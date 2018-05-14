ИА REGNUM продолжает рассказывать и публиковать архивные документы периода Великой Отечественной войны по строительству оборонных рубежей в 1941—1942 годах. Как известно, в то время обстановка на фронте ухудшалась: тяжело шла наступательная операция Красной армии в битве за Москву, взят в блокаду Ленинград, фашисты приблизились к Сталинграду, шли бои за Кавказ, враг наступал под Ржевом и Вязьмой. В этих условиях по указанию Сталина отдельные города стали готовить к «прочной круговой обороне». В перечень городов, где должны были провести «рекогносцировочные работы», вошли шесть населённых пунктов Чувашии — города Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля, посёлки Урмары и Вурнары. Безусловно, больший интерес представляет проект обороны столицы республики — города Чебоксары. Долгое время эти материалы были засекречены. В 2017 году в государственном архиве современной истории Чувашии был рассекречен план организации обороны Чебоксар. За 75 лет, если судить по журналу посещений, доступ к данным документам получили только три человека, включая корреспондента ИА REGNUM.

Схема обороны города Чебоксары. Ф. П-1. Оп. 23. Д. 398. Л. 43

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«Белое пятно в истории»

2017 год примечателен для Чебоксар тем, что в Заволжье были обнаружены фортификационные сооружения. В 300 метрах от санатория «Чувашия» нашли пули от винтовки Мосина, вкопанный в землю железобетонный пулеметный колпак, несколько ям и окопы, образующие зигзагообразные линии. В администрации Заволжского территориального управления тогда сообщали, что «в данном месте с 1964 года ведется лесопосадка сосны, однако о подобных железобетонных сооружениях в Чувашии больше пока неизвестно». Глава районного управления Сергей Крутиков инициировал проведение раскопок и заявил о том, что планируется воссоздать часть сооружений.

Cap.ru В Заволжье поисковики восстанавливают окопы

Исследователи констатируют, что если о строительстве Сурского рубежа и Казанского обвода сохранилось немало свидетельств и архивных материалов, то участок чувашского левобережья до сих пор остается «белым пятном в истории». По одной из версий, сооружения, найденные в Заволжье, могли быть частью Волжского рубежа обороны. Данный участок (десятое военно-полевое строительство) должна была вести Марийская Республика, но достаточных ресурсов для этого у неё не было. Кто, когда и в каком объеме проводил строительство на этом участке, пока неизвестно.

Руководитель чувашского отделения «Поискового движения России» Евгений Шумилов рассматривает три версии появления данных сооружений. Это могла быть Волжская линия обороны, но так как «сплошной линии» (окопов и ходов) не обнаружили, то пока это остаётся предположением.

«Во-вторых, там могли быть учебные полигоны воинских частей, которые формировали в 1941—1942 годах перед отправкой на фронт, в том числе 139-ю стрелковую дивизию. Потом там дислоцировался 95-й стрелковый полк 14-й запасной чебоксарской стрелковой бригады. У них были артиллерийские батальоны, поэтому данные места могли использоваться для обучения. Кроме того, за Волгой был выделен земельный участок в качестве полигона для завода №320 — с целью испытаний образцов боеприпасов, которые они производили.

Что касается Сурского оборонительного рубежа, то он должен был завершиться в устье Суры, перейти на левый берег Волги и Юрьино, пройти по левому берегу, а ниже Марпосада уйти на правый берег. Заволжскую линию мы пока не обнаружили, её должны были строить марийцы как продолжение оборонительного рубежа», — говорит Евгений Шумилов.

Но в любом случае, если опираться на рассекреченные данные БУ «Государственный архив современной истории Чувашской Республики» (БУ «ГАСИ ЧР»), то на левом берегу Волги в рамках организации обороны Чебоксар действительно планировалось строительство фортификационных сооружений и огневых точек. Однако реальное воплощение данные масштабные планы не нашли — за исключением, возможно, отдельных локальных участков.

«Вокруг города должна была быть организована круговая оборона. Жители Нового села утверждают, что рыли окопы западнее города Чебоксары», — рассказывает Евгений Шумилов.

Говоря о значимости Чебоксар, поисковик отмечает, что в годы Великой Отечественной войны в столице Чувашии был организован полевой узел связи генерального штаба. В этой работе был задействован батальон восьмого запасного телеграфного полка:

«96 девчонок каждый день уходили в суточный наряд и передавали на фронт приказы генерального штаба. Это был чрезвычайно стратегически важный объект».

Оборона Чебоксар: указание Сталина

В 2017 году в Чувашии были рассекречены материалы с планом обороны города Чебоксары и переписка по строительству оборонных рубежей (ГАСИ, Ф. П-1. Оп. 23. Д. 398). Данный план был разработан на основании указа Сталина и письма из Московского военного округа, присланного на имя секретаря чувашского обкома ВПК (б) Ивана Чарыкова от 29 ноября 1942 года. В сообщении за подписями командующего войсками МВО генерал-полковника Артемьева, члена военного совета МВО, дивизионного комиссара Телегина и начальника инженерных войск МВО, генерал-майора инженерных войск Чекина говорится, в частности, следующее:

Поручение о проведении рекогносцировочных работ. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

«Народный Комиссар Обороны тов. Сталин дал указание о создании прочной круговой обороны ряда городов. В соответствии с данным указанием, Военный Совет Московского военного округа приказал начальникам гарнизонов (приказ Войскам Московского военного округа №-00410 от 3.10.42 г.) силами частей гарнизонов произвести соответствующие рекогносцировочные работы.

Военный совет считает необходимым и просит:

1. В результате проведенных рекогносцировочных работ, начальникам гарнизонов, совместно с военными отделами обкомов ВКП (б) и городскими комитетами обороны, составить полную техническую документацию по приспособлению города к обороне: проекты, технические сметы и планы организации работ.

Указанная документация должна быть подготовлена в полном объеме для ее использования при необходимости строительства и развертывания работ.

2. После окончания рекогносцировочных работ по городам, необходимо немедленно приступить к оборудованию командных пунктов и наблюдательных пунктов и обеспечению их средствами связи, используя для этой цели городскую связь, канализационную систему и все другие возможности города.

Для выполнения остальных работ по укреплению города необходимо составить планы обеспечения работ рабочей силой и материалами, чтобы в нужный момент оборонительные работы развернуть в кратчайший срок.

3. Все работы, а также заблаговременная заготовка материалов, связанные с укреплением города, производится за счет местного бюджета.

4. Помощь в руководстве по оборонительному строительству будет осуществляться представителями Военного совета Московского военного округа (МВО)».

Согласно приказу командующего войсками, требовалось «создать оборону непосредственно самого города, а не подступов к нему», поэтому «передний край обороны должен быть удален от окраины города в пределах трех километров в зависимости от местности, с таким расчетом, чтобы окраины города вошли бы в общую систему организации узлов обороны». В письме Чекина и начальника отделения оборонительных сооружений подполковника Петрова уточнялось, что организация «обороны самого города должна быть самостоятельной и может не увязываться с системой оборонительных рубежей прилегающего района».

Список населённых пунктов в Чувашии, где по указу Сталина должна были пройти рекогносцировочные работы. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

7 января 1943 года в чувашский обком ВКП (б) был выслан разработанный план обороны Чебоксар «на 24 листах» за подписью начальника штаба подполковника Андреева (управление 14-й запасной стрелкой бригады). Проект обороны утвердил начальник гарнизона Чебоксар подполковник Макаров. Согласно документу, протяжённость переднего края обороны должна была составить 15,8 км и проходить:

по северо-западной окраине — от реки Волги, Протопопиха, Кошкино;

по южной окраине — от Цивильского шоссе;

по западной окраине — аэродром от Казанского шоссе до реки Волга;

с севера — Козий остров.

Всего планировалось построить семь оборонительных узлов, из них пять — вокруг города, один — на Козьем острове, ещё один — внутри города.

Проект организации производства оборонительных работ предусматривал возведение обороны города в двух вариантах: зимой и летом. Зимой на строительство понадобилось бы 100 дней по 10 часов, летом — 75 дней. По расчётам, зимой ушло бы на создание оборонительного рубежа 985 621 человеко-часов, летом — 658 414. Количество работающих — 1000 бойцов, 50 сапёров. Центральный узел связи был запроектирован в главном почтамте.

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ РУБЕЖ

Подробное описание рубежа обороны содержится в «пояснительной записке» к проекту обороны за подписью начальника рекогносцировочной группы майора Шемякина и военного инженера третьего ранга Шаталова (26 ноября 1942 года). Публикуем фрагменты из документа.

Утверждённый проект организации обороны города Чебоксары. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

1. Краткое описание города и его естественных оборонительных рубежей

Город Чебоксары — столица чувашской АССР — расположен в котловане, который с севера граничит с р. Волга. Окраины города с востока, запада и юга имеют местность, пересеченную оврагами, которые впадают в котлован города. Водоразделами этих оврагов служат высоты, размеры площадей которых соответствуют батальонным районам обороны. На запад от города проходят шоссейные дороги на Горький и на юго-запад дорога на Акрамово; на юг дорога на Цивильск, Канаш и на восток — дорога на Казань. Железнодорожная станция Чебоксары расположена на юго-востоке и является тупиком ветки Канаш — Чебоксары, на восточной окраине города расположен аэродром. Речная пристань расположена вблизи города. Примыкающие населённые пункты к городу с запада — д. Ново-Ларионово, Протопопиха, на юге — д. Кошкино, на юго-востоке — Пятино, Кочиково, на востоке — Аникеево, Гремячево. На севере за Волгой (левый берег) рабочий посёлок Сосновка (Голодяеха) и лагеря 95 зсп. Эти населённые пункты, за исключением Сосновки и 95 зсп, в значительной своей части подлежат сносу. Строительные материалы для возведения оборонительных рубежей в достаточном количестве находятся на расстоянии от 5 до 10 км от производства работ. В городе имеется один кирпичный завод, два лесопильных завода и городская электростанция, которые могут быть использованы для производства материалов на нужды обороны.

2. Описание запроектированных батальонных районов обороны и опорных пунктов

Оборона города запроектирована в виде кольца из пяти батальонных районов обороны вокруг города. Одного центрального батальонного района внутри города, двух ротных оборонительных районов на флангах города. На левом берегу Волги запроектирован дополнительный шестой батальонный район обороны с огневыми позициями дивизиона гаубиц и батареи 120 мм минометов.

Центральный батальонный район обороны. Расположен внутри города и состоит из 50 отдельных опорных пунктов, которые расположены в каменных зданиях города… Задачи этих опорных пунктов состоят в охране центра города: Красная площадь, улицы Ленина, Карла Маркса, Калинина, Розы Люксембург, Канашской, Чувашской и других.

На северо-западе города запроектирован первый отдельный ротный район обороны, включающий в себя электростанцию и кирпичный завод и имеющий задачу охраны этих предприятий.

На северо-востоке запроектирован второй отдельный ротный район обороны, включающий в себя радиостанцию и склады «Заготзерно» и имеющий задачу охраны этих предприятий.

Штаб обороны города, командный и наблюдательный пункты начальника обороны и командиров батарей располагаются в центральном батальонном районе обороны.

Содержание проекта организации обороны города Чебоксары. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

Батальонный район обороны №1

Расположен на северо-западной окраине города и является правым флангом обороны. Передний край проходит с севера от р. Волга на юг до дер. Протопопиха. С тыла район упирается непосредственно в окраины города. Протяжение линии фронта 3000 метров. Перед передним краем справа — д. Ново-Ларионово, слева — овраги, покрытые лесом. Через центр района проходит шоссейная дорога на Горький. Обзор обстрела удовлетворительный, за исключением оврага с лесом, в котором потребуется расчистка.

Батальонный район обороны №2

Расположен на юго-западной окраине города и предназначен для обороны с правого фланга и фронта. Передний край проходит от дер. Протопопиха до дер. Кошкино. Протяжение линии фронта 4500 метров. По правому флангу района проходит шоссе на Арзамас. Перед передним краем хороший обзор обстрела, за исключением оврага, покрытого лесом в юго-западной части, где потребуется расчистка.

Батальонный район обороны №3

Расположен на южной окраине города и предназначен для обороны с фронта. Передний край проходит от дер. Кошкино до скрещения Цивильского шоссе с железной дорогой и до оврага. Район предназначен для обороны с фронта. Протяжение линии фронта 2900 метров. С левого фланга фронта проходит железнодорожная линия Чебоксары — Канаш и шоссейная дорога — Канаш. Перед передним краем хороший обзор обстрела, за исключением высоты 196,7, которая покрыта лесом и требует расчистки.

Батальонный район обороны №4

Расположен на юго-восточной окраине города и проходит от оврага до шоссейной дороги Чебоксары — Казань, исключая эту дорогу ближе на 300 метров. Внутри района обороны находится высота 186,6, на которой расположен городской аэродром. Протяжение линии фронта 2600 метров. Район предназначен для обороны с фронта и левого фланга. Перед передним краем хороший обзор обстрела.

Батальонный район обороны №5

Расположен на северо-восточной окраине города и предназначен для обороны с левого фланга. Передний край проходит от казанского шоссе включительно до правого берега р. Волга. Протяжение линии фронта 2600 метров. Для расчистки обзора обстрела перед передним краем необходимо снести дер. Якимово, Ваново и Соляново.

Батальонный район обороны №6

Расположен на севере (левый берег р. Волга) на Козьем острове. Помимо огневых позиций стрелкового батальона, на острове предусматриваются огневые позиции для одного дивизиона гаубиц и батареи 120 мм минометов. Помимо обороны левого берега р. Волга, этот район должен поддерживать артиллерийско-минометным огнём правый берег р. Волга, оборонительное кольцо города и центр города.

Помимо этого, согласно документу, в каждом оборонительном районе были запроектированы стрелковые роты, огневые позиции, командные пункты, ложные окопы и ходы сообщения, маскировка всего района.

3. Огневое обеспечение обороны

Расположение огневых точек, фрагмент. Из фондов БУ «ГАСИ». П-1. Оп. 23. Д. 398

Огневое обеспечение обороны принято из расчёта нормального артиллерийского вооружения 8 стрелковых батальонов, дивизиона гаубиц и батареи 120 мм минометов.

Потребное артиллерийское вооружение:

Орудий разных калибров — 72

Минометов 82 и 120 мм — 69

Минометов 50 и 52 мм — 63

Станковых пулеметов — 263

Ручных пулемётов — 189

Автоматов ППД и ППШ — 378

ПТР — 148

Винтовок — 2310

…Плотность ружейно-пулеметного огня перед передним краем для первого батальонного района обороны составит 4,3 пуль на 1 погонный метр фронта, для второго — 3,3 пуль, для третьего — 5, для четвёртого — 5,8 пуль, и для пятого — 5,8 пуль.

4. Инженерное обеспечение обороны

Надежными естественными преградами для движения танков и пехоты противника являются с тыла — водная преграда р. Волги и с флангов — глубокие овраги. На правом фланге овраги имеют длину до 1 км и на левом — до 2 км. Хорошие естественные водные преграды имеет 6-й батальонный район обороны, расположенный на Козьем острове. С фронта с юго-восточного и юго-западного флангов естественные преграды для движения танков отсутствуют. По дну оврагов, покрытых лесом, спускающихся к центру города, имеются хорошие подступы для танков и пехоты противника. По развитой сети шоссейных и грунтовых дорог, входящих в город, возможен подход мотопехоты противника.

Отметим, что половину всех работ должны были составить противотанковые и противопехотные препятствия, а батальонные оборонительные районы запроектированы с круговой обороной. Также планировалось заминировать «все дороги, идущие в город, и мосты», «скрытые подступы для накопления танков по оврагам». Противопехотные препятствия перед передним краем были «предусмотрены в виде двух полос проволочных ограждений в три ряда кольев перед противотанковым рвом и с тыльной стороны». По границам батальонных оборонительных районов предусмотрены «проволочные заграждения в одну полосу в три ряда кольев».

Продолжение следует.

ИА REGNUM благодарит за содействие в подготовке материала и.о. директора Государственного архива современной истории Чувашии Светлану Казееву, начальника сектора использования документов архивного фонда Александра Максимова и ведущего архивиста Наталью Федотову.