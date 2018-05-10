



Primeminister.am Никол Пашинян (слева) и президент Республики Арцах Бако Саакян

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою деятельность с визита в Республику Арцах (Нагорный Карабах), где он провел переговоры с руководством республики и сделал ряд важных заявлений. Одно из них касается перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По словам премьера, «мы должны очень четко ответить на вопрос о том, хотим ли мы решить карабахский вопрос». И «если международное сообщество, в том числе и Азербайджан, хотят решить карабахский вопрос, нелогично, что этот вопрос обсуждается в таком формате, в котором этот вопрос не может быть решен». Как уточнил Пашинян, «со стороны Республики Арцах могут разговаривать власти Арцаха. Армения также сторона конфликта, и она полноценно будет вести переговоры от своего имени. От имени Арцаха должны разговаривать власти Арцаха». Второе заявление Пашиняна касалось проблемы нормализации армяно-турецких отношений — она возможна лишь без выдвижения каких-либо предварительных условий.

Primeminister.am Никол Пашинян (слева) и президент Республики Арцах Бако Саакян

Естественно, сразу же последовала реакция со стороны Баку и Анкары. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан все еще надеется, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику». При этом Гаджиев почему-то заявление Пашиняна относительно нагорно-карабахского конфликта в части организации переговорного процесса квалифицировал как «противоречивое». Но мы напомним, что самые важные соглашения в данном вопросе были достигнуты в 1994—1995 годах, именно тогда, когда Степанакерт являлся равноправным участником переговоров. Потом он был выведен из них, в чем заключалась самая главная ошибка Еревана, пусть Баку и не смог конвертировать ситуацию в свою пользу.

Сегодня аномалия заключается в том, что страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ведя посреднические переговоры с Азербайджаном и Арменией, периодически посещают Степанакерт, вступают в диалог и ведут переговоры с руководством Республики Арцах. В принципе, это не противоречит Мадридским принципам, которые пока еще лежат в основе переговорного процесса. Так что заявление Пашиняна о необходимости подключения Карабаха к процессу урегулирования конфликта адекватно. Другое дело, если Баку будет и дальше придерживаться логики перевода переговоров в сторону от обсуждения Мадридских принципов, выдвигая все новые и новые предложения по пересмотру сложившейся ситуации, что еще более усложняет проблему. Хотя уже давно стало очевидным, что переговоры в формате Баку — Ереван зашли в тупик, а выход из создавшейся ситуации возможен лишь при изменении состава переговорщиков через подключение к ним Степанакерта.

about-planet.ru Степанакерт, Нагорный Карабах

Но главное сейчас в другом. Пока не ясно, кто именно от армянской стороны и на каких условиях решит возобновить переговоры и когда (учитывая, что в самой Армении предстоят непростые политические процессы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и формированием устойчивого легитимного правительства). Теоретически можно предположить, что Азербайджан образовавшуюся паузу будет использовать для некоего маневра в сторону одного из сопредседателей Минской группы или самостоятельно, минуя Ереван, вступит в контакт с властями Республики Арцах. Впрочем, какой именно вариант действий начнет проводить Баку практически, сказать пока сложно.

Что касается Турции, то она вопрос нормализации отношений с Арменией связывает с урегулированием нагорно-карабахского конфликта по азербайджанскому сценарию. Но проблемы отношений Еревана и Анкары на данном этапе не первичны. Новое руководство Армении получило поддержку на Западе, Ереван сохраняет возможность проводить гибкую внешнюю политику, чтобы нейтрализовать силовой сценарий. Внимательно следит за развитием событий в регионе и Россия. Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю его избрания на должность премьер-министра Армении. Между двумя лидерами государств состоялся телефонный разговор. Пашинян намерен принять участие в саммите Евразийского экономического союза. И он планирует встретиться с Путиным 14 мая в Сочи.