Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины. Порошенко

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 12 мая составляли 8,541 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 мая выросли на 499 млн кубометров.

В компании отчитались за четыре месяца работы в текущем году. Транзит российского газа сократился до 27,7 млрд кубометров (-2,8 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Импорт из ЕС (т.е. закупка российского газа через европейских посредников) упал более чем вдвое — до 2,2 млрд кубометров (-2,6 млрд кубометров). Иными словами, «Газпром» пока стабильно сохраняет объёмы прокачки газа в Европу на уровне прошлого года, а т.н. падение — это ровно те объёмы, на которые сократила потребление сама Украина.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

Интересно, что потребление газа даже выросло до 14,6 млрд кубометров (+0,6 млрд кубометров). А если импорт, наоборот, сокращён, то поднимают старые запасы из хранилищ. Добыча собственного газа росту потребления не помощник, она осталась на уровне прошлого года — 6,8 млрд кубометров.

По закачке газа в ПХГ с окончания отопительного сезона Украина пока немного отстаёт от прошлого года — 0,5 млрд кубометров (-100 млн кубометров). Это не критический объём, примерно столько закачивается за двое суток.

В 2018 году резко вырос отбор газа из ПХГ — до 7,3 млрд кубометров (+3,2 млрд кубометров). Мы недавно уже писали о том, как работает ГТС Украины. У оператора ГТС есть возможность отбирать газ для потребителей прямо из транзитной трубы, компенсируя затем эти объёмы из ПХГ — примерно половина их объёмов находится на западе Украины. За счёт этого газ не нужно гонять туда-сюда по стране и есть возможность удовлетворять пиковый спрос, с которым выдача из ПХГ просто не справится. Однако мы видим, что, по крайней мере, с начала года «Укртрансгаз» сменил схему работы и использует собственные хранилища. Как минимум это увеличивает издержки компании на доставку газа потребителям.

Украина имеет все основания снижать импорт. По данным министерства экономического развития, средняя цена импорта газа в апреле выросла до 309,9 долл. за тыс. кубометров. Это на 13% выше, чем в апреле прошлого года, и рекордный показатель с 2015 года.

Также в «Укртрансгазе» заявили, что разработали 10-летний (2018−2027 гг.) план модернизации ГТС Украины. На первом этапе (2018−2020 гг.) компания сосредоточится на реконструкции четырех компрессорных станций, вложив в их ремонт порядка 7 млрд грн.

«Нафтогаз» планирует реконструировать значительное количество новых объектов, в связи с чем возникает большая потребность как в услугах, так и в оборудовании. Все необходимые работы и оборудование будут предметом открытых конкурсов. Мы ожидаем, что крупные производители, которые присутствуют в Украине и которые умеют производить нужное нам оборудование — частично или полностью, самостоятельно или в кооперации с международными партнерами, — примут участие в этих конкурсах», — заявил по этому поводу глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Что тут примечательно. Коболев комментирует план модернизации ГТС, словно бы не существует никаких планов анбандлинга «Нафтогаза» (разделения компании по сферам деятельности).

Впрочем, вкладывать следует не только в компрессорные станции. Согласно данным, озвученным в материале издания «Зеркало недели», в 2016—2017 гг. протяженность аварийных газопроводов на Украине выросла с 3,2 до 5,6 тыс. км. Авторы прогнозируют, что к 2026 году этот показатель может достичь 11,76 тыс. км.

Тем временем «Нафтогаз» и его дочерние компании снова судятся с «Газпромом» в Гааге. Предмет спора — бывшие активы компаний в Крыму, украинская сторона требует выплаты компенсации за них. В частности, там находились газодобывающие активы на морском шельфе, а также ПХГ объёмом 1 млрд кубометров. Предположительно, суд вынесет решение в I квартале будущего года.

Рост тарифов на природный газ (ожидается, что цена на него для населения вырастет с июня, когда закончится мораторий правительства) станет не единственной проблемой украинцев. Раскошелиться придётся ещё и на обслуживание газораспределительной системы (ГРС) внутри и снаружи жилых домов: облгазы в последнее время массово отказываются нести эти затраты и фактически шантажируют потребителей, заставляя тех подписывать соглашения, по которым эти расходы теперь будут нести потребители. Подобные случаи зафиксированы в Полтавской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Киеве. В случае отказа, как утверждают СМИ, потребителей отрезают от подачи газа в 10-дневный срок.

ГРС в настоящее время находится на балансе облгазов и управляющим организациям многоквартирных домов не передавалась. Т. е. их требования попросту незаконны, с чем согласились даже в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«…Самое ужасное, что стоимость всех этих услуг не регулируется государством. То есть монополист может устанавливать цену, какую вздумает. Да и вообще маразм — облгаз обслуживает трубу до дома, газ подает до квартиры, а фасадную трубу обслуживайте кто хочет?» — возмущается председатель Ассоциации ОСМД Лилия Мартынова в комментарии для UBR.ua.

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Однако, как и с любым спорным вопросом на Украине, разбирательства могут занять месяцы, тогда как газовщики приедут отключать газ ровно через 10 дней.

Что же касается пересмотра тарифа, то в правительстве обещают предложить МВФ несколько вариантов.

«У нас есть несколько вариантов, которые предложим МВФ. Формула должна быть справедливой. Мы должны как-то оценивать фактор как импорта, так и добычи украинского газа», — не слишком уверенно говорит министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью изданию «Обозреватель».

Минэнерго и вовсе предлагает продлить мораторий (в министерстве уже готовят соответствующее постановление). Причём глава минэнерго Игорь Насалик не стал уточнять, до какой даты хотят заморозить цену.

В самом же МВФ отказались утверждать повышение тарифа на 65%, как предлагали в «Нафтогазе Украины». Это уже само по себе тянет на сенсацию, учитывая, что именно МВФ безуспешно добивается повышения тарифа ещё с лета прошлого года. Однако на деле великий и ужасный МВФ оказался не таким кровожадным, как «Нафтогаз».

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 10 мая запасы угля в стране составляли 1,877 млн тонн (+101 тыс. тонн со 2 мая). 1,496 млн тонн из них — на площадках ТЭС. СМИ по-прежнему не конкретизируют, какая доля в этих запасах приходится на антрацит, а какая — на газовую группу. Министерство энергетики в последнее время крайне халатно относится к предоставлению информации СМИ.

ТЭС и ТЭЦ в январе — марте текущего года нарастили потребление угля до 7,38 млн тонн (+16,8%), причём в марте — даже на 62%, что, очевидно, связано с энергокризисом.

Госпредприятие «Энергорынок» (занимается организацией оптового рынка электроэнергии Украины, в т.ч. расчётами за неё) объявило тендер на привлечение 4 кредитов общей суммой 3,4 млрд грн. и стоимостью обслуживания не более чем 391 млн грн. Предприятие намерено вернуть деньги уже к концу октября, т. е. рассчитывает на кредит под 27,6% годовых.

«Укргидроэнерго» (оператор ГЭС и ГАЭС Украины) перечислит в бюджет почти 440 млн грн. — дивиденды за 2017 год. Прошлый год оказался для компании на слишком результативным: по итогам 2016 года она уплатила 662 млн грн. дивидендов.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

За четыре месяца текущего года Украина заработала на экспорте электроэнергии более 109 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба. Из них 69,2 млн долл. заплатила Украине Венгрия, 26,5 млн долл — Польша, и 10,9 млн долл — Молдавия. В сравнении с прошлым годом доходы от экспорта выросли на 27 млн долл.

Землю под строительство солнечной электростанции в чернобыльской зоне отчуждения решено не продавать, а сдать в аренду. Фонд государственного имущества Украины уже объявил конкурс, стартовая цена — 14,17 тыс. грн. за базовый месяц аренды. Победитель конкурса получит 2,5 кв. км земли в г. Припять — спутнике ЧАЭС — сроком на 49 лет. В прошлом году министерство экологии собрало более 40 заявок от желающих реализовать этот проект. Для фильтрации желающих было решено ввести ограничение: к конкурсу допустят только те компании, которые уже построили и эксплуатируют солнечную станцию мощностью не менее 50 МВт.

По всей видимости, это станет первой очередью инвестпроекта Chornobyl Solar, в рамках которого намечено построить в зоне отчуждения солнечные станции суммарной установленной мощностью 1−1,2 ГВт.

Экс-министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала Zik заявил, что, несмотря на принятие законов, Украина не готова к полноценному рынку электроэнергии. Более того, поскольку этого не произойдёт, правительству снова придётся, что называется, изобретать велосипед.

«Если рынок есть, то функции регулятора одни: он не должен устанавливать тарифы, он просто должен наблюдать и регулировать конкурентный доступ к сетям, тарифообразование в естественных монополиях, то есть не на ТЭС и ТЭЦ, а в облэнерго, облгазах… У нас на сегодня нет готовности к этому рынку. Прежде всего, Теплоэнерго совершенно не готово и потребителя не подготовили к этому — там нет регулировки потребления, нет учета, нет возможности отключиться, если я не хочу брать эту услугу.

…Они [правительство] взяли на себя обязательства, приняли большие законы об оптовом рынке газа, об оптовом рынке электроэнергии… но они не заработают так же, как не заработал рынок газа и, я думаю, то же самое будет с рынком электроэнергии. Тогда возникает вопрос срочного поиска другой модели, но это действительно политическое решение, которое должно базироваться на экономическом фундаменте», — объясняет экс-чиновник.

В городе Ширец (Львовская обл) ввели в эксплуатацию очередную солнечную станцию. Установленная мощность — 1,8 МВт. Сумма инвестиций не сообщается, однако, если исходить из обычной стоимости таких проектов, порядка 2 млн долл.

Солнечная батарея

В Запорожье собрались построить первую в городе мини-ГЭС мощностью всего 0,5 МВт. Размещаться она будет не на Днепре, а на реке Сухая Московка, которая вот уже много лет используется для стока отходов «Запорожстали» в Днепр.

«Вода бежит, перепады высоты нормальные, будет теперь речушка электроэнергию давать», — пояснил местным СМИ один из представителей компании «Гидропауэр-1», которая и ведёт строительство.

Компания уже имеет опыт подобного строительства — ранее она построила мини-ГЭС на очистных сооружениях в Полтаве.

Руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил журналистам, что крымчане собираются подать коллективный иск против Украины. Предмет претензий — энергоблокада. Напомним, осенью 2015 года экстремисты из числа представителей т.н. меджлиса крымско-татарского народа подорвали электроопоры, по которым в Крым поступала электроэнергия с Украины. Из-за этого России в срочном порядке пришлось строить энергомост и запланировать на полуострове строительство двух ТЭС.

Никто из участников теракта не был привлечён к ответственности, хотя Украина потеряла экспортную выручку, а Запорожская АЭС до сих пор вынуждена работать с ограничениями: других потребителей на почти 1 ГВт мощности нет, ЛЭП для переброски энергии на Центральную Украину только предстоит построить.

Уголь

Импорт угля Украиной за январь — апрель достиг 7,44 млн тонн (+53,9% к аппг). Более 64% импорта — уголь из РФ, примерно 28,7% — из США. Как прогнозирует член наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, такое положение вещей будет сохраняться и далее.

«…Импортная зависимость в угле может только расти — ориентировочно до 30% в 2018 году. И это проблема, которую надо решать. И заодно можно напомнить, что газовые компании получают рыночную цену за газ, а стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017-м была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов», — отмечает специалист.

Тем временем добыча угля продолжает сокращаться, причём энергетического — опережающими темпами. В январе — апреле она упала до 9,8 млн тонн (-15,6% к аппг), и небольшой рост в апреле (+5,8%), конечно, не смог переломить общую тенденцию. К слову, Корольчук считает, что «Роттердам+» позволяет украинским шахтёрам наращивать добычу угля. Как видим, статистика его слова пока не подтверждает.

Knews.kg Уголь

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус информирует о том, что Национальное антикоррупционное бюро ведёт расследование в отношении «ДТЭК-Энерго» (крупнейшая частная энергокомпания Украины, принадлежит олигарху Ринату Ахметову),подозревая компанию в импорте некачественного угля из США. По его словам, должностные лица компании:

«…импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы — 3,33%—3,46%, а в тарифах получали «Роттердам плюс». Хотя в «Роттердаме» норма серы — менее 1%».

Эксперт намекает на то, что компания может таким образом незаконно увеличивать свою прибыль, поскольку чем выше показатель содержания серы в угле, тем ниже его стоимость. Нужно отметить, что претензии к содержанию серы в угле у «ДТЭК-Энерго» возникают не впервые. Однако ранее этот показатель не поднимался выше 3%.

Госпредприятие «Селидовуголь» по-прежнему не может расплатиться со своими работниками. В начале мая шахтёры снова провели забастовку, поскольку министерство выделило им всего 15 млн грн. на выплату зарплат, тогда как задолженность достигла уже 113 млн грн.

Создания «Национальной угольной компании», (распоряжение с помпой было озвучено в феврале 2018 года), похоже, не будет. По крайней мере так думает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Никто ничего не говорит. Но то, что мы видим — Кабмин тихонько провел решение о том, что 29 государственных шахт идет на приватизацию… Так что, уже не будет «Национальной угольной компании»? Я так понимаю, нам все это время врали. Я спрашиваю — готов ли ФГИ управлять шахтами? В этом ведомстве уже похоронены сотни государственных предприятий!» — комментирует он.

В скором времени украинки получат шанс стать шахтёрами — Верховная рада рассмотрит предложение правительства об отмене запрета для женщин на работу с вредными и тяжелыми условиями труда и на подземных работах.

Нефть

Согласно официальной информации, добыча нефти на Украине в I квартале сократилась до 368 тыс. тонн (-1% к аппг).

Кремечунгский НПЗ (единственное действующее нефтеперерабатывающее предприятие Украины) заявил об увеличении переработки нефти в 2017 году до 2,35 млн тонн (+6,8%).

Кремечунгский НПЗ

«Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) пытается бороться с падением добычи нефти. С начала года провела 28 капитальных ремонтов скважин, собирается бурить две новые — во Львовской и в Сумской областях.

Госагентство недр и геологии анонсировало свои планы на 2018 год. В частности, Госагентство планирует выставить на аукцион более 40 нефтегазовых лицензий.

Объём транспортировки нефти в Европу через территорию Украины в апреле просел до 963 тыс. тонн (-15% к аппг). Это связано с сокращением закупки нефти европейскими получателями.