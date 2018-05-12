Эпоха Средневековья завершилась около 500 лет назад, мир значительно изменился и уже позабыл те далекие времена. Благодаря особым свойствам нашей памяти мы с легкостью забываем недостатки, но преувеличиваем и романтизируем достоинства. Кто уже помнит, века, которые с легкой руки Франческо Петрарки получили наименование Темные? Кто помнит чуму, антисанитарию, отсутствие медицины и чудовищную смертность, особенно детскую? Кто помнит рабство сословных перегородок и отсутствие гуманистических представлений?

Михаил Врубель. Рыцарь. 1896

Нет, Средние века для нас это время религиозных откровений, куртуазная любовь и, конечно же, рыцарство, ослепляющее блеском своих доспехов, блестящих на солнце во время героических схваток и рыцарских турниров.

Рыцарь существо бесстрашное и благородное, оно обладает прочными нравственными ориентирами, вызывающими восхищение у любого мужчины.

Что если попытаться оживить все лучшее от той далекой эпохи, позабыв ее недостатки? Хотя бы на несколько дней? Думаю, что такая идея приходила в голову не одному мечтателю, но хоть кто-нибудь осмелился претворить ее в реальность?

Такие мечтатели есть, оказывается их не так уж и мало. Все они собрались в первых числах мая в солнечной Италии на турнире «Битва Наций».

Фотограф Андрей Союстов Российский боец и побежденные украинцы

«Битва Наций», что это?

Чемпионат мира по историческому средневековому бою (ИСБ) проходит уже не первый год. Свое начало это движение берет в 80−90-е годы в среде так называемых реконструкторов, влюбленных в творчество Джона Толкиена, очарованных романтикой Средневековья. Постепенно движение набирало обороты и самоорганизовывалось, разумеется без должного уровня централизации. Однако прошли годы и стихийные, «клубы по интересам» доросли до крупного, профессионального турнира.

Усилиями спортсменов из четырех стран: России, Украины, Польши и Белоруссии был организован первый чемпионат мира по ИСБ, получивший название «Битва Наций», он прошел в крепости Хотин на Украине в 2010 году. С тех пор с каждым годом количество стран-участников все увеличивалось, достигнув к 2018 году 31 страны. Каждое новое первенство проходит в новом государстве, благодаря чему к данному состязанию приобщаются все новые и новые люди, а участники получают уникальную возможность посмотреть мир.

Фотограф Андрей Союстов Победный клич украинских бойцов

Немного о турнире

Прежде чем говорить о недавно завершившимся первенстве, стоит немного остановиться на сути мероприятия и некоторых его любопытных нюансах, добавляющих в него изюминку.

Участники состязаний облачаются в Средневековые (или максимально приближенные к ним) рыцарские доспехи, вооружаются не менее Средневековым (или не менее к нему приближенным) оружием (мечи, палицы, алебарды, топоры) и лупят друг друга до тех пор, пока кто-нибудь не свалится с ног.

Есть также одиночные номинации, здесь больше ценится ловкость, а не сила: важно поразить противника оружием и при этом постараться самому избежать удара.

Всего на турнире представлено три вида боев: 1×1, 5×5 и 21×21. Последний самый зрелищный, самый престижный. Именно он представлял из себя главную интригу соревнования.

Фотограф Андрей Союстов Сборная России

Атмосфера

Девятое первенство по ИСБ проходило с 3 по 6 мая в Италии. И не где-нибудь, а в Средневековом замке Санта Севера, расположенном в 100 км от Рима. Стоит признаться, что отправляясь на турнир я не был уверен в том, что организаторам удастся создать атмосферу настоящего средневековья. А ведь это необходимая составляющая успешного мероприятия.

Стоит отметить, что с этой задачей организаторы турнира справились на отлично. Во-первых само место было выбрано удачно: Средневековый замок, в котором по легенде живет призрак! Где если не здесь проводить состязание по ИСБ?

Второй необходимой составляющей стало заполнение пространства и времени духом далекой эпохи: менестрели, шуты и прочие необходимые элементы ярмарочно-карнавальной жизни справились со своей задачей великолепно. Каждый посетитель мог почувствовать себя путешественником во времени.

О непростой работе шута на «Битве Наций» рассказала основатель и художественный руководитель шутовского «Рейнеке-театра» Талина (Наталья Карапыш).

«Мы создавали атмосферу постоянной вовлеченности каждого случайного зрителя в происходящее. Делали любого желанным гостем. Вовлекали неожиданными путями людей в игру, в ней переворачивали для них все условности с ног на голову. Погода в Санта Севера менялась по несколько раз на дню, так же менялось и качество нашего присутствия. Эффект внезапного душа от неожиданных выходок — в жару; теплота и камерность общения, общий смех — под аркой ворот во время дождя», — подчеркнула руководитель театра.

«Сонное утро, редкие прохожие — а мы начинаем своими дурачествами потихоньку перемешивать это «варево», взбадривая и самих себя, и случайных зрителей. Другая ситуация на той же площади: моментами это проходной двор, когда целеустремленно, группами и по одиночке, гости фестиваля или бойцы быстро пересекают ее. А шуты затевают буйство, втягивающее в себя все больше участников — и вот планы спешащих людей неожиданно меняются, и теперь они с упоением перекидывают друг другу обручи от барабана, ловят гигантские шишки, играют в жмурки, носят шутов на руках или азартно режутся в «карты». Наша задача — переигрывать шаблонные ожидания и монотонность. И сшивать в одно «лоскутное одеяло» разрозненные участки (и участников) фестиваля», — резюмирует артистка.

Действительно, созданная на турнире атмосфера, во многом благодаря привлечению актеров, позволила создать ощущение целостности происходящего, что и сделало мероприятие незабываемым.

Фотограф Наталья Карапыш Коллектив шутовского «Рейнеке-театра»

«Битва Наций» 2018

Традиционно фаворитом чемпионата является Россия — это самая титулованная, самая мастеровитая, самая сплоченная сборная. Однако от нее не отстает и сборная Украины, которая во всех своих поединках выглядит крайне эффектно и эффективно.

На чемпионате мира 2017 года в «королевской номинации» 21 на 21, известной также как «железное очко», украинцам удалось одержать верх над Россией. Принципиальность противостояния усиливается и политической подоплекой: сложные отношения между нашими странами подбавляют перца в и без того ожесточенное соперничество.

Как и полагается, самый главный бой состоялся на излете четвертого дня соревнований, но ему предшествовали другие, не менее интересные и драматичные события.

Удивительно, но в ИСБ участвуют и девушки, смотреть на их поединки, по понятным причинам, особенно увлекательно. Разумеется, сердца всего журналистского пула из России были отданы нашим валькириям в белых коттах.

Фотограф Андрей Союстов Русские «валькирии»

Как и у мужчин, особое внимание было приковано к противостоянию России и Украины. Наши девушки были настроены воинственно: чтобы никаких вопросов о том, кто на турнире лучший, не возникало. В первом раунде одну из украинок пришлось уносить на носилках, еще одна также получила травму. К счастью, никаких серьезных последствий для девушек это не имело. Второй раунд выдался не менее зрелищным: украинской команде пришлось останавливать поединок, превращавшийся в откровенное избиение девушек в сине-желтых коттах, еще несколько мгновений и русские валькирии отправили бы доблестных украинок прямиком в украинскую Вальгаллу.

Фотограф Андрей Союстов Украинку уносят на носилках

В общем россиянки убедительно показали свое превосходство как в одиночных поединках, так и в командных 5 на 5.

Пару слов все-таки стоит сказать о сложных отношениях между российскими и украинскими спортсменами. Прежние годы, как рассказывают очевидцы, порой отягощались некоторыми, впрочем не очень серьезными, эксцессами, однако в этот раз можно с полной уверенностью говорить об их полном преодолении.

Данную мысль подтверждают как украинские бойцы, так и наши, отечественные. Мне удалось поговорить с одной из наших валькирий Анастасией Мещеряковой, завоевавшей золотую медаль в номинации «Полуторный меч» и серебряную в триатлоне. Девушка подчеркнула, что спорт и политика в «Битве Наций» не пересекаются:

«Большинство бойцов из соперничающих команд знакомы друг с другом. Мы поддерживаем теплые, дружеские отношения. Вместе проводим время, многие годы участвуем в одних и тех же соревнованиях, поэтому никаких конфликтов, никакой неприязни быть не может. Только здоровый дух спортивного соперничества».

«Королевская битва»

После четырех дней боев Россия завоевала 13 золотых медалей из 16. Впереди оставалось еще одно, самое главное золото.

Важно понимать, что ИСБ, тем более в номинации 21 на 21 — это не тотальная свалка мужиков, противостояние между которыми разрешается величиной бицепса и безудержной отвагой. Это все присутствует и очень важно, но все-таки самое главное на турнире — это команда, от ее слаженности и зависит финальный результат. Россия, после поражения в Испании весь год упорно готовилась к реваншу, что и позволило ему состояться: победа была настолько подавляющей, что прошлогодняя неудача могла показаться какой-то нелепостью.

Наиболее интересным получился первый раунд, нашим парням удалось заманить украинцев в искусственно созданную брешь в центре. Появилась иллюзия возможного прорыва строя с последующим заходом в тыл. Но не тут-то было, украинский клин завяз в нашей глухой обороне и на выдавшихся вперед бойцов в желто-синих коттах сыпались удары сразу с трех сторон. Украинцы начали стремительно терять бойцов, что в итоге и привело к поражению. 1−0!

Второй раунд был несколько короче, украинцы поддались эмоциям и забыли о тактике, в то время как белые котты действовали четко и хладнокровно. Как результат довольно уверенная победа 2−0! Мы вновь чемпионы.

Таким образом, в копилке сборной России 14 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Украинцы, занявшие второе место получили 1 золотую, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. На третьем месте общекомандного зачета оказалась Польша с 5 серебряными и 4 бронзовыми наградами.

Турнир завершился праздничным салютом, невообразимым количеством вина (все-таки это Италия), а также концертом легендарной группы «Led Zeppelin». Участники турнира прощались друг с другом до нового первенства, которое состоится совсем скоро. В следующем году «Битву Наций» примет уже другая страна, возможно это будет Россия. Тогда небольшой островок Средневекового периода оживет в нас с новой силой и вновь погрузит в свою сказочную фантазию, а пока мы ждем, нас будут согревать майские дни, проведенные в замке Санта Севера.