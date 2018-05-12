То ли рокировка, то ли мандраж: новосибирский врио формирует свою команду
У ГТРК «Новосибирск» сменилось руководство: Светлану Войтович, которая возглавляла новосибирский филиал с сентября 2007 года, сменил директор ГТРК «Вологда» Игорь Павлов. В понедельник, 14 мая, Павлов представлен полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и коллективу, пишут «Все новости Новосибирской области».
Кадровое решение пришлось не по нраву даже сайту, принадлежащему региональной власти.
«Трудно не обратить внимание, что кадровая рокировка произошла всего за несколько недель до объявления губернаторских выборов в Новосибирской области. Федеральное руководство ВГТРК поставило во главе самого рейтингового телеканала в области специалиста, очевидно хорошо знакомого Андрею Травникову, назначенному президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора региона в сентябре 2017. До назначения Андрей Травников занимал пост мэра Вологды», — пишет Vn.ru.
Ранее своего поста лишилась руководитель пресс-службы правительства Новосибирской области Татьяна Асадчая.
«С 5 мая я не работаю в правительстве Новосибирской области», — написала она в рассылке для СМИ.
Такие кадровые решения оказались неприятны как для новосибирского журналистского сообщества, так и для общественных активистов и для некоторых представителей политических кругов.
«Ушла Асадчая, теперь Светлана Войтович. Отличные профессионалы. Судя по всему, у вологодского наместника большие планы по местным», — написал на своей странице в Facebook политтехнолог Игорь Козлов.
«Я не знаю истиной причины ухода Светланы Войтович. Впрочем, какой бы ни была эта причина, смена руководства ГТРК «Новосибирск» непременно будет связываться с предстоящими выборами губернатора. Если это так, то замена председателя ГТРК, на мой взгляд, бессмысленна и таит в себе больше рисков и минусов, нежели плюсов», — отметил ИА REGNUM журналист, руководитель проекта Atas.info Александр Моисеев, комментируя уход двух значимых в информационном пространстве Новосибирской области фигур.
Моисеев подчёркивает, что ГТРК «Новосибирск» не была каким-то оппонентом для врио губернатора и лояльно освещала его работу. Кроме того, отмечает он, в современном медиапространстве телевидение, оставаясь серьёзным инструментом влияния, всё же утратило свою абсолютно доминирующую роль.
«Все это выглядит какой-то избыточной перестраховкой и даёт основания говорить о некой внутренней неуверенности Андрея Травникова. Отсюда и замена руководителя крупнейшей региональной телекомпании на человека, которого Травников знает достаточно давно и, вероятно, абсолютно доверяет. Ещё неизвестно, как будет воспринята перестановка в коллективе телекомпании. Не секрет, что попытка назначить Игоря Павлова на должность председателя ГТРК предпринималась еще прошлой осенью. Возможно, он хороший менеджер, возможно даже, что столь же талантлив, как и всем известный выходец с вологодского телевидения Леонид Парфенов. Дело совсем не в Павлове. Эта рокировка показывает всем, что у Травникова и его окружения перед выборами есть, как говорят в спорте, мандраж, неуверенность. Если же с приходом нового руководителя телевизионному образу Травникова начнут добавлять патоки и позолоты, показывать нам безупречного «отличника» — это будет совсем плохо», — считает журналист, подчёркивая, что «это сотрёт живого человека, вызывающего симпатию и благосклонное отношение».
Смена руководителя ГТРК ничего не гарантирует, отмечает он и напоминает, что в 1999 году губернатор Виталий Муха тоже менял перед выборами руководство ГТРК на более «благонадежное». Закончилось это тем, что он не прошёл и во второй тур, а губернатором стал Виктор Толоконский (который сегодня является главным советником Локтя).
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«Что касается Татьяны Асадчей, мне трудно как-либо комментировать её уход из пресс-службы. Мы давно знакомы с Татьяной, это великолепный профессионал, журналист-мастер. Не знаю причин её ухода, но, учитывая её профессиональные качества, могу предположить, что это потеря не для Татьяны, а для пресс-службы губернатора и правительства региона», — заявил Моисеев.
Несмотря на то, что смена руководства ГТРК «Новосибирск» и пресс-службы правительства региона произошла за несколько недель до официального объявления выборов губернатора Новосибирской области, её всё равно связываются только с предвыборной кампанией.
Тем более, что значительная часть жителей Новосибирской области встретили «варяга» Травникова если не в штыки, то по меньшей мере настороженно. Новосибирская область — регион не простой, протестный.
И сегодняшние решения Андрея Травникова, который пока что находится в статусе врио, напрямую скажутся во время выборной кампании. Тем более, что его главным соперником, с большой долей вероятности, станет нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которого также активно критикуют новосибирцы, но который всё же является «своим» человеком в регионе.
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Когда Травников был назначен врио главой Новосибирской области, 6 октября 2017 года, после снятия с должности Владимира Городецкого, у новосибирской общественности ещё была надежда, что он прислушается хотя бы по основным требованиям, которые стали роковыми для его предшественника — в первую очередь мусорная и мостовая концессии. Однако спустя полгода эти проблемы не решены, более того, их решение затягивается, и новосибирцы винят в этом Травникова.
Пока же основные претенденты на пост губернатора Новосибирской области соревнуются в представлении своих стратегий — один по развитию региона, другой областной столицы. И каждый формирует свою команду лояльных и невольно собирает вокруг критиков.