Первый председатель Европейского совета Херман ван Ромпей (2009 — 2014 годы) в интервью варшавской газете Rzeczpospolita выступил с рядом интригующих оценок. Во-первых, он отметил новую тенденцию в европейском политическом пространстве, призвав после президентских выборов во Франции «отличать популизм от антиевропейства».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорит Ромпей, лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен уже признает, что программу ее движения можно реализовать, не выходя из ЕС и Еврозоны. Итальянское «Движение пяти звезд» больше не хочет проведения референдума по евро, а его основатель Беппе Грилло даже попытался присоединиться к самой проевропейской группе в Европейском парламенте — либералам Гая Верхофстада. Отказалась от прежнего требования о выходе из Евросоюза и еврозоны участвующая в правящей коалиции Австрийская партия свободы. Но проблема в том, что «популисты», отказавшиеся от евроскептицизма, отказываются принимать курс реформ, которые инициируют как президент Франции Эммануэль Макрон, так и канцлер Германии Ангела Меркель.

Во-вторых, экс-глава Евросовета считает, что после выборов Дональда Трампа на пост американского президента «концепция «Запада» перестала существовать, разрыв между ЕС и США сегодня огромен, у нас есть разные видения мировой организации: с одной стороны, односторонность Америки, с другой — европейская многополярность». В частности, сегодня это проявляется в отношении ядерной сделки с Тегераном, которую «европейцы хотят сохранить», а «Европейская комиссия работает над тем, чтобы защитить европейские компании от возможных санкций, что является ключевым моментом». При этом сложилась «необыкновенная» ситуация, когда соглашение с Ираном также хотят спасти Россия и Китай. И в этом вопросе Брюссель ближе к Москве и Пекину, чем к Вашингтону.

epp group Херман ван Ромпей

До сих пор европейские «популисты» и националисты считали приоритетным для себя разрушение Евросоюза или сильное размывание его. То, что сегодня они меняют логику действий, говорит о факторе состоявшейся единой Европы, изменить которую можно, только ее возглавив. И эта борьба грозит спровоцировать сильнейшие политические кризисы в Европейском союзе, которые он еще не переживал. «Грозовой фронт» уже надвигается. На днях лидеры итальянских партий «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо достигли соглашения по программе коалиционного правительства и готовы представить предложения по кабинету президенту Италии Серджо Маттарелле. Президент, скорее всего, назначит заключительный раунд консультаций со сторонами, а затем примет окончательное решение о том, кого назначить новым премьером.

Прогнозируя подобную ситуацию, американский портал Politico отмечает, что появление итальянского «популистско-националистического правительства» будет иметь большое значение для евроскептиков на выборах в Европарламент в 2019 году. Рим может стать де-факто лицом евроскептиков на этом голосовании. Если новое итальянское правительство преуспеет, выиграют и другие, поставив под угрозу «проевропейское центристское большинство». На наш взгляд, сложности ждут Макрона и Меркель. Нельзя исключать того, что дело дойдет до досрочных выборов. Что касается внешней политики «популистов» и националистов, то она известна не так хорошо. Но можно предположить, что они в большей степени будут заняты внутренними делами, чем продвижением «глобальной революции либеральных ценностей», свойственным нынешней элите Евросоюза. И это является вызовом в том числе для Москвы.

С одной стороны, возникает соблазн воспользоваться «необыкновенной ситуацией», объединившей по тегеранскому вопросу таких разных игроков, как ЕС, Китай и Россию. С другой стороны, Евросоюз акцентирует внимание на экономических выгодах своих компаний, в то время как для Москвы ключевой является проблема безопасности в контексте Ирана, граничащего одним боком с Закавказьем, вторым — с Ближним Востоком. При этом ряд наблюдателей считают, что различные «популистские» и националистические движения Европы ориентируются на Соединенные Штаты. Напомним, что в марте сего года на съезде Национального фронта выступил бывший политический стратег Трампа, продвигавший концепцию американского «экономического национализма» в противовес идее экономического либерализма, Стивен Бэннон, который видит главную опасность в Китае.

Так что вполне возможно, что в случае победы евроскептиков в 2019 году внешнеполитический курс ЕС развернется и выстроится в фарватер США. И на кого сейчас делать ставку России?