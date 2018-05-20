



Prezydent.pl Так президента Трампа встречали в Варшаве в июле 2017 года. А сейчас?

Американцы обидели поляков. Президент США Дональд Трамп подписал закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». В нем речь идет об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что в частности затрагивает собственность евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. Теперь государственный департамент США получит право поддерживать различные организации, занимающиеся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества. И это вызывает большие тревоги у Польши и польской общины в Соединенных Штатах.

Еще на стадии рассмотрения этого закона представители американской Полонии указывали, что «особенно опасен для Польши третий пункт этого документа, поскольку он предусматривает, что поступления от активов должны использоваться для поддержки жертв Холокоста, информирования о Холокосте и на иные цели. Неизвестно, какое число выживших. Но оно будет расти, потому что формула, определяющая, кто выжил и кто не выжил, неточная. Выглядит так, что все ныне живущие евреи — выжившие, продолжают испытывать травму и их нужно поддержать. Реализация права госдепартамента содействовать еврейским организациям будет происходить посредством «выдвижения исков о возврате прежней собственности жертвам Холокоста и их наследниками путем реституции или компенсации», «процесс реституции или компенсации должен быть быстрым и эффективным, прозрачным, понятным, доступным и без возложения расходов на истца» (то есть за счет польского налогоплательщика). Речь идет о сумме 65 миллиардов долларов, которую требует от Польши еврейская община».

Варшавское гетто

Некоторых польских публицистов особенно задело то, какой день избрал Трамп для подписания закона № 447. Как заявил обозреватель консервативного толка Станислав Михалкевич, «9 мая 2018 года Польша окончательно проиграла Вторую мировую войну», и «полякам придется заплатить евреям 300 миллиардов долларов за то, что во время Второй мировой войны немцы убили их». Об «отрицательном эффекте» этого акта говорил в интервью польскому порталу wPolityce.pl министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он считает, что таким образом евреев ставят в более привилегированную позицию по отношению к неевреям, в то время как Варшава соблюдает равенство в вопросах реституции ко всем гражданам Польши. Однако «право на нашей стороне», подчеркивает министр, ссылаясь на соглашение от 1960 года. Оно предусматривало, что Вашингтон взял на себя обязательство урегулировать более 5000 исков о возмещении ущерба американским гражданам. «В 2011 году мы получили подтверждение этому», — сказал Чапутович.

Действительно, правительство Польской Народной Республики в 1948—1971 годах заключило ряд договоренностей, помимо США, с Австрией, Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Великобританией, Грецией, Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Швецией и Швейцарией по проблеме имущества жертв Второй мировой войны. Американские власти, например, получили от Варшавы около 40 млн долларов в качестве «полного возмещения американским гражданам убытков, понесенных в ходе национализации и других действий государства». Ирония в том, что правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) до сих пор придерживалась концепции, в соответствие с которой ПНР не являлась суверенным государством, а была «оккупирована» Советским Союзом. Отсюда многие, в том числе подписанные ПНР, международные соглашения воспринимались как юридически ничтожные.

Парад 1 мая. Варшава. Польская Народная Республика

Однако решение Трампа меняет ситуацию. Более того, оно может отразиться на другом процессе, который правящая партия инициировала, — попытке получить с Германии репарации за ущерб, понесенный от нацистов в ходе Второй мировой войны. «Право и Справедливость» требует компенсаций от Берлина. Точный размер их пытается подсчитать парламентская комиссия по репарациям. Ее председатель, депутат сейма Польши Аркадиуш Мулярчик не исключил, что американский закон № 447 будет использоваться для «прессинга, шантажа или давления на различные страны, включая Польшу», и допустил, что в определенном смысле он связан с требованиями Варшавы о репарациях. Как отмечает бывший польский премьер-министр Лешек Миллер, у PiS нет другого выхода, «кроме как признания Польской Народной Республики, которая погасила все претензии по соглашению с США от 16 июля 1960 года».

Вслед за американцами заставить «Право и Справедливость» признать ПНР могут и немцы, что ссылаются на договоренности от 23 августа 1953 года, по которым Варшава отказалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны (в 2004 году его подтвердило правительство Марека Белки). В августе 2017 года представитель федерального правительства Германии Ульрика Деммер заявила, что хотя Берлин и чувствует политическую, моральную и финансовую ответственность, вопрос о репарациях для Польши он рассматривает как «окончательно урегулированный в прошлом — юридически и политически». Варшава оказывается в ловушке. Ведь если она продолжит настаивать на ничтожности решения 1953 года в отношении Германии, то почему США должны считаться с решением 1960 года? Похоже, Польше предстоит сделать сложный выбор. Коли она вслед за Вашингтоном и Берлином признает значимость актов, принятых Польской Народной Республикой, то тогда и Москва может предложить правящей партии оставить, наконец, в покое памятники благодарности воинам Красной армии, выбившим нацистов с польской земли.