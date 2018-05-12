У ГТРК «Новосибирск» сменилось руководство: Светлану Войтович, которая возглавляла новосибирский филиал с сентября 2007 года, сменил директор ГТРК «Вологда» Игорь Павлов. В понедельник, 14 мая, Павлов представлен полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и коллективу, пишут «Все новости Новосибирской области».

@EffStopp Рокировка

Кадровое решение пришлось не по нраву даже сайту, принадлежащему региональной власти.

«Трудно не обратить внимание, что кадровая рокировка произошла всего за несколько недель до объявления губернаторских выборов в Новосибирской области. Федеральное руководство ВГТРК поставило во главе самого рейтингового телеканала в области специалиста, очевидно хорошо знакомого Андрею Травникову, назначенному президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора региона в сентябре 2017. До назначения Андрей Травников занимал пост мэра Вологды», — пишет Vn.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио главы Новосибирской области Андрей Травников (справа) и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло

Ранее своего поста лишилась руководитель пресс-службы правительства Новосибирской области Татьяна Асадчая.

«С 5 мая я не работаю в правительстве Новосибирской области», — написала она в рассылке для СМИ.

Такие кадровые решения оказались неприятны как для новосибирского журналистского сообщества, так и для общественных активистов и для некоторых представителей политических кругов.

«Ушла Асадчая, теперь Светлана Войтович. Отличные профессионалы. Судя по всему, у вологодского наместника большие планы по местным», — написал на своей странице в Facebook политтехнолог Игорь Козлов.

«Я не знаю истиной причины ухода Светланы Войтович. Впрочем, какой бы ни была эта причина, смена руководства ГТРК «Новосибирск» непременно будет связываться с предстоящими выборами губернатора. Если это так, то замена председателя ГТРК, на мой взгляд, бессмысленна и таит в себе больше рисков и минусов, нежели плюсов», — отметил ИА REGNUM журналист, руководитель проекта Atas.info Александр Моисеев, комментируя уход двух значимых в информационном пространстве Новосибирской области фигур.

Моисеев подчёркивает, что ГТРК «Новосибирск» не была каким-то оппонентом для врио губернатора и лояльно освещала его работу. Кроме того, отмечает он, в современном медиапространстве телевидение, оставаясь серьёзным инструментом влияния, всё же утратило свою абсолютно доминирующую роль.

Mil.ru Новосибирское телевидение

«Все это выглядит какой-то избыточной перестраховкой и даёт основания говорить о некой внутренней неуверенности Андрея Травникова. Отсюда и замена руководителя крупнейшей региональной телекомпании на человека, которого Травников знает достаточно давно и, вероятно, абсолютно доверяет. Ещё неизвестно, как будет воспринята перестановка в коллективе телекомпании. Не секрет, что попытка назначить Игоря Павлова на должность председателя ГТРК предпринималась еще прошлой осенью. Возможно, он хороший менеджер, возможно даже, что столь же талантлив, как и всем известный выходец с вологодского телевидения Леонид Парфенов. Дело совсем не в Павлове. Эта рокировка показывает всем, что у Травникова и его окружения перед выборами есть, как говорят в спорте, мандраж, неуверенность. Если же с приходом нового руководителя телевизионному образу Травникова начнут добавлять патоки и позолоты, показывать нам безупречного «отличника» — это будет совсем плохо», — считает журналист, подчёркивая, что «это сотрёт живого человека, вызывающего симпатию и благосклонное отношение».

Смена руководителя ГТРК ничего не гарантирует, отмечает он и напоминает, что в 1999 году губернатор Виталий Муха тоже менял перед выборами руководство ГТРК на более «благонадежное». Закончилось это тем, что он не прошёл и во второй тур, а губернатором стал Виктор Толоконский (который сегодня является главным советником Локтя).

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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«Что касается Татьяны Асадчей, мне трудно как-либо комментировать её уход из пресс-службы. Мы давно знакомы с Татьяной, это великолепный профессионал, журналист-мастер. Не знаю причин её ухода, но, учитывая её профессиональные качества, могу предположить, что это потеря не для Татьяны, а для пресс-службы губернатора и правительства региона», — заявил Моисеев.

Несмотря на то, что смена руководства ГТРК «Новосибирск» и пресс-службы правительства региона произошла за несколько недель до официального объявления выборов губернатора Новосибирской области, её всё равно связываются только с предвыборной кампанией.

Тем более, что значительная часть жителей Новосибирской области встретили «варяга» Травникова если не в штыки, то по меньшей мере настороженно. Новосибирская область — регион не простой, протестный.

Антон 48048 Анатолий Локоть

И сегодняшние решения Андрея Травникова, который пока что находится в статусе врио, напрямую скажутся во время выборной кампании. Тем более, что его главным соперником, с большой долей вероятности, станет нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которого также активно критикуют новосибирцы, но который всё же является «своим» человеком в регионе.

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Когда Травников был назначен врио главой Новосибирской области, 6 октября 2017 года, после снятия с должности Владимира Городецкого, у новосибирской общественности ещё была надежда, что он прислушается хотя бы по основным требованиям, которые стали роковыми для его предшественника — в первую очередь мусорная и мостовая концессии. Однако спустя полгода эти проблемы не решены, более того, их решение затягивается, и новосибирцы винят в этом Травникова.

Пока же основные претенденты на пост губернатора Новосибирской области соревнуются в представлении своих стратегий — один по развитию региона, другой областной столицы. И каждый формирует свою команду лояльных и невольно собирает вокруг критиков.