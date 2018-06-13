Нет, это не внеклассное чтение. Это книги для того, чтобы читать их на даче, лёжа в гамаке. Дурачиться, не замечая, что нечаянно многому научился (например, новым словам и скороговоркам) и не завизжать при виде гигантского комара, если он как раз приземлился рядом. Не бейте тапком ближнего своего. Не говоря уже о том, что нужны книги в дорогу! А кроме того, думали ли вы когда-нибудь, что существует история дачной жизни? Те, кто уже начал ездить на дачу, даже не представляют, что, оказывается, не саженцы везут, а творят историю!

Издательство «Пешком в историю» Обложка книги Евгении Гюнтер «На дачу! История загородной жизни»

Ну, а если вы никуда не поехали, а собираетесь провести лето на балконе в шезлонге, у вас всё равно будет возможность посмотреть мир и, если надо, прикинуться опытным путешественником.

На дачу! История загородной жизни

Издательство «Пешком в историю» Обложка книги Евгении Гюнтер «На дачу! История загородной жизни»

Эта книга не просто весело, с озорством, нарисована так, что хочется присоединиться к её героям — выдумщиками и сорванцам. Чего стоят одни кудри из одуванчика или маникюр из цветочных лепестков! Дача — это гораздо больше, чем летняя вольная жизнь. Это целая история нашей страны, в которой, оказывается, дача занимает совсем не последнее место. Дачная история России началась в конце XIX века. Помните Чехова? Вот такой тогда была дача, место для развлечений, театральных, музыкальных и литературных вечеров, гостей, спорта и игр на свежем воздухе. А помните знаменитые «шесть соток»? Конечно, помните! Те, кто постарше, вспомнят и расскажут тем, кто помладше, о «фазендах» — так в конце XX века шутливо называли дачу. Не дачу даже, а садово-огородные участки. Но и это прошло, и теперь даже старшее поколение говорит не «огород», а «дача», вешает на яблоню гамак, а на террасу ставит плетёные кресла. Дача снова место для отдыха и восстановления сил, или, как опять модно говорить, рекреации. С большим интересом читается детьми, с не меньшим — взрослыми, а лучше всего читать её вместе. Лёжа в гамаке, в кудрях из одуванчиков.

Михаил Векслер. Машинка времени

В этом сборнике смешных стихотворений-каламбуров слова всё время попадают в смешное положение. А одновременно (и абсолютно незаметно) происходит пополнение запаса слов, смыслов, ассоциаций. Проникнитесь:

«Ужеед звонит ужу:

«Я без ужина сижу»,

«Уже еду, уже еду!»

Уж ответил ужееду».

Чувствуете, как всё внутри вас приходит в движение? Это мысли, чувства и ассоциации пытаются обрести единство в вопросе ужиного самопожертвования. Или ещё вот как:

«И если наступит пора

За правое дело сражаться

Горнист, разбуди меня в восемь утра

Нет, в девять

Нет, в десять-пятнадцать».

А кто это выезжает из тёмного леса? Дубровский? Князь Мышкин? Герасим? И, главное, кому это навстречу он выезжает?

Машинка времени — это не роскошь, а средство передвижения в детство, когда всё кругом вызывает вопросы, а поиск ответа превращается в настоящее приключение!

Марина Вишневецкая. Кто такие сутки?

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Марины Вишневецкой «Кто такие сутки?»

Можно было бы просто упомянуть, что Марина Вишневецкая — та самая, чьих рук дело сценарии к мультфильмам про домовёнка Кузю. Но вот, например, какой факт:

«Из Рязани на дрезине

В Сызрань выехал разиня».

… Или такой:

«Поднимаюсь на чердак

вижу — бабушкин сундук

Открываю: так, так, так!

В нём — огромнейший паук».

Стихи Марины Вишневецкой — всегда игра. Ведь про разиню — не просто скороговорка, это всё надо додумать, дофантазировать! С чего, например, понесло разиню в Сызрань, почему так рано и почему именно дрезина? А, например, прочитав историю про гуся, ещё долго не удаётся перестать сочинять к ней продолжение.

«Гусь по берегу бродил

гусь гусыне говорил

— По весне луга-га-гаа

потом — стога-га-га,

а потом снега-га-га

а из них — пурга-га-га

Жизнь тягуча и долга

как нуга-га-га-га-га

А гусыня отвечала

— Ага-га. Ага. Ага».

Маленькая книжка легко помещается в карман и (помимо того, что хороша в любых случаях) особенно удачно помогает скоротать дорогу с читателем дошкольного возраста.

Анна Игнатова. Вышла из дома старушка

Издательский дом Мещерякова Обложка книги Анны Игнатовой «Вышла из дома старушка...»

В этой уютной истории незамысловатость сюжета оборачивается таким головокружительным абсурдом, что Хармс отдыхает. Хотя в самом стихотворении «отдыхает» совсем не Хармс, а путешественник Конюхов. Безобидная старушка, которая всего-то вышла из дома, чтобы купить ватрушку к чаю, нечаянно уделала знаменитость. Нелегко будет побить её рекорд. А фотоблогерам вообще теперь цена пятак за пучок. Потому что у старушки получилась самая настоящая приключенческая эпопея. Разве что Робинзон Крузо может быть спокоен — эта старая леди всё-таки не провела на острове пятнадцать лет. А вот кругосветное путешествие совершила! И всё потому, что проявила завидное упорство и целеустремлённость. Пошла за ватрушкой — значит, будет ватрушка. И никакие природные катаклизмы не помеха!

То, что спасёт летний дождливый день. Особенно если вы собирались гулять, но передумали.

Анатолий Маркуша. Мужчинам до 16 лет

Издательский дом Мещерякова Обложка книги Анатолия Маркуша «Мужчинам до 16 лет»

Анатолий Маркуша писал свою книжку давно. Он сделал что-то вроде учебника — как быть мужчиной. От учебника эту книгу отличает голос автора: отца или брата, который даёт множество лайфхаков на самые разные темы. А между делом рассказывает о знаменитых изобретателях, учёных и героях, их судьбах, трудностях и достижениях.

В наше время такой формат может вызвать улыбку и даже возмущение: какие ещё советы мальчишкам. Какие стамески, зачем сегодня уметь конструировать радиоприёмник и сверлить стекло. Что, наконец, за тон позволяет себе автор, кто ему разрешил диктовать, как жить и думать! И зря.

Времена меняются, но люди — нет. И человек, который ничего не умеет руками — беспомощный человек. Он, конечно, может вызвать мастера, заплатить ему — не в этом дело. Дело в том, что у такого человека совсем по-другому работает голова. Он по-другому чувствует себя и по-другому живёт. И когда мы говорим о том, что настоящих мужчин теперь днём с огнём не сыскать, имеем в виду, что очень многих мальчишек нынче воспитывают беспомощными. На них нельзя положиться. А ещё потом эти же мальчишки страдают от одиночества и отсутствия смысла в жизни. Потому что человек должен уметь, мочь, действовать.

Когда-то были кружки для мальчиков, где учили всему, что может пригодиться в жизни: пилить, подключать электрические провода, сверлить и паять, правильно комплектовать домашние инструменты. Сейчас их, кажется, не осталось.

Но потребность мочь и уметь никуда не делась. И именно она делает мужчину мужчиной, да и вообще человека — человеком.

Очень нужная, важная и своевременная книга. Она нам очень нужна.

Марк Мартин. Много

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Марка Мартина «Много»

Заядлым путешественникам и тем, кто предпочитает путешествовать, сидя лома — замечательный, ироничный иллюстрированный путеводитель по миру от австралийского художника Марка Мартина. Наверное, правду говорят, что художники в душе дети. Только тому, кто сохранил в душе детскую непосредственность, могло бы прийти в голову построить путеводитель по принципу «где чего много». Или, наоборот, очень мало. Вот, например, в Антарктике очень много пингвинов. Папуанский пингвин, императорский пингвин, пингвин Адели — 20 миллионов гнездящихся пар живёт здесь! А банкомат — единственный на всём континенте. А, например, в Гонконге ужасно много золотых рыбок — есть даже целый рынок, где их продают! А ещё есть рынок карнавальных костюмов, цветочный рынок, рынок визитных карточек. И ещё много паромов — они перевозят в день 135 000 пассажиров на более чем 260 отдалённых островов. И всего одно шоу «Симфония огней» — самое грандиозное световое шоу в мире. Не говоря уже про вывески, эскалаторы, кондиционеры и множество других вещей.

Не то в Нью-Дели — столице Индии. Там очень, очень много священных коров, узоров хной, качаний головой не то вместо «да», не то вместо «нет» (иностранцы вечно всё путают), и, скажем, свежевыжатого сока. И усов. Всех форм и размеров.

А вот и Москва — столица нашей… ой, это самая смешная глава в книге! Скажут тоже, «холодно» — всего-то — 10 средняя зимняя температура. Кого же или чего же здесь много? По мнению автора, здесь очень много миллиардеров — целых 84. И ещё борща, бабушек, памятников, матрёшек, полицейских и бродячих собак. А ещё здесь самые длинные эскалаторы в Европе. Глава так и называется «город миллиардеров, борща и бабушек».

Всё описанное — только малая часть книги. Чего в ней и правда МНОГО — так это юмора. В родной Австралии автора, например, много пыли и кочующих пенсионеров.

Одним словом, ужасно смешно. И, как бы это ни звучало, действительно познавательно. Так мир ещё никто не показывал.

Алёна Кашура, Михаил Цуриков. Страшный жук? Добрый жук!

Насекомые, появляясь в нашем поле зрения, сильно рискуют. Помните, как в детстве боялись уховёртку, потому что «она в ухо залезет, и ты оглохнешь»? А какой ужас до сих пор вызывают гигантские «малярийные» комары? А ведь настоящий малярийный комар как раз очень маленький. Тот, кто нас так пугает — безобидный комар-долгоножка. Питается нектаром! Или вот, помните — «водяной волос» (он же личинка волосатика), который проникает под кожу, добирается через кровь к сердцу, и вам конец? Леденящая кровь история. Хорошо, что в ней так мало правды.

А бабочка «мёртвая голова», которая будто бы — душа умершего? Душа у неё своя собственная, зато эта бабочка умеет петь. Единственная в мире, между прочим. И ещё её организм приспособлен для больших высот и дальних перелётов. А вот ещё есть такое насекомое — скорпионница. Вы её наверняка видели. Похожа на тонкую осу с хвостом, загнутым кверху. Очень страшная штука. И совершенно безобидная. А вот жужжало — не шутка, а самое настоящее, жужжит и жужжит.

Книга Алёны Кашуры и Михаила Цурикова коротко, но невероятно интересно рассказывает об этих и многих других обитателей мира насекомых. Которых мы зачем-то боялись.