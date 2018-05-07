Политический кризис в Армении усугубляется, несмотря на то, что с 8 мая у страны есть премьер-министр. Но у каждого явления, как и для текущей ситуации в Армении, есть положительные и отрицательные стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян голосует на Конституционном референдуме

Итак, положительные моменты: премьер-министр Никол Пашинян многим обязан своему предшественнику Сержу Саргсяну. И не только из-за того, что экс-президент Армении, вольно или невольно, но добровольно ушел в отставку, дав тем самым возможность Пашиняну утверждать о некоей «победе». Суть в том, что проблема таилась и таится не в персоне Сержа Саркисяна, а в системе власти и экономики в Армении. А эту систему закладывала и углубляла бывшая партия власти — проклятая также большинством населения Армении партия «Армянское общенациональное движение» (АОД), которая после еще более «бархатного переворота» января 1998 года плавно перетекла вначале в депутатскую группу «Еркрапа» («Защитник края»), а затем — и в нынешнюю правящую партию РПА. Именно так граждане Армении получили вторую реинкарнацию АОД. Тем самым с воцарением РПА система власти и экономики, созданная «отцами-основателями» из АОД, не претерпела изменения и, более того, продолжала опираться на тех же самых олигархов, которые и стали-то олигархами благодаря АОД и своей близости к ее главарям?.. Итак, благодаря событиям весны 2018-го есть шанс вернуть граждан Армении к той реальности, что в январе 1998-го реальной смены власти не происходило. И у власти по сей день находится некий третий или четвертый состав всем ненавистного АОД.

Именно благодаря экс-президенту страна избавилась от риска повтора 1 марта 2008 г., в котором вина того же Пашиняна ничуть не меньшая, чем у тогдашней власти. Граждане Армении убереглись пока от угрозы превратить Ереван в «киевский майдан». А почему пока? Сейчас сторонники народного премьера с пеной у рта пытаются доказать, что, мол, Пашинян отошел от своего хозяина и идейного отца — одного из главарей АОД, первого президента Левона Тер-Петросяна. Однако не будем забывать — Пашинян вообще вошел в состав парламента только благодаря именно Тер-Петросяну, представляя в предыдущем составе Национального собрания именно «новую» партию Тер-Петросяна — пресловутый Армянский национальный конгресс (АНК). То есть — еще одну из многочисленных реинкарнаций все того же АОД. Да и в 2008 году речь шла именно о том, что не была допущена реставрация власти АОД, ибо Тер-Петросян проиграл тогда президентские выборы Сержу Саргсяну. Но в свойственной АОД манере пытался «уличным методом» заставить признать себя победителем. На этом положительные моменты заканчиваются.

Мелик Багдасарян Левон Тер-Петросян

Что доказали события предыдущих нескольких недель? Только то, что Армении как государства не существует, в противном случае улица никогда не в состоянии сломать госмашину. Но в Армении продублировали аморфность и бездеятельность киевской власти «эпохи» Януковича. Так под чью диктовку ушел Саргсян? Кто-то «по-дружески посоветовал»? Наглость вмешательства посольства США, госдепартамента США, Евросоюза — все это имело место и в нашем случае. Но в мягкой форме, пока. Ведь все их «клиенты» в виде членов многочисленных неправительственных организаций (НПО), включая ЛГБТ-сообщества, вышли на улицы. Конечно, и НПО-грантоеды тратились, правда, не в тех объемах, как на Украине.

Но, слава Богу, сценарий «бархатного переворота» в Армении 2018-го чуточку отличался. На митингах, например, после задержания Пашиняна и других депутатов митингующие, в сущности, не дали прорваться к микрофонам ни Заруи Постанджян, ни Раффи Ованнисяну. Лицам от оппозиции, программные требования которых прекрасно известны по всем предыдущим выборам. Впрочем, они и не нужны — правящая Республиканская партия, да и сам Серж Саргсян, настолько спровоцировали ситуацию, что извне не нужно прибегать к более жестким формам вмешательства и «советования».

Сегодня мы видим фашистскую диктатуру в том же Киеве, потому что проблемы страны одной отставкой главы правительства не решаются. Проблемы носят системный характер. И эта система действует именно с самого начала, когда АОД стояло у власти и рулило по принципу «մեր դեմ խաղ չկա» («против нас нет игры»). Главный вопрос теперь — кто и что будет делать с системой дикого олигархического капитализма в Армении? Какую конкретную программу будет реализовывать новое руководство в этой сфере? До сих пор из уст оппозиции ни одного слова на эту тему не прозвучало. Я не верю в то, что народный премьер, какой бы ни была его фамилия, разрушит олигархическую систему и уничтожит олигархов как явление. Нет. Наши «народные премьеры», сколько бы их ни было, скорее всего, самое большее — сделают новыми олигархами своих. Пример? Смотрите на Грузию. «Отжимали» бизнес у шеварднадзевской олигархии — в пользу новых, революционных. Смотрите на Украину. Другой вариант — «народные премьеры» «лягут» под тех, кто имеется в Армении, начиная со времен правления АОД. Поверьте — деньги, которые они считают своими, олигархи будут защищать намного жестче и последовательней, чем премьер-министра Сержа Саргсяна.

Не менее важно сегодня то, насколько ответственно Армения теперь будет подходить к проблеме Нагорного Карабаха — Арцаха. Точнее, не Армения — а новая власть в Армении. Пашинян в эйфории что угодно наобещает. Остальные, в том числе и РПА, будут делать то же самое. НКР — общий тыл и общий фронт одновременно. Я, например, хорошо помню того же Пашиняна с середины 90-х годов. Тогда он не отличался какой-то повышенной заботой о патриотизме — так, журналист, обожавший скандальные интервью.

Parliament.am Никол Пашинян

Например, с супругой Левона Зурабяна (пресс-секретарь все того же Тер-Петросяна в 90-х), дочерью Гранта Матевосяна — Шогер Матевосян. А в 2001 году вообще в своей газете «Айкакан жаманак» («Армянское время») публиковал такие занимательные статьи (в особенности — в мае), что сегодня «народный премьер» не нашел ничего, чтобы ответить по существу.

Излишне напоминать, что за процедурой вопросов-ответов и голосования 1 мая еще более внимательней, чем в Армении, наблюдала без исключения вся общественность Нагорного Карабаха. Да и не только там — учитывая, что и бойцы армянского ополчения Сирии себя называют борцами против Турции… Находясь 9 мая в НКР, Пашинян сделал немало, казалось бы, вдохновляющих заявлений. Вопрос в том — насколько это реализуемо именно сегодня. Ведь если он не врал, то его цель — начать процесс демонтажа формата переговоров в Минской группе (МГ) ОБСЕ. Конечно, хотеть не вредно, но в МГ ОБСЕ предусмотрен пакет интересов России, США и Франции, есть даже ниша учета интересов Ирана. Популизм тут делу не помощник.

А пока мы вынуждены признать — на Армении, причем с вольной или невольной помощью Сержа Саркисяна и РПА, пока «не видные» круги, будь то внутри страны или извне, доказали, что американские технологии «цветной» революции можно вдолбить и народу, который первым принял христианство как государственную религию. То есть — и армянам можно навязать любое, даже самое грязное. По тем же шарповским методичкам: мусорные баки, в некоторые дни — и поджог автопокрышек (в основном на окраинах Еревана, не в центре). Государства-то нет. Госинституты отсутствуют. Можно, конечно, праздновать, что пока есть армянский народ и он на улицах, пляшет, во что-то играет, аж — как некоторые умники, готов глумиться над госсимволикой, делая шашлыки на центральной площади Республики, вокруг которой сосредоточены многие министерства и ведомства. Но необходимо параллельно также и грустить, и возмущаться, и встревожиться, что нет армянского государства с жесткими и четкими институтами, готовыми действовать вне зависимости от конкретных имен-фамилий.

Пашинян плохо знает историю. Анархия становилась хоть в чем-то и хоть на какой-то период «матерью порядка», когда в защиту анархии начинали выступать банды какого-нибудь батьки Махно или атамана Григорьева. В безоружном виде анархия — это просто анархия и карнавализация, бесконечный перформанс, столь возлюбленный сербскими «отпорами», грузинскими «кмарами», украинскими «померанчевыми» и иже с ними. Ну, правда, теперь в соседней Грузии — уже и период «Грузинской мечты», а в той же Сербии процентов 70−80% нации открыто проклинают «революционеров». Интересная тонкость — как только старый хозяин и «идейный отец-вдохновитель» Пашиняна, экс-президент Тер-Петросян подал голос и в заявлении, опубликованном на сайте Ilur, потребовал, чтобы митингующие «затормозили», Пашинян 2 мая почти синхронно призвал прекратить блокаду дорог в Ереване и назначил очередной митинг.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван

Важно то, что «заговорил» Тер-Петросян — он, по совместительству, ведь был и главным «хозяином» протестных акций конца февраля — начала марта 2008 года. Рассмотрим заявление Тер-Петросяна: «Власть должна формироваться в соответствии с Конституцией и буквой закона. И без подсказки международного сообщества очевидно, что это исходит из интересов и власти, и оппозиции, и интересов Армении. Сформированная другими методами власть не будет легитимной, не будет признана ни народом, ни международным сообществом. А мы в течение десятилетий являемся очевидцами того, какие угрозы создает такая ситуация для внутриполитической стабильности и национальной солидарности». Как тут не сказать — «задним умом» силен, ведь он мало думал о собственной легитимности в 1996 году, когда вместе с другими главарями АОД пошел именно на силовой разгон масштабных манифестаций против его второго президентского срока правления. Но, судя по поведению Пашиняна, он «внял наставлениям» своего хозяина и «идейного отца-вдохновителя», раз приказал своим сторонникам прекратить блокаду улиц и дорог.

Начиная с середины апреля многие авторы писали о возможных путях выхода из кризиса в Армении. Так что повторять не станем. А выход есть, хотя о нем упорно молчит лично Пашинян. Молчат, разумеется, и республиканцы, и дашнакцаканы, и царукяновцы. Этот выход всем им невыгодно озвучивать — если об этом заговорят, то, как та самая гоголевская вдова, «сами себя высекут». Первопричина кризиса — сегодняшняя Конституция, реформированный вариант которой выставлялся властями в 2015 году на референдум. Кстати, Пашинян и в 2015 году молчком молчал — кому-нибудь он в состоянии доказать, что около трех лет назад он «не знал», что конституция не соответствует национальным интересам, о чем публично предупреждали многие общественные силы? Не сможет. Ему было выгодно повторно избраться по новой Конституции. А почему было выгодно — возможно, знает бывший депутат (оппозиционный) Армен Мартиросян. Он в 2017 году публично обвинял и власти, и блок «Елк» в том, что между ними, в сущности, есть сговор.

Тогда Мартиросян и другой представитель блока ОРО (Осканян — Раффи — Оганян) Овсеп Хуршудян на одной из пресс-конференций поставили под сомнение то, что блок «Елк» является оппозиционным. Мартиросян подчеркнул, что за блоком «Елк» стоит зять президента, посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, который, как в Ереване уверены многие, поставил «под колпак» крайне многие СМИ в стране. После обвинений Мартиросяна и Хуршудяна, конечно, и сам Минасян, и Пашинян опровергали все обвинения. Но если все-таки предположить, что сговор имел место и именно поэтому об антинациональном характере реформированной Конституции молчали Пашинян и его соратники по блоку «Елк», то тогда многое становится понятным. В том числе — и вопрос, а почему же экс-президент Саргсян пренебрег известной аксиомой: всякая власть только тогда чего-нибудь стоит, если она умеет себя защитить?

Не было бы сегодняшней Конституции — ни у Саргсяна, ни у РПА не было бы шанса «взорвать» страну попыткой третьего «этапа власти» экс-президента. Таким образом, выход прост — вернуться в 2015-й и признать, что референдум по конституционным изменениям был сфальсифицирован. Все прекрасно видели в день референдума слабую активность граждан на избирательных участках. Уж, по крайней мере, в плане процента участия избирателей референдума — была фальсификация, об ином даже не хочется сейчас строить предположений. Именно под Сержа Саргсяна делалась эта реформа.

Выход — в президентской республике и срочных президентских выборах. Ведь у Сержа Саргсяна все кончилось — и президентство, и премьерство. И больше лозунг «мержир Сержин» ни одного гражданина на улицы не выведет — ведь нет человека, нет и проблемы. А Пашинян, коли столь страстно доказывает, что он «от народа», вполне может поучаствовать в президентских выборах. Но уже с четкой программой, а не голословными заявлениями и обещаниями и объяснениями. Сейчас же он, раз уж возглавил «уличную демократию», просто обязан потребовать и свержения Конституции «под Сержа Саргсяна», а не болтать о «капитуляции РПА». Разгром Конституции 2015 года и будет означать политическую капитуляцию и РПА, и всех реинкарнаций АОД. И при любом выборе выхода из кризиса необходимо помнить — основания для бунта у рядовых граждан Армении были и есть.

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Пока же Пашинян первым делом принялся за силовые структуры — 10 мая потребовал, чтобы президент Армен Саркисян подписал увольнения начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора СНБ Георгия Кутояна. Министр обороны Виген Саркисян не стал этого дожидаться — сам объявил об отставке, сопроводив свой шаг жесткой критикой и предупреждениями. Например, подчеркнул: то, что проводит в жизнь Пашинян, не демократия, и ему честней провозгласить себя диктатором. Поугрожал в своей статье и уже упоминавшийся Тер-Петросян — предупреждая, что «ресурс исчерпан» (т.е. силовое — психологическое давление и шантаж улицей), он считает, что ситуация угрожает государственности: «Единственным способом выхода из этой крайне опасной для страны ситуации являются досрочные парламентские выборы, но только после коренных реформ избирательного законодательства».

Об изменении Избирательного кодекса в качестве первостепеннейшей задачи говорил и сам Пашинян, и то, что его «идейный папа» сейчас это повторяет, не удивляет. Как и не удивляет, что, говоря о том, о сем, допустим, о желании «не допустить» олигархат во власть и т.д., Пашинян в реальности перво-наперво принялся за силовиков. Предвидя антиконституционность смены даже и одного закона, при том, что не хочет менять или отменять саму Конституцию, Пашинян панически боится и вынужден расставить на ведущих позициях силовиков, преданных лично ему, а не народу, которым клялся-божился в дни нестабильности и он, и его сподвижники. Не говорит о необходимости смены Конституции и Тер-Петросян.