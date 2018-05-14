Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметно отличался в ряду иных глав государств на саммите Евразийского экономического союза в Сочи. Речь не столько о внешнем виде и небритости, сколько о том, что символизирует борода. Она — символ революционных веяний на довольно консервативном политическом поле ЕАЭС. С другой стороны, она — способ выделить себя в ряду иных глав государств, подчеркнуть индивидуальность и зрелость.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Но, как говорится, встречают по одежке, провожают по уму. В ходе публичной встречи с Владимиром Путиным — ключевой встрече саммита — Никол Пашинян адресовал визави несколько месседжей и оформил их местами в довольно «милой» в контексте политической встречи высокого уровня форме. «Пообсуждать», как выразился Пашинян, с Путиным есть что, кроме как «стратегических и союзнических» отношений Армении с Россией. Хотя об этом премьер Армении говорил и до встречи в Сочи, но этим заявлением при личной встрече он снял широкий пласт вопросов соответствующего уровня, намекнув на необходимость перейти к практическим вопросам.

Kremlin.ru Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета

Практические вопросы обсуждались уже на закрытой встрече, но ей предшествовали и другие любопытные моменты.

Ещё раз позвольте вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади — это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс», — отметил Пашинян.

Намек на желание продолжать вооружаться российским оружием вполне прозрачен. Но здесь у Армении без вариантов — вооружаться в другом месте Еревану будет накладно вплоть до невозможности развиваться адекватно ВС Азербайджана. Поэтому в этих словах армянского премьера резче звучит комплимент в адрес лично российского президента за «достижения российского военно-промышленного комплекса». И необходимо отметить, что эта довольно продуманная лесть должна оказаться беспроигрышной — поставлена хорошая основа для перспективы поиграть новыми российскими игрушками.

Другой момент, на первый взгляд, в странной констатации о радостных российских туристах в Армении.

Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению, это очень приятно. Думаю, что очень нравится Армения российским туристам, и армянам тоже очень нравится видеть столько туристов в Ереване», — сказал Пашинян.

Мартирос Сарьян. Ереван. 1924

Почему в числе иных, более серьезных сфер взаимодействия Пашинян выделил именно туризм?

Собственно, это просьба к президенту России или сидевшему рядом будущему вице-премьеру Силуанову переориентировать российского туриста на Армению. Институциональное развитие и реформы в той или иной области хозяйствования приводят к положительному социально-экономическому эффекту в перспективе. А переориентация туристических потоков в России (успешный опыт этого есть по темам Турции или Крыма) на Армению позволит ее гражданам получить экономические дивиденды уже сегодня. Пашиняну остро необходимо именно сегодня предоставить своим гражданам положительные экономические результаты революции. Внеочередные выборы в парламент Армении, можно сказать, на носу, а экономического эффекта от пока только обещанных и возможных реформ придется ждать годы.

Речь же Путина была основана лишь на существующих реалиях и содержала один смысл — если новое правительство в Ереване желает сохранить положительную экономическую динамику в стране, то без российской поддержки ей это сложно сделать. А в перспективе ее можно и «приумножить». Еще Путин говорил о важности продолжения сотрудничества в ООН и региональных организациях, но это скорее производные от экономики.

Minsvyaz.ru Флаги России и Армении

Повторимся, что правительство Пашиняна, мягко говоря, сильно заинтересовано в экономическом подъеме, причем весьма скором, что невозможно обеспечить ни реформами, ни за счет новых инвестиций. Пашиняну придется ставить на отработанные и налаженные форматы экономического взаимодействия с тщательной прополкой сорняков на поле торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. И он, собственно, именно эту стратегию и будет проводить, слегка подкорректировав тактику Сержа Саргсяна.