Для тюменцев День Победы — светлый и святой праздник. И если в Первомай они пели и плясали, то накануне 9 мая и после они обсуждали в социальных сетях смысл победы наш фашизмом, уместность символов, отношение к памяти подвига советского народа в Великую Отечественную войну. Поводы для размышлений подкидывались текущими событиями.

Tyumen-city.ru День Победы в Тюмени

Город контрастов с обломками мемориала

Ко Дню Победы тюменцы получили шикарный подарок — светомузыкальный динамический фонтан. Объект установлен на реконструированной площади 400-летия Тюмени. Более ста струй высотой под 11 метров — впечатляющее зрелище. Но не все оказались рады дорогостоящей красоте.

«Тюмень — какой-то город контрастов. Дикие фонтаны за 600 миллионов и нет ливнёвки. Тонущие в грязи, воде, мусоре окраины. Зимой люди без отопления остаются. Огромный бюджет — и избушки-развалюшки в центре и аварийные дома. Странные приоритеты», — комментируют тюменцы в социальных сетях дорогостоящий подарок горожанам.

Но в большинстве своём тюменцы рады новой достопримечательности областной столицы.

«Вот у меня сегодня последние 30 рублей в кармане лежат, как раз дотянули до зарплаты. И что? Тоже ныть? Нет, я с сынишкой наблюдала, как запускали фонтан, и радовалась, что ребенок в восторге. А судя по комментам, должна была сидеть дома и ныть, как несправедлива жизнь», — считает другая жительница Тюмени.

В целом фонтан порадовал своим великолепием. Тюменцы до сих пор выкладывают в социальных сетях снимки разноцветных струй, ролики с записями действа.

Однако настроение «не фонтан» вызывает ряд других событий. Накануне Дня Победы тюменцы обнаружили на берегу реки Туры осколки мемориальных плит, которые валялись в куче мусора. Выяснилось, что валяются они у дамбы среди куч мусора на улице Маяковского уже несколько лет.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Тюменской области, плиты до 2007 года размещались в холле областного ГУВД.

«После установления памятного обелиска на улице Водопроводной подрядная организация по договору демонтировала внутреннюю плиту и в дальнейшем должна была вывезти её для утилизации», — сообщила 72.ru руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

И пояснила, что нет смысла спустя десять лет искать недобросовестных подрядчиков. Также в тюменской полиции признают, что ситуация для ведомства вдвойне неприятная, ведь на плитах высечены имена погибших сотрудников правоохранительных органов.

Tyumen-city.ru «Бессмертный полк» в Тюмени

В сам День Победы опять же не обошлось без взрыва соцсетей. На сей раз обсуждались «креативные» тюменцы, которые украсили капот автомобиля сбитым Гитлером в луже крови. Идея такого тюнинга возмутила общественность. Тюменцы назвали эту жуть псевдопатриотизмом и пропагандой насилия.

«Перебор. Пора вводить штрафы за подобное. Потому как если это есть сегодня, то сознательности инициаторов этого словами уже не обучить», — пишет участник паблика «Типичная Тюмень».

«Наши родные воевали не ради крови и убийства, а ради того, чтобы мы могли жить свободно. В пропаганде жестокости нет ни капли патриотизма! Это примитивная попытка привлечь к себе внимание», — вторит ему другой тюменец.

«Меня возмутило и возмущает, что такой великий праздник эти псевдопатриотики превращают в цирк. И креативом здесь не пахнет. Здесь неприятно попахивает отсутствием понимания, что такое война, что такое уважение и почтение нашим ветеранам», — комментирует уже участник группы «ЧС Тюмень».

«Раз это норма, давайте на день ВДВ бить бутылки о лобовое стекло, на 1 сентября давайте буквари цеплять к машине. Почему именно на 9 мая в людях просыпается эта сумасшедшая, необъятная, нездоровая фантазия?» — вопрошает здесь же ещё одна тюменка.

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Ранее, напомним, тюменцев возмутил портрет Иосифа Сталина на остановочном комплексе, установленный в рамках реализации проекта «Полководцы Победы». Накануне празднования 73-й годовщины Дня Победы в Тюмени на остановках общественного транспорта появились портреты 25 полководцев Великой Отечественной войны. Но именно портрет генералиссимуса вызвал жаркие споры в социальных сетях. В горадминистрации признали, что были готовы к неоднозначной реакции тюменцев. Но Иосифа Сталина из истории Великой Отечественной при всех спорах вокруг фигуры советского вождя вычеркнуть невозможно — так решили во время совместной коллегии тюменские общественники, ветераны и парламентарии.

Столовые приборы

Не та посуда, и колбаса — не та

Фотографии сгоревшей колбасы на школьном обеде собрали 40 тысяч просмотров в паблике «ЧС Тюмень». Розовые кусочки с горелыми краями подали ученикам нижнетавдинской школы 8 мая. Изготовлен обед был ООО «Тавда — продукт».

«Собак лучше кормят!» — пишут возмущённые родители школяров.

Проверка подоспела в нижнетавдинскую школу 10 мая. Выяснилось, что приготовила его временный повар.

«Этот повар приготовила колбасу не в той посуде — противне из кондитерского цеха, в результате чего еда с боков немного подгорела. Сейчас школа выставила претензию организатору школьного питания. Руководитель фирмы сказала, что накажет старшего и младшего поваров», — прокомментировала порталу 72.ru директор нижнетавдинской школы Ольга Ларионова.

В управлении образования Нижней Тавды отметили, что была нарушена технология приготовления колбасы — ее надо проваривать, а не жарить. Директору школы, медработнику и поварам объявлены выговоры. Неравнодушных родителей пригласили контролировать качество питания учеников.

Внезапно наказан

Возмущают тюменцев и распоясавшиеся силовики. Сегодня, 11 мая, стало известно, что за драку в кафе уволен начальник штаба УМВД России по Тюменской области. Информацию тюменских СМИ подтверждает начальник пресс-службы тюменской полиции Светлана Новик. Инцидент произошёл в последних числах марта 2018 года в Тюмени, в пивной «Кооператив». Начштаба после возлияний связался с компанией молодых людей. Справедливости ради надо отметить, что сам он в рукоприкладстве не замечен. С не приглянувшимися начштабу парнями разбирались вызванные им на подмогу товарищи. Избитые молодые люди оказались не из робкого десятка: сняли побои, написали заявления. По результатам служебной проверки силовику предложили написать рапорт на увольнение из органов внутренних дел. Отставку начштаба тюменцы комментируют в социальных сетях как неожиданность. По обыкновению, подобные «разборки» сходят начальникам в погонах в рук. Но здесь что-то пошло не так.

Игорь Пивоваров Река Тура в Тюмени

Отравленные реки, лысые берега

Экологические проблемы Тюмени уже месяц не сходят с новостной повестки. Вырубка гектаров зелёных насаждений под застройку волнуют жителей областной столицы не первый год. Но в последнее время рубят гектарами, в центре города, где нет нормальной зелёной зоны — машины, высотки, пыль. По нормативам на каждого жителя города должно приходиться 24,38 кв. м зеленых насаждений, а в Тюмени данный показатель в десять раз ниже — 2,3 кв. м. И факт недостатка зелени в областной столице признаётся прокуратурой.

На публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки города 10 мая активисты движения «Зелёный хоровод» пришли в медицинских масках с цветочными горшками в руках. «Уж комнатные растения вы у нас не отнимете», — обратились тюменцы к чиновникам мэрии.

«Мы думаем, что у нас 2,3 квадратных метра зелени на человека, а возможно, всего лишь 0,5 квадрата», — передаёт слова руководителя движения «Зелёный хоровод» Юлии Кондинкиной портал Park.72.

Экологи возмущены были тем, что снова речь шла об уничтожении зелёных зон под застройку. В номинальные «зелёные зоны» вдруг включаются пустыри. Деревья идут под вырубку для расширения дорог, строительство многоэтажек. Жильё тюменцам необходимо, говорят горожане, но можно же как-то планировать по-человечески застройку, для людей, не лепить многоэтажки в центре, уничтожая деревья на корню, а возводить дальше, ведь жители задыхаются в жару.

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И ещё до баталий в мэрии стало известно, что в Тюмень привозились из Омской области и выливались на землю у берега реки Туры ядовитые отходы первого класса опасности. Строительная фирма сейчас не возведёт дома без очистки земельного участка от полихлорированных бифенилов, сообщает природоохранная прокуратура. Размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей. На данный момент расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).