозы закрепления» Ирана и его позиций в одной лишь Сирии? На наш взгляд, именно качественное возрастание стратегической факторности Ирана — вот что страшит и бесит Вашингтон и Тель-Авив. Вот почему по положению на 15 мая большинство западных СМИ все-таки выдали настроения правящих кругов своих стран и признались, что вся надежда сейчас — на раздробленность шиитов Ирака, как и представителей иракских суннитов. На Западе и в Израиле ожидают, что эта раздробленность, «по всей видимости, не позволит какому-либо одному избирательному альянсу самостоятельно сформировать новый состав правительства. Поэтому может встать вопрос создания «правительства национального единства».

Если ранее шиитский и суннитский полюса Ирака выступали на выборах в целом на консолидированных позициях, то теперь к основной линии секторального разделения добавились внутренние расколы. Шиитские силы Ирака подошли к 12 мая пятью отдельными политическими блоками, сунниты — двумя». Все верно, кроме одной тонкости — в войне с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шииты и сунниты Ирака объединились, когда возникла угроза сецессии Иракского Курдистана из состава Ирака со спорными провинциями Мосул, Киркук, Найнавва (Ниневия) и др., шииты и сунниты-арабы Ирака вновь выступили единым фронтом. И оба лагеря публично выражали благодарность Ирану за то, что Тегеран выступил жестко и последовательно за сохранение территориальной целостности Ирака и, более того, ощутимо помог иракской армии и шиитским ополчениям в войне с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в противоборстве с курдским кланом Барзани. Если же учитывать, что блоки «Аль-Сайрун» и «Фатах» объединяют тех, кто вынес основные тяготы войны 2014−18 гг., и что оба блока ориентированы именно на Иран, то особых проблем с формированием, пусть даже и «правительства национального единства» Ирака, возникнуть не должно. При этом выборы в Иракском Курдистане состоятся только осенью.

Напомним, иракцы избирали новый состав 329-местного Совета представителей (парламента) Ирака. За депутатские мандаты боролись 6990 кандидатов от 87 партий и блоков. 25% мест (83 кресла в законодательном органе) должны занять женщины, 9% — представители этноконфессиональных меньшинств (это и 5 христиан).

О поставках С-300 в Сирию

На таком фоне уже неудивительно, что возобновился интерес СМИ и экспертов к возможной поставке из России в Сирию ЗРК С-300. Хотя пока нет официальных оснований считать, что Москва готовится к таким поставкам, учитывая появление в РФ 9 Мая рядом с президентом Владимиром Путиным премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но память о жертвах Великой Отечественной и Второй мировой войн — это, отдельно, а вот ситуация на Ближнем Востоке — это все же разговор о долгосрочной перспективе, с упором в том числе на ситуативные интересы сторон.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

Военный эксперт Семен Багдасаров, комментируя ФАН информацию о возможных поставках комплексов С-300 в Сирию, заявил, что в ночь на 30 апреля Израиль предпринял фактически «плановый» налет на сирийские объекты, ведь количество таких боевых вылетов ударной авиации существенно увеличилось за последние месяцы. Однако в случае поставок комплексов С-300 «Фаворит» действия ВВС Израиля кардинально изменятся, отметил Багдасаров. Поставки современных систем ПВО будут осуществляться через Тартус, который находится под прикрытием даже более технологичных комплексов. По сути, Багдасаров говорит о поставках С-300 как о решенном вопросе, указывая и на порт доставки, хотя все понимают, что, к примеру, доставка через коммуникационный «коридор» Каспий — Иран — Ирак — Сирия куда безопасней, а возможно — и быстрей. Дослушаем Багдасарова: поставка через Тартус означает, что помешать поставке нанесением удара Израиль не захочет, да и не сможет. Имеющиеся сирийские комплексы не могут «работать», когда израильская авиация атакует со стороны Ливана и долины Бекаа, что и приводит к возможности нанести ракетный удар. Российские «Фавориты» смогут «достать» самолеты ВВС как в воздушном пространстве Ливана, так и на территории самого Израиля. Именно поэтому израильтяне так боятся российских комплексов, пояснил Багдасаров. Эксперт предположил, что дивизионы систем ПВО в случае поставок со стороны РФ будут состоять из модернизированных комплексов С-300PM1 — можно с уверенностью сказать, что «нас ждет еще очень много интересного».

Как-то уж все — один к одному. И плавный переход власти в Ираке к сугубо проиранским силам, и комментарии Багдасарова о поставках С-300 в Сирию как о свершившемся факте, и участившиеся атаки на американцев и других западных военных в Сирии. В этой связи уже не выглядит случайностью, что в некоторых иранских электронных СМИ вернулись… к теме о подбитом израильском самолете F-16 в феврале этого года. Это имело место после того, как в начале февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Иранцы напомнили о том, что тогда «неслучайно все российские СМИ распространили заявление Минобороны РФ, согласно которому российский боевой самолет мог быть уничтожен только высокоточным оружием, которое могло попасть к боевикам при участии либо США, либо того же Израиля».

О характере иранских публикаций говорит даже заголовок статьи на портале Farda — «Свершилось — русские отомстили!». Иранцы напоминают, что «факт мести вполне был возможен — но только мести не прямой, а косвенной. Самолет сбили все же сирийские военные, но средства ПВО передали сирийским военным именно российские коллеги. Заодно русские, отомстив США, развеяли миф и о хваленом и непобедимом» истребителе F-16, заключает портал.