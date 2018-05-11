Другая сторона асбеста

История «войны против асбеста» на территории США представляет собой яркое батальное полотно, на котором трудно не только различить подробности, но и понять, кто сражается на чьей стороне.

Shutterstock Что приковало внимание Минюста США к судебным спорам по вопросам асбеста в стране?

Порядка сорока лет назад американские власти объявили о том, что отныне добыча, обработка и использование асбеста на территории США находится под правительственным контролем. Такое решение было мотивировано ростом числа судебных исков, в которых была отмечена связь между возникновением болезней дыхательной системы и контактами человека с амфиболовым асбестом. Именно он тогда активно применялся на территории Северной Америки и Западной Европы. Общественный резонанс позволил заинтересованным лицам раздуть вокруг асбеста глобальную истерию, обвиняя бизнесменов в диверсии против американского общества. К огульной травле быстро подключились юридические и экологические компании, почувствовавшие возможность для легкого заработка.

Важно уточнить, что в тот же период времени асбест активно применялся по всему миру. Многочисленные международные исследования отмечают, что хризотиловый асбест (эта разновидность минерала традиционно добывается и используется в России и странах СНГ) не представляет угрозы для здоровья, если его использовать под контролем. Вот и выходит, что страны, которые не были охвачены антиасбестовой пропагандой (а их население в общей сложности превышает 4 млрд человек) продолжают извлекать пользу от использования доступного и долговечного минерала в строительстве и промышленности.

«Охота на ведьм»

По сей день не представляется возможным распутать клубок интересов, который был запутан несколько десятков лет назад производителями синтетических волокнистых материалов. Однако с каждым годом скрывать факты манипуляции общественным сознанием становится все труднее. Сложно представить, сколько предприятий по всему миру столкнулись с банкротством, и сколько тысяч людей потеряли работу из-за сорокалетней «Охоты на ведьм». Учитывая, что в конце XX века асбест использовался практически повсеместно, перспективы раскручивания репрессионного маховика просматриваются на несколько десятилетий вперед.

На внутреннем рынке США проблема асбеста по своим масштабам является одной из самых громких в истории этой страны. В последние годы в ней то и дело происходят громкие скандалы, связанные с очередными махинациями. Так, в 2015 году 52-летняя Мелисса С. Харт подделала пробы с потолка в районном судебном центре, заложив туда немного асбеста. Таким нехитрым маневром она парализовала работу организации на несколько дней, что оказало влияние на несколько десятков уголовных дел и вылилось в десятки тысяч долларов убытков. Активно фальсификацией асбестовых проб пользуются и инспекторы жилищного фонда — чтобы перестраивать жилье, менять его стоимость или вовсе выселять людей из строений. Естественно, получая при этом выгоду. Примером тому может служить Бруклинское дело 2017 года, когда в Нью-Йорке на подделке результатов попался начальник лаборатории, оказавшийся в доле с несколькими чиновниками и риэлторами. Еще одна громкая история — раскрытие массовых фальсификаций судебных исков…

Недоверие к фондам

Прессинг со стороны общественности и юридических компаний привел к тому, что обвиненные в нанесении ущерба здоровью сотрудников предприятия создали фонды, выплачивающие компенсации. Однако оказалось, что сложившаяся система и тут далека от идеала: пользуясь либеральным законодательством, нечистые на руку юристы массово фальсифицируют дела и за нехилый процент выбивают у бизнеса компенсации за якобы испорченное здоровье сотрудников.

Следствием ряда скандалов с раскрытием подобного рода манипуляций выступили многочисленные обращения от судей и других чиновников, включая генеральных прокуроров нескольких штатов и членов Конгресса, к Министерству юстиции США (DOJ) с просьбой расследовать потенциальные неправомерные действия и мошенничества в данной области.

Консультативные комитеты фондов, выплачивающих компенсации, нередко находятся под серьезным влиянием юристов, представляющих истцов по асбестовым делам. Инициаторы реформы системы обоснованно жалуются на то, что эти фонды выплачивают денежные компенсации на основании минимальных доказательств и не имеют возможности рассматривать по существу множественные иски, предъявляемые к нескольким конкурсным фондам.

Факт того, что фонды работают независимо друг от друга и от системы гражданского судопроизводства, говорит сам за себя. Таким образом, адвокаты истцов могут подавать иски в несколько фондов одновременно по одному и тому же делу, а также предъявлять иски платежеспособным ответчикам, которые производили продукты или компоненты, содержащие асбест (например, прокладки или тормоза). Ход судебного процесса, по словам экспертов, определяется тем, каким образом и где асбест повлиял на здоровье истца. Благодаря своему положению, адвокаты блокируют доступ к информации о прошлом клиента. В результате у ответчиков нет возможности доказать свою невиновность, даже если существует другая очевидная причина возникновения заболеваний у пострадавшего.

Поворотной точкой в коррупционной истории фондов стал 2013 год, когда проводился процесс банкротства компании Garlock Sealing Technologies. Адвокаты требовали покрыть вред, причиненный асбестовым производством их истцам, суммой в размере 1,3 млрд долларов. Объем претензий вызвал обоснованные сомнения со стороны федерального судьи. Он позволил компании Garlock провести независимое исследование 15 случаев, которые были указаны как основание для выдвижения иска. Выяснилось, что во всех делах истцы скрыли часть информации, а также отложили подачу требований в конкурсные фонды до разрешения исков против Garlock Sealing Technologies.

В начале 2014 года суд по делам о банкротстве опубликовал решение по делу Garlock Sealing Technologies, которое включало в себя рассказ о «поразительном искажении фактов». Судья пришел к выводу, что компания Garlock «последние десять лет была подвержена манипуляциями с уликами, совершенными истцами и их адвокатами». Суд решил, что компания Garlock должна внести в компенсационный фонд 125 млн долларов, вместо 1,3 млрд.

Другая сторона асбеста

В мире дискуссии об асбесте ведутся уже много лет. Однако ряд последних международных исследований отмечает то, что специалисты знают уже давно: при контролируемом использовании хризотиловый асбест безвреден для человека (стоит оговориться, что производство других разновидностей запрещено во всем мире, т. е. весь, асбест, доступный на мировых рынках, именно хризотиловый).

Так, две экспертные структуры США (Агентство по регистрации токсических веществ и болезней (ATSDR) и Агентство по Защите окружающей среды (EPA) провели ряд исследований, установивших длину асбестового волокна как главный фактор, измеряя который можно оценить потенциальную возможность возникновения заболевания у человека, контактирующего с минералом. Результаты работы экспертов из ATSDR и EPA совпадают с еще одним исследованием — статистическим анализом работ, проведенных за последние несколько десятилетий командой ученых во главе с Кристи А. Барлоу, опубликованным 20 февраля текущего года в журнале «Ингаляционная токсикология» ресурсом Taylor & Francis Online. Специалисты пришли к выводу, что хризотиловый асбест является безвредным для организма человека, и, следовательно, может быть использован в промышленном производстве.

Ситуация такова, что мнение целого ряда авторитетных экспертов по какой-то причине не мотивирует американские власти изменить отношение к минералу. Хотя ранее подобные прецеденты имели место в истории страны. Не стоит исключать того, что в будущем правительство США все-таки определится с тем, что оно хочет: установить окончательный запрет на асбест или же наладить в стране адекватное производство на основе понятного и логично выстроенного законодательства. Однако пока ситуация далека от завершения, и местный Минюст вряд ли сможет в одиночку преодолеть этот клубок из противоречий, коррупции и интересов.