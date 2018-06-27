Отшумели майские праздники, отгремел салют в честь Дня Победы. Курганская область вступила в рабочую фазу со скандалами, драками, работой над ошибками. Кратко об основных событиях с 1 по 11 мая 2018 года в Зауралье.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Зима и экспорт близко

Главная новость на сегодня — это приближающиеся заморозки. По информации Курганского центра по гидрометеорологии, с 11 по 14 мая ночью и в утренние часы местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до — 3˚ по Цельсию. Садоводы спешно выезжают на участки, укрывая первые ростки будущего урожая. Приостановлена посевная кампания.

«Погодные условия пока не совсем благоприятные. Но аграрии настроены оптимистично: посевные площади сокращать не намерены», — заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Заморозки

Для сельскохозяйственного сектора Курганской области заморозки некстати. Как передаёт пресс-служба департамента АПК, Зауралье 8 мая было включёно в перечень регионов — экспортеров сельскохозяйственной продукции в направлении Китая, Монголии и стран Средней Азии, для которых предусмотрено субсидирование из федерального бюджета части затрат на транспортировку наземным, в том числе и железнодорожным, транспортом. В 2018 году Курганская область, помимо зерна, планирует экспортировать муку, мясные консервы и масло.

«Работа есть — ищем зарплату»

Первомай — это, прежде всего, день защиты трудящихся, напомнили зауральские профсоюзы. В праздничный день более 47 тысяч жителей Курганской области приняли участие в митингах и демонстрациях. Самым звучным был девиз «Работа есть — ищем зарплату».

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О низких зарплатах в регионе шла речь и в отчёте по итогам работы губернатора Зауралья за 2017 год. По данным Свердловскстата, средняя заработная плата в Курганской области составила на февраль 2018 года 25,5 тысячи рублей. У работников сельского хозяйства — 17 тыс. рублей, торговли — 19 тыс. рублей, образования — 21,5 тыс. рублей. В соседней Свердловской области средняя зарплата в целом и по отраслям на 10 тыс. рублей выше. В Зауралье наблюдается высокая миграционная убыль (59% из общего числа) и безработица (8,9%). Периодически в области возникают предложения присоединиться к более «сытым» металлургическим регионам.

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Зарплата — это двигатель экономического развития региона. Маленькая зарплата — низкая покупательная способность, напомнили митингующие курганцы 1 мая. Закупочные цены на сырое молоко, зерно и мясо не оправдывают затраты на их производство, отметил в своём выступлении председатель Курганской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Алексей Шерстобитов. Бывшие сотрудники детских садов поведали о своей мизерной пенсии в 7 500 рублей, тогда как за квартиру приходится платить пять тысяч. И даже подтянутый до 11 тыс. рублей МРОТ не спасет бедственное положение воспитателей детских садов и нянь.

Бедность

Работа над ошибками

Великий день, 9 мая, омрачили плакаты с ошибками, вывешенные накануне празднования в Кургане.

«Посмотрите на эти плакаты: «оборонна», «Севостополь»,"Бресткой», художник Дайнеко (хотя правильно «Дейнека», видимо, имелась в виду певица Виктория Дайнеко). Особенно прекрасна надпись «Продается» под плакатом с «Оборонной Севостополя»…» — иронизировали местные урбанисты в паблике «Мой Курган».

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Изготовителей плакатов, рекламное агентство «Контур», курганцы упрекнули в формализме. Мэрия распорядилась в срочном порядке снять баннеры с ошибками. Рекламщики изготовили новые плакаты, посетовав на спешку в исполнении. Но казусные написания долго ещё не забудутся и являются лишь доказательством народной мудрости, что спешка годится лишь в ловле вредных насекомых.

Романсы о финансах

Правительство Курганской области на этой неделе напомнило зауральцам, что регион живёт в долг, объявив новые аукционы на открытие шести кредитных линий на общую сумму 3,5 млрд рублей сроком на три года под 7,853% годовых.

При ее определении использовались размеры ставок за пользование кредитом по госконтрактам на идентичные услуги. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 июня. Сами аукционы назначены на 8 июня. Как пояснил Ura.ru замначальника финансового управления Курганской области Александр Голощапов, заём пойдёт на погашение старых, более дорогих коммерческих кредитов.

По информации областного финуправления, госдолг Курганской области составляет 16,5 млрд рублей. Из них 9,5 млрд рублей — коммерческие кредиты, и практически 7 млрд рублей — бюджетные.

Бюджет

Тем временем прокуратура Курганской области отследила историю появления в гараже областного правительства автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Как выяснилось, дорогостоящая иномарка была куплена АО Автодор «Северо-Запад» и подарена курганскому центру ветеринарии. Однако в сентябре 2017 года областной департамент имущественных и земельных отношений экспроприировал шикарное авто у ветеринаров и закрепил внедорожник за управлением по обеспечению деятельности областного правительства. Надзорное ведомство напомнило чиновникам, что подарками распоряжаются те, кому они вручены, и вернуло иномарку ветеринарному центру. За какие такие заслуги АО Автодор «Северо-Запад» подарило центру внедорожник, цена на который на вторичном рынке начинается от двух миллионов рублей, пресс-служба прокуратуры не сообщает.

Предвестник мусорных волнений

Одним из самых обсуждаемых за минувшие праздничные недели был сход жителей и дачников села Кетово на общественные слушания. На землях населённого пункта намереваются построить мусорный полигон. Старая свалка по документам якобы ликвидирована, но туда продолжают приезжать КамАЗы с мусором, и это, судя по реакции местных жителей, мало кого волнует. Они протестуют против нового полигона, который ещё не построен и проходит экспертизу в Росприроднадзоре.

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Жителей поддерживает местная власть и представитель областного департамента природных ресурсов. Чиновники предполагают мусор из Кетово возить на Шуховской полигон, за 30 километров. Там к 2019 году должна вырасти огромная свалка, и туда собираются свозить мусор со всего региона. Маленький полигон кетовцам не нужен. В принципе, арендатор и исполнитель ООО «Наука и практика» готово отказаться от воплощения проекта в жизнь. Другой вопрос, кто вернёт деньги, затраченные на восьмилетнюю аренду земельного участка и проект полигона. Местные власти не хотят идти против народного мнения, но отказ от строительства означает серьёзный, многомиллионный урон бюджету.

Случай с полигоном в Кетово интересен тем, что по аналогичному сценарию разворачивается ситуация с Шуховским полигоном, который планируют рекультивировать, а рядом построить новую огромную свалку. С 1 января 2018 года регионы обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Не только курганцы, но и депутаты Курганской городской думы выступают против строительства огромного мусорного полигона рядом со столицей Зауралья. И случай с кетовской свалкой — лишь предвестник будущих волнений.

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«Гигантомания в мусоропереработке уже аукнулась в Подмосковье. У нас в Курганской области около 600 точек временного накапливания мусора. Вместо них станет четыре огромных мусоросборника, куда будут возить мусор за сотни километров на единственный в области полигон. Оператору мусоропереработки, безусловно, будет удобно и нехлопотно отслеживать потоки. А населению это выльется в рост тарифа на вывоз мусора. Нет, чтобы небольшие предприятия поставить глубокой переработки мусора. А нам предлагают закрыть все свалки, чтобы работал лишь один мегаполигон», — ранее поясняли эксперты корреспонденту ИА REGNUM.

Вельможные драки

Скандальные драки в Зауралье разнообразили новостную праздничную ленту. Удар по лицу полицейского, производившему обыск в помещении Курганской торгово-промышленной палаты, совершила вице-президент организации. Об этом инциденте сообщила пресс-служба управления СКР по Курганской области. По версии следствия, руки женщина распустила утром 4 мая 2018 года, желая ограничить доступ к изъятию документации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Feans Драка

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В избиении подростка подозревается глава одного из сельсоветов Щучанского района. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает о полицейской проверке противоправных действий. По словам матери пострадавшего, глава сельсовета обвинил подростка в том, что он в компании ребят пролез в заброшенную школу. Парень стал отрицать сей факт и был избит чиновником.

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В целом майские праздники прошли в Зауралье тревожно, но без катастрофических потрясений, в повестке звучали давние вопросы. Пресс-служба прокуратуры сообщила в конце недели о выплате зарплаты 65 работникам ООО «Вестстрой», которые не видели её с января 2018 года. Учитывая, что предприятие выплатило два миллиона рублей, вновь задумываешься о низком уровне зарплат в регионе.