



Иван Шилов ИА REGNUM Расчленённая Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире украинского «Пятого канала» сделала заявление по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». По мнению представителя дипломатического ведомства, во-первых, это переведет «весь крупный рынок газа» в Германию, которая «будет диктовать политику, по крайней мере, Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны». И таким образом СП — 2 позволит Берлину «узурпировать привилегии» в европейском энергетическом секторе. Во-вторых, российский газопровод нивелирует ценность украинской трубы, а это уже «вопрос нашей безопасности, ибо, действительно, для нас существование этого маршрута поставок газа в Европу является определенным фактором гарантирования невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что это не очень понимают».

Выступление Зеркаль прозвучало накануне визита в Киев министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера. При этом после украинской столицы Альтмайер направится в Москву, где уже побывал министр иностранных дел Германии Хайко Маас и провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. А в пятницу, 18 мая, в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным прибывает немецкий канцлер Ангела Меркель. Такой десант ведущих политиков Германии вызывает интерес сам по себе. И тем более в ситуации, когда международная обстановка резко изменилась. Как отмечает немецкая радиостанция Deutsche Welle, решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе с Ираном «отодвинуло на второй план» в ходе диалога Мааса и Лаврова «острые разногласия между Берлином и Москвой по целому ряду международных и двусторонних проблем», в частности по «российской поддержке сепаратистов на востоке Украины». Что касается Альтмайера, то он, подчеркивает радиостанция, собирался обсудить с партнерами на Украине и России проблемы, связанные с проектом газопровода «Северный поток — 2», однако «американский президент если и не изменил, то, по крайней мере, расширил повестку дня».

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

Немецкая газета Berliner Zeitung считает, что выход США из ядерной сделки «неожиданно превратил Германию и Россию в союзников». Возможно, но, скорее, в союзников тактических. Хотя уровень может со временем быть повышен в том случае, если Вашингтон продолжит наращивать давление на европейский бизнес и угрожать санкциями за работу с иранскими компаниями. Выступая в эфире радиостанции Europe1, министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр заявил: «Кем мы хотим быть? Вассалами, которые слепо подчиняются тому, что говорит Америка? Хотим ли мы, чтобы США стали экономической полицией всей планеты? Или же мы, европейцы, хотим сказать, что у нас есть собственные экономические интересы и мы хотим развивать экономические отношения с Ираном?» В этой ситуации нельзя исключать появления «треугольника» Москва — Берлин — Париж, который в своей конфигурации соответствует Нормандскому формату, занимающемуся Украиной. Очевидно, что ситуативное сближение трех стран беспокоит Киев, который опасается размена его местечковых интересов на более глобальные. Отсюда такое резкое заявление представителя украинского дипломатического ведомства в адрес Берлина.

Киеву нужны новые союзники, поскольку существующие — Польша и республики Прибалтики — не справляются. В этом контексте интересно упоминание Венгрии. С одной стороны, Будапешту вряд ли понравится гегемония Берлина на европейском газовом рынке. В начале 2015 года в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung венгерский премьер-министр Виктор Орбан задавался вопросом: почему немцам дали завершить «Северный поток — 1», а по отношению к «Южному потоку» Брюссель задним числом установил, по сути, заградительные нормы? «Это очень недружелюбно по отношению к Венгрии», — заметил глава правительства. Но, с другой стороны, венгерско-украинские отношения в настоящее время находятся в состоянии «заморозки». Та же Зеркаль публично отчитывала посла Венгрии на Украине Эрно Кешкеня, когда тот заявил о возможности создания автономии венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Поэтому сомнительно, чтобы Будапешт был бы заинтересован в укреплении Украины.

И, судя по всему, отношение к украинской государственности начинает меняться в самой Германии. Как подчеркнул недавно немецкий журнал Der Spiegel, хотя Запад не может «официально» согласиться с тем, чтобы республики бывшего СССР (за исключением Прибалтики) вошли в зону влияния России, однако «благоразумие подразумевает, что Берлин де-факто должен больше учитывать российские интересы». Это намек в первую очередь на Украину. Причем Германия здесь разбивает альянс Киева с прибалтийскими республиками, гарантируя последним неприкосновенность. Результатом может стать молчаливое согласие Европы на распределение сфер влияния на Украине. Не обязательно, что речь идет о распаде, скорее, о политическом разделе, в котором, как можно судить, заинтересованы и некоторые западные соседи этой республики. Для Киева наступают очень непростые времена.