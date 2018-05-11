Правящую партию Грузии «Грузинская мечта» вновь возглавил ее учредитель олигарх Бидзина Иванишвили. На очередном съезде партии, который состоялся 11 мая вечером в парке на горе Мтацминда, он был единогласно избран председателем партии.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Бидзина Иванишвили

«А кто против? А случайно никто не воздержался? — с полуулыбкой обратился в процессе голосования к делегатам секретарь партии Каха Каладзе и утвердительно заявил. — Решение принято единогласно».

Так Иванишвили уже официально и формально вернулся в грузинскую политику. Вернулся под бурные аплодисменты соратников, которыми сопровождалось его 25-минутное выступление на съезде. Монотонное, с отдельными оттенками эмоциональности, в ходе которого один наблюдательный зритель насчитал более 25 «перерывов на бурные овации». Рассчитывал на такую реакцию зала и сам выступавший, периодически делая остановки в своей речи и слегка кивая головой в сторону делегатов съезда.

Первая часть речи учредителя, вновь занявшего пост председателя, была отведена достижениям партии и сформированного ею правительства Грузии за последние несколько лет. Это и режим свободной торговли, и безвизовое сообщение с Евросоюзом, это и предстоящий саммит НАТО, и успехи на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это и программа всеобщего здравоохранения, и «реальная», по определению Иванишвили, свобода слова, и «важнейшая демократическая трансформация», которую претерпела страна за последние годы, и защита частной собственности, и отсутствие элитной коррупции, и все условия для развития малого и среднего бизнеса… А главное — избавление страны от того насильственного режима (Михаила Саакашвили и его правительства), который правил до 2012 года и который, как уверенно заявил Бидзина Иванишвили, уже никогда к власти не вернется.

Все бы хорошо, да только программа всеобщего здравоохранения в Грузии давно не действует в том объеме, который может действительно именоваться всеобщим. Сфера бизнеса и предпринимательства претерпевает процесс монополизации, о чем давно говорят независимые эксперты. Степень свободы слова и уровень демократии в стране оспаривает оппозиция…

Marcin Konsek Агитационные плакаты «Грузинской мечты» в рамках предвыборной кампании 2014 года, Тбилиси

Если бы в Грузии все действительно было гладко и понятно, Иванишвили в политику не вернулся бы. И он сам прямо заявил об этом в своем пространном и монотонном выступлении на съезде. Учредитель «Грузинской мечты» назвал три главные причины, из-за которых он принял такое решение.

Первая — это «создавшаяся в стране неблагоприятная социально-экономическая ситуация и попытки еще большего, искусственного обострения этой ситуации». Вторая — «крайне деструктивные действия, исходящие от большинства оппонентов». А третья — «слабые, но совершенно ненужные и безосновательные недоразумения внутри правительства». Все эти три причины обозначил и определил сам Иванишвили. Значит, не все в стране и правящей команде так отлично и успешно, как заявляли до сих пор представители нынешней власти. И учредитель победившей партию Саакашвили «Грузинской мечты» решил, что настал момент для его «второго пришествия».

«Я почувствовал, что в созданной мной партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», идеологическая устойчивость которой — в ее народности, в случае углубления этих процессов отдалилась бы от народа. Поэтому я решил вернуться, да, именно второй раз войти в публичную политику», — подчеркнул Иванишвили.

Съезд прошел быстро, выступления были не очень долгими и утомительными, хотя одинаковыми и монотонными. А главное, неоднократно подчеркивалась та огромная роль, которую сыграл учредитель «Грузинской мечты» в новейшей истории Грузии. Делегаты были единодушны и единогласно избрали как обновленный политсовет партии, так и его председателя.

Shuvaev Агитационные плакаты «Грузинской мечты» в рамках предвыборной кампании 2016 года, Тбилиси

В 2013 году, покидая пост премьера, Иванишвили заявил, что в политику он возвращаться не намерен, так как оставил стране «очень хорошее правительство». Тогда же он сделал отступление и отметил, что пересмотрит свое решение только в «очень крайнем случае», если почувствует, что «стране и народу что-то угрожает».

Не исключено, что сегодня такой угрозой для учредителя «Грузинской мечты» представляется обосновавшееся в оппозиции некогда «Единое национальное движение» со всеми его ответвлениями и осколками, а также экс-президент Саакашвили, периодически посылающий из далекой Голландии сигналы ожидаемого возвращения к власти его партии. И хотя в своем выступлении на съезде Бидзина Иванишвили уверенно заявил, что «бывший насильственный режим» к власти никогда не вернется, скорее всего, на его решение оказал немалое влияние и этот фактор. Тем более, что другой политической силы, которая могла бы противостоять «Грузинской мечте», на политическом горизонте Грузии пока не видно. А Саакашвили и его бывшие и нынешние соратники пользуются немалой поддержкой со стороны западных партнеров, все это время настоятельно призывавших правительство «Грузинской мечты» к уважению прав оппозиции и недопустимости преследования инакомыслящих.

К тому же, если верить результатам активно проводимых в Грузии различными американскими «институтами» исследований, рейтинг правящей партии неуклонно падает, доверие населения к деятельности правительства также понизилось, что было обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин. В этих условиях и в преддверии предстоящих в текущем году президентских выборов возвращение в политику Бидзины Иванишвили стало для «Грузинской мечты» своего рода «последней надеждой».