Окружение премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в том числе генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга, предвещает на конец мая «кульминацию» дружественных связей Японии и России и чуть ли не прорыв в ходе очередного визита японского лидера в Россию в разрешении так называемой «территориальной проблемы». Однако зарубежные аналитики и политологи более сдержаны и пессимистичны в оценках перспектив отношений Москвы с Токио. В связи с этим привлекают внимание оценки, приходящие из Китая, где внимательно следят и анализируют любые, даже малейшие подвижки или нюансы российско-японского обсуждения «вопроса» о принадлежности Курил. Кроме всего прочего это связано с тем, что территориальные противоречия существуют и между Пекином и Токио, и для КНР немаловажно отношение российского руководства к итогам Второй мировой войны, в том числе территориальным.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Китайское издание pit.ifeng.com в статье, переведенной ИНОСМИ под заголовком «Япония нападет на слабую Россию и вернет острова», сообщает, что с момента вступления Абэ в должность премьер-министра Японии Россия и Япония провели более 30 раундов переговоров по «курильскому вопросу». Так как ни одна из сторон не желает идти на уступки, страны до сих пор не могут подписать мирный договор, который стал бы основой их отношений.

При этом несколько удивляет, что издание интерпретирует позицию Абэ как допускающую применение вооруженной силы для «возвращения островов». Читаем: «8 (7 — А.К.) февраля 2018 года на первом (?!) Общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» (так в Японии называют южнокурильские острова) Синдзо Абэ официально выступил с предупреждением о возможном начале боевых действий, а также объявил, что «северные территории» могут быть возвращены силой. Южные курильские острова, как с точки зрения экономических интересов, так и с точки зрения стратегического положения — это важный пункт, за который Россия и Япония не могут не бороться». Дается и обоснование возможности вооруженного столкновения за Курилы: «Если смотреть на проблему как на дипломатическую, то Россия всегда придерживается очень жесткой политики и не боится применять военную силу для защиты государственных интересов. Становится очевидно, что России и Японии будет трудно избежать вооруженного конфликта в борьбе за южные Курилы. В то время как российско-американское противостояние в Сирии разгорается всё сильнее, Япония ужесточает санкции против России, следуя, вероятно, примеру США и Европы. Пока Россия выдыхается, ведя боевые действия в Сирии, Япония может применить силу и решить вопрос с Курильскими островами в свою пользу, что приведет к началу вооруженного конфликта между двумя странами». Прямо скажем, прогноз совсем не оптимистичный.

Напоминая о том, что Россия и Япония не раз в истории «скрещивали оружие», издание подчеркивает, что, так как в обеих странах сильны националистические настроения, «глав государств могут окрестить «предателями государственных интересов» при малейшей ошибке в решении территориальных споров».

При этом справедливо указывается, что в «споре» между Японией и Россией участвует и третий «игрок» — союзные Токио США. Оценивая позицию Вашингтона, издание пишет: «США видит в решении российско-японского спора сближение Японии с Россией и отдаление ее от Америки. Фактически спор из-за принадлежности Курильских островов уже стал важным инструментом в руках США, позволяющим управлять российско-японскими отношениями, так как Япония не станет портить союзнические отношения с США. С другой стороны, Япония отчетливо понимает, что ее собственных вооруженных сил недостаточно для борьбы с Россией. Однако при вмешательстве США послевоенное устройство будет перестроено, а последствия такого шага неопределённы». Другими словами, автор статьи допускает, что «перестраивать послевоенное устройство» в отношении Курил Япония будет совместно с вооруженными силами США.

U.S. Navy Японский вертолётоносец

Делая подобные серьезные допущения, автор всё же стремится оставаться на позициях реализма. Хотя он и указывает на то, что, сравнивая нынешнюю мощь двух стран (Японии и России — А.К.) и оценивая международную обстановку, у Японии, очевидно, будет огромное преимущество, в то же время признается, что «перехват инициативы в вопросе «северных территорий»Россией и решение его силовым методом крайне невыгодно Японии». Ибо, «несмотря на то, что Япония — экономический гигант, в политическом плане она — карлик. Россия же, напротив — экономический карлик, всё еще являющийся ядерной сверхдержавой. У обеих сторон есть свои слабые места, и в случае войны они обе, вероятно, окажутся в проигрыше, поэтому наилучшим вариантом для них будет сохранение статус-кво».

На зависимость Токио от Вашингтона в отношениях с Россией обращает внимание автор статьи в другом китайском издании Eastday.com Чжао Цзюньфэн. В русском переводе статья названа «Подбадривающие крики Японии провоцируют Россию». В ней говорится: «Проамериканская Япония не хочет ссориться с Россией из-за территориального вопроса — когда в сфере дипломатии дело касается России, Япония действует с осторожностью, боясь обидеть большого соседа и потерять надежду на возврат «северных территорий» (южные Курильские о-ва). Однако уровень свободы японских дипломатов, зажатых в кулак американцами, очень ограничен. Недавно западные страны во главе с США атаковали РФ, а редкие «подпевки» со стороны Японии еще больше рассердили ее».

При этом позиция Японии анализируется в широком международном аспекте. Указывается, что, несмотря на новое предупреждение со стороны России, США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по Сирии. Одним из объяснений, почему у Трампа, страдающего от трудностей как внутри страны, так и за ее пределами, еще есть смелость провоцировать Россию, называется то, он получает поддержку союзников. Кроме непосредственного участия Великобритании и Франции, важную роль играют и «подбадривающие крики» Японии.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Японии

Китайский автор пишет: «Когда Трамп только объявил о начале вооруженного удара по Сирии, Япония необычайно активно поддержала его. 12 числа японское правительство опубликовало заявление, в котором не только одобрялся приказ о начале вооруженной атаки, борьба с дальнейшим использованием Сирией химического оружия рассматривалась как вынужденный шаг. Кроме того, власти Японии твердо поддерживали США в их решимости. Япония не только активно поддержала американский план удара по Сирии, она согласилась с обвинениями в адрес России, выдвинутыми главным союзником США — Великобританией. По сообщению газеты Хуаньцю Жибао от 21 марта, в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался по поводу дела Скрипалей. Он выразил свое возмущение из-за произошедшего и заявил, что Япония осуждает Россию за использование химического оружия и надеется, что истина будет установлена в кратчайшие сроки. В условиях отсутствия неопровержимых доказательств подобная поддержка односторонней аргументации Великобритании усиливает ее позицию и усложняет дальнейшие споры для России. Так Россия, уже страдающая от дипломатической изоляции, попадает из огня в полымя. Но она накрепко запомнит, как Япония «била лежачего».

И автор приходит к заключению: «У России как близкого соседа найдется достаточно способов больно уколоть Японию, и последней это абсолютно ясно. Пытаясь сохранить баланс между двумя военными державами, можно допустить ошибку и столкнуться с серьезными последствиями. Если Япония будет постоянно давить на Россию по примеру США, она получит очень жесткий ответ».

От себя заметим, что и прежде китайский анализ японо-российских отношений носил несколько алармический характер, был направлен на известную драматизацию ситуации, в частности военной, вокруг Курильских островов. На это указывают автору этих строк японские коллеги, с возмущением отвергающие якобы существующие планы вооруженным путем «отбить Курилы». Однако трудно опровергнуть факты неуклонного наращивания мощи японской армии и флота, оснащения их современнейшим ракетным и другим вооружением, размещением его в непосредственной близости от российской территории. Это, как известно, вызывает необходимость укреплять обороноспособность дальневосточных районов России, включая Курильские острова. Естественно, локальная гонка вооружений ни к чему хорошему не приведет, ибо чревата вооруженными столкновениями, в том числе несанкционированными. И в этом отношении предупреждения и допущения китайских изданий заслуживают, на наш взгляд, внимания как японских, так и российских специалистов. Да и американцам следовало бы быть осторожнее в своей военной политике в данном районе, озаботиться тем, чтобы своими действиями не нагнетать здесь никому не нужную напряженность. Хотелось бы надеяться, что эти вопросы наряду с другими станут важным предметом переговоров на предстоящем японо-российском саммите.