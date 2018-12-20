Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки с Ираном. На сегодняшний день до конца не понятно, какими будут последствия этого шага бывшего телеведущего. Однако уже ясно, что исключать дальнейший разлад трансатлантического единства и, возможно, масштабный конфликт на Ближнем Востоке теперь нельзя, пишет Майкл Брин в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Наибольшее значение отказ Вашингтона от участия в СВПД имеет для ситуации на международной арене. Так, из союзников США лишь Израиль поддерживает выход США, тогда как Великобритания, Франция и Германия уже заявили о своем намерении по-прежнему придерживаться условий соглашения. Это может привести к тому, что без санкций со стороны других стран запретительные меры Белого дома окажутся изолированными и неэффективными. Если Вашингтон введет санкции против отдельных компаний, поддерживающих дела с Ираном, по трансатлантическому единству будет нанесен дополнительный удар, что сыграет на руку России.

Kremlin.ru Трехсторонняя встреча глав РФ, Турции и Ирана

Еще острее вопрос с СВПД стоит за пределами Европейского континента — в КНДР, куда в момент объявления Трампом о выходе должен был прибыть госсекретарь США Майкл Помпео. По всей видимости, Трамп считает, что своим решением он продемонстрировал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну решительность.

Едва ли в Пхеньяне шаг Трампа воспримут именно так. Скорее всего, северокорейское руководство посчитает, что власти США не хотят придерживаться соглашений, принятых прошлыми администрациями, и лишь ищут повода обвинить в их нарушении противную сторону. Дополнительная неопределенность в преддверии встречи Трампа с Ким Чен Ыном — последнее, что сейчас нужно.

(сс)Bjørn Christian Tørrissen Пхеньян

Также актуален вопрос о том, как себя поведет Иран. Пока европейские союзники США и Тегеран придерживаются условий сделки, но со временем Тегеран может заявить, что санкции США, которые являются серьезным нарушением СВПД, препятствуют инвестициям в исламскую республику. В результате из соглашения выйдет и Тегеран, не переставая винить в провале договора США. И основной проблемой в таком случае будет не конец санкционного режима, а снятие всех ограничений с ядерной программы страны.

Именно такое развитие событий и может положить начало еще одной войне в регионе во имя ядерного нераспространения на Ближнем Востоке. Ближайшие союзники президента США советник по национальной безопасности Джон Болтон и сенатор от штата Арканзас Том Коттон утверждают, что одержать верх над Ираном в таком конфликте будет несложно. Они тем не менее ошибаются.

Так, исламская республика располагает более значительным демографическим, техническим и экономическим потенциалом. Просто «жесткой» позиции заставить исламскую республику покориться недостаточно. Если же Трамп предпочтет ракетные и воздушные удары наземной операции, Тегеран может применить свой немалый арсенал асимметричных инструментов против войск, союзников и экономических интересов в регионе.

Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

Вполне вероятно, что конфликт с Ираном начнется не в ближайшие дни, как и может быть то, что его удастся избежать и вовсе. При этом, как оказывается, смысла выходить из соглашения не было: международные эксперты из МАГАТЭ и военные и разведка США подтверждают соблюдение Ираном взятых на себя обязательств. Иными словами, решение Трампа оказалось сознательной ошибкой, подталкиваемой лишь презрением к своему предшественнику и желанием угодить своей политической базе. И принималось оно без учета того, что США уже находятся в состоянии ядерного кризиса с КНДР.

Таким образом, заключает автор, последствия выхода Трампа из соглашения еще предстоит осознать, однако уже понятно, что лидерство США в мире уже не столь сильно, как прежде. В обмен же ни граждане США, ни интересы страны не находятся в большей безопасности. Вашингтон же, который прежде с помощью жесткой и умной дипломатии гасил различные конфликты, теперь отодвинут на задворки, без него другие страны проводят собственный курс. И такая ситуация будет сохраняться и после ухода Трампа.