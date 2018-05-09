В Воронеже празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая прошло с размахом. В торжественном параде на площади Ленина приняли участие почти две тысячи человек и 30 единиц военной техники. Шествие «Бессмертного полка» объединило более 50 тысяч воронежцев. После этого на всех городских площадках продолжилось чествование героев.

Павел Ищенко ИА REGNUM Праздничный салют 9 мая в Воронеже

На Адмиралтейской площади собрались любители громкой музыки и зрелищ. 9 мая там прошел рок-фестиваль «Победа» с участием воронежских и столичных музыкантов, а также огненное шоу фестиваля «Огни Победы».

Начинали фестиваль воронежские группы: ОКОЛОOKNA, «Океаны», «Наш километр», «ЧараЧукарэйра» и «5 Минут». Некоторые коллективы решили не ограничиваться поздравлениями с праздником и включили в свои программы песни о войне.

Хэдлайнерами стали специально приглашенные гости из Москвы. Группа «Одна/Вторая», которая уже второй год подряд выступает перед воронежцами в День Победы. Музыканты вспомнили, что в 2017 Воронеж встретил их в буквальном смысле прохладно — во время концерта замерзли и зрители, и артисты.

Завершающими аккордами фестиваля стали выступления московских групп ATAVA и LORI! LORI!, у которых в Воронеже оказалось немало преданных поклонников.

Несмотря на то, что ближе к закату жара оставляла город, как минимум на одной площадке зрителям замерзнуть не дали. Музыканты уступили сцену мастерам фаер-шоу, вместо музыкальных инструментов на сцене появился разнообразный реквизит для номеров с огнём, а за сценой на дежурство заступил отряд пожарных.

Фестиваль «Огни Победы» состоялся в Воронеже уже в восьмой раз. По сложившейся традиции, лучшие артисты, выступающие с огненными номерами, съезжаются в Воронеж из городов России и ближнего зарубежья в преддверии Дня Победы.

Как и Вечный огонь на воинских мемориалах, огонь на Адмиралтейской площади зажигают в память о героях, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.

К завершению вечера почти вся Адмиралтейская площадь была заполнена людьми. Сразу после окончания огненного шоу над городом раздались залпы праздничного салюта, который зрители и участники двух фестивалей смотрели с набережной.

Марина Каширская ИА REGNUM Так артисты из Воронежа признались в любви к родному городу

После этого пришла пора прощаться до следующего года — ведь организаторы заявили, что в 2019 году фестиваль обязательно состоится снова.