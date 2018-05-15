После того как война за смену режима в Сирии была, по сути, проиграна, можно было бы ожидать, что найдутся те, кто захочет пересмотреть нынешнюю стратегию Вашингтона и выработать новую послевоенную политику в арабской республике с тем, чтобы облегчить страдания ее народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Вместо этого США с удвоенной силой стали оказывать давление на президента Сирии Башара Асада, мобилизуя международное сообщество с тем, что он, а главное, сирийский народ не получили необходимых для восстановления страны средств. Иными словами, не сумев победить Асада, Белый дом решил отыграться на простых сирийцах, пишет Джефри Аронсон в статье для The American Conservative.

United States Central Command Морские пехотинцы США в Сирии. 02.07.2017

На этом этапе борьбы с официальным Дамаском используются не истребители или минометные установки, а международное финансирование, необходимое для восстановления государственной и частной инфраструктуры страны, а также жесточайшие санкции против Дамаска. Одновременно предпринимаются слабые попытки создать при поддержке вашингтонских «друзей Сирии» нечто независимое от сирийского правительства на территориях, ему неподконтрольных.

О том, что США будут придерживаться этого подхода, в марте заявил президент США Дональд Трамп, когда он поставил «на паузу» выделение арабской республике $200 млн на восстановление. Тем не менее шансов у новой политики Вашингтона на успех в деле отстранения Асада от власти столько же, как и у прежней.

Несмотря на это, Вашингтон и его союзники теперь следуют иным курсом, не давая беженцам из лагерей в Иордании, Ливане, Турции вернуться на родину, а также мешая Дамаску, его сторонникам и сирийцам справиться со сложившейся ситуацией.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы

В частности, глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции 5 апреля заявила, что хотя восстановление Сирии и стало бы инвестицией в мир, но для оказания финансовой поддержки Дамаску должен начаться «настоящий и инклюзивный процесс передачи власти». О том же говорит и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Такая позиция занимается тогда, когда союзники США Ливан и Иордания стонут под бременем беженцев и стремятся как можно скорее репатриировать принятых ими сирийцев. Того же хочет и Турция, где находится 3,5 млн беженцев.

При этом США, активно бомбившие Сирию, являются крупным источником финансирования гуманитарной помощи для ее граждан, проживающих как в самой стране, так и за ее пределами. В частности, Вашингтон финансирует продовольственные поставки внутренне перемещенным лицам в Алеппо и иорданском лагере беженцев «Зартари».

Однако тот же Вашингтон отказывается выделять средства на восстановление энергетической сети и государственной инфраструктуры Сирии, а также выступает против импорта необходимого для экономического оздоровления сельскохозяйственного оборудования.

Сирийские беженцы в Ливане

Иными словами, США хотят не дать гражданам Сирии умереть от голода, но в то же самое время лишают их возможности прокормить себя самим. При этом неясно, каким образом данный «рычаг воздействия» приведет к свержению Асада. Для примера можно обратиться к сектору Газа, чьи жители по-прежнему полагаются на американскую помощь с тех самых пор, как более десяти лет назад к власти там пришло движение ХАМАС.

Вообще в этом вопросе в Вашингтоне наблюдается странное единство. Мало кто хочет оказаться на неправильной стороне и признать, что Асад остается у власти. Еще меньше тех, кто считает, что признание этого факта должно стать основой для нового взгляда на политику США.

В Вашингтоне горячо приветствуют принятие «Закона об отказе Асаду в помощи» (No Assistance for Assad Act), составители которого считают «немыслимым для США предоставление средств для стабилизации или восстановления на территориях, находящихся под нелегитимным контролем режима Асада и его марионеток».

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Тем не менее есть и другие «друзья Сирии», прежде всего Россия, Китай, Иран, бо́льшая часть сирийских соседей и ряд малых стран, которые по-другому смотрят на возможности, открывающиеся при восстановлении Сирии. Так, президент торговой палаты Ливана Ваджи Бизри указал на то, что уже идет формирование партнерских отношений с Сирией в области туризма и коммерческих проектов. Более того, посол КНР Ци Цяньцзинь отметил, что Пекин будет играть более значительную роль в процессе восстановления Сирии.

Иными словами, Запад, безусловно, может замедлить этот процесс, что чревато еще большими гуманитарными издержками, но остановить он его не в состоянии.