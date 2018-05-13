В нашем обществе воцарились радостные ожидания в предвкушении мирового чемпионата по футболу. Первого в истории СССР и Российской Федерации, а потому так много значащего для всех народов стран бывшего Советского Союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй и бойкот российского ЧМ по футболу

Однако в последние месяцы накал страстей в мировом информационном пространстве по теме чемпионата мира по футболу в России растёт. США и Запад начали обвинения России ещё с Олимпиады в Бразилии, совсем развернулись агрессивно против наших во время зимней Олимпиады в Республике Корея, и сейчас готовятся с ещё большей энергией постараться испортить праздник футбольного мундиаля-2018 в России.

К большому сожалению, в силу ряда объективных причин информационной, пока ещё только информационной, войны Запада против России, и в силу субъективных причин не самой ответственной кадровой политики в государственном управлении спортом в Российской Федерации наиболее вероятным сценарием на сегодня может стать жёсткий сценарий бойкота чемпионата в России Западом и всем «цивилизованным сообществом». Т. е. в случае нашей политической неготовности к бойкоту могут присоединиться, а точнее, их принудят присоединиться, немалая часть стран мира, которые зависят от позиции США в экономике и политике.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США Призыв к бойкоту. Истерика

В Соединённых Штатах Америки не могут допустить мирового триумфа России, а сам факт чемпионата однозначно будет триумфом нашего спорта, нашей культуры, народов нашей большой Родины. Чем сложнее в мире экономическая и военно-политическая ситуация, тем больше народы тянутся к нашим людям, к светлой энергии общения с нашими, открытости, радушию и честности в дружбе, которые отличают наш народ в восприятии других народов.

Опыт Российской империи и СССР, как никакой, другой полезен в таких ситуациях, когда важнейшие внешние действия России на экономическом, военном или политическом направлениях предполагают в числе прочего и мобилизационный вариант. Я от имени группы соратников, представляющих российские, киргизские, казахские, узбекские, азербайджанские, белорусские и евразийские культурные, образовательные общественные организации, научно-аналитические и исследовательские центры, предлагаю рассмотреть в контексте мобилизационных действий две спортивных футбольных инициативы.

Dutch National Archives Многонациональная сборная СССР по футболу в 1967 году

Две инициативы евразийской народной дипломатии по уменьшению негативных последствий информационной войны против России в контексте чемпионата мира по футболу — 2018:

1) Создать небольшую временную аналитическую группу под эгидой Центра моделирования стратегического развития (ЦМСР, с привлечением аналитиков других структур), которая бы готовила регулярные (пять раз в неделю и крупный еженедельный) аналитические отчеты по всем аспектам футбольного чемпионата мира («Футбол, внутренняя и внешняя политика») в открытом формате, а также в закрытом формате (еженедельный и, по необходимости, ежедневный краткий) аналитические отчеты с дополнительными разделами «Сценарии. Рекомендации».

Такая регулярная аналитика позволили бы полностью снимать все неизбежные искажения и интерпретации происходящих событий вокруг футбола, спорта и России в публичном информационном поле и в пространстве международной спортивной деятельности и международной футбольной общественной активности. Государственные органы управления спортом в РФ и заинтересованные в хорошем проведении футбольного чемпионата международные организации смогут получать регулярную точную картину происходящего и возможных сценариев развития событий, что критически важно для принятия ответственных решений.

Сергей Козырев Газета «Советский спорт». Передовица от марта 1986 года

2) Начать уже сейчас подготовку, в формате народной дипломатии, отдельного международного футбольного праздника, не в форме спортивного чемпионата, а в форме «культурного футбольного народного марафона» или «футбольного фестиваля народов Земли», с участием команд, собранных из профессиональных и любительских сообществ, числом не менее 20−25 команд, представляющих все основные цивилизационные группы стран мира («Евразия», «Северная Америка», «Центральная и Южная Америка», «Европа», «Восточная Азия», «Африка», «Ислам», «Южная Азия»).

В том случае, если США не смогут добиться бойкота чемпионата в России, данная инициатива может быть реализована осенью 2018 года как отдельное международное спортивно-культурное событие мирового уровня.

В случае же, если вышеописанный жёсткий сценарий попытки бойкота мундиаля-2018 будет реализован в конце мая — начале июня, данная инициатива позволит мгновенно «подхватить» значительную часть команд основного чемпионата и в эти недели провести полномасштабный праздник футбола, спорта и культурного единения народов мира.

Commons.wikimedia.org Футбольный матч в Ждановском парке. Москва, 1930-е

В реализации этой инициативы народной дипломатии будут участвовать многие наши партнёры, в т.ч. Евразийская организация экономического сотрудничества, Фонд общественной дипломатии, Международный дипломатический клуб «Amicability», Ассамблея народов России, Ассамблея народов Евразии и другие партнёрские российские и международные организации. В случае поддержки я буду отвечать за организационные вопросы реализации обоих инициатив.

Я хочу надеяться, что эти инициативы останутся «с большим запасом» мобилизационной перестраховкой, и в реальности праздник футбола, праздник спорта, праздник человеческого духа и культурного воодушевления пройдёт в июне-июле безупречно и прекрасно. Этого хотят команды — участницы чемпионата мира по футболу — 2018. Этого горячо желают все, кому важно спортивное, культурное и человеческое лицо России в мире!

Тешебаева Айгуль Абдырахмановна, вице-президент по международным проектам и народной дипломатии Фонда поддержки культуры и искусства (Бишкек), директор по культурно-просветительской и организационной работе Международной ассоциации алтайских народов (МАСАН)