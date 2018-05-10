



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

День победы над нацизмом на Украине отметили очень своеобразно.

Воинов Красной армии и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна объединить любовь к Украине, призвал Zaxid.net (Львов): «Вторая мировая разделила украинцев по разным фронтам: одни воевали в мундире Красной армии, другие боролись за независимость в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для кого-то война завершилась в 1945 году, другие боролись до середины 1950-х и получали огромные сроки ссылки. Спустя более 70 лет после трагических событий украинцы снова ищут примирения. В военкомат жительницу Житомира Веру Хорошавину забрали в 17 лет вместе с братом и двумя сестрами. Девушку отправили служить в войска ПВО. Война забрала у Веры Григорьевны брата и друзей. А во время авианалета на батарею в Здолбунове женщина получила ранения. У львовянина Григория Гидея своя история. Еще маленьким он попадал в руки польской полиции за разбойничьи выходки: выколол глаза у портрета Пилсудского в букваре. Начал помогать подполью еще подростком. Выполнял роль связного и разведчика. Имел даже выход на конспиративную квартиру Шухевича. Много раз ускользал под самым носом у энкавэдэшников. Война для молодого повстанца закончилась только в 1950 году, когда попал в руки советской власти. Приговор 25 лет воспринял философски. И все же ветерану Красной армии Вере Хорошавиной о примирении с уповцами говорить трудно. В то время как Григорий Гидей зла на фронтовиков Красной армии не держит».

Жертвы атаки ОУН-УПА на поезд в окресностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944

«Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов): «9 мая в Чернигове в центре произошло столкновение между националистами и сторонниками коммунистических идей. У коммунистов отобрали флаг, похожий на советский. Между участниками конфликта произошла стычка. В событие вмешались полицейские, которые забрали в участок нескольких молодых людей. После разъяснений ребят отпустили».

Gorod.cn.ua День Победы в Чернигове

«Житомир.info» (Житомир): «В Житомире 9 мая несколько сотен человек собрались у памятного знака на площади Победы, чтобы колонной двинуться к монументу Славы. Полиция и общественные активисты следили, чтобы никто не использовал запрещенную советскую символику. «Там был мальчик с ландышами. У него была пилотка, а на ней звезда, серп и молот. Я позвал полицию, и полиция вежливо попросила родителей снять, хорошо отреагировали», — говорит житомирянин Леонид Мациевский. Причиной столкновения стали не советские символы, а голубой флаг с надписью «На Москву». «Да, действительно Украина принимала участие во Второй мировой войне, но не с теми лозунгами с которыми те ходят — «За Родину», «За Сталина». Флаг «На Москву» напоминает им о том, что у нас сейчас идет война с Россией. Россия — оккупант. И Россия напала на Украину. У нас нет гражданской войны. У нас есть оккупация и аннексия нашей украинской территории», — говорит Виктория Артемчук. «Флаг «На Москву» — это раздражитель нашей нафталиновой части общества, поэтому хотели отобрать флаг. Хорошо, что ребята защитили меня и флаг. Меня уже начали крутить, забирать, вырывать флаг», — рассказывает общественный активист Павел Кобылинский».

Zhzh.info День победы в Житомире

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск): «9 мая, праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, проходят под пристальным контролем Национальной полиции. Сначала полиция препятствовала движению колонны «Союза офицеров», поскольку участники акции несли огромную звезду. Звезда была зеленая. Но инцидент вскоре был исчерпан. На подходе к монументу Славы колонну встретили представители патриотических организаций с плакатами «9 мая — день памяти и скорби, а не праздник», «Донецк, Луганск и Крым — это Украина». С обеих сторон прозвучали нелестные высказывания в адрес друг друга. Один из «офицеров» явно провоцировал скандал, но, к счастью, всё закончилось благополучно. Затем на проспекте Яворницкого лицо публично использовало красный флаг с советской символикой. На замечание полицейского нарушитель не отреагировал, зато стал сопротивляться. Мужчину доставили в Соборное отделение полиции Днепропетровска. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 436−1 («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») и ч. 2 ст. 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа») УК Украины».

Gorod.dp.ua УПА. 9 мая в Днепропетровске

«Полтавщина» (Полтава): «До пяти лет тюрьмы может получить полтавчанин, который пришел к Вечному огню в буденовке. У мемориала Солдатской славы в Полтаве возник конфликт между участниками торжественного шествия для возложения цветов к Вечному огню и украинскими националистами. Сначала представители «Свободы» пытались помешать людям с красными флагами пронести эту символику в колонне. Правоохранители стали между сторонами конфликта. В результате красные флаги все равно остались в строю. Заместитель председателя Полтавского областного совета, представитель «Свободы» Анатолий Ханко так объяснил свою позицию: «Я сказал полиции: ребята, что за красные флаги, за провокация? Полиция не реагировала. Мы пытались как-то убедить представителей старшего поколения не делать этого. Наверное, кто-то их организовал, чтобы они под защитой полиции пришли с этими красными тряпками. Это плевок для украинского националиста. То есть, пусть без серпов и молотов, но мы под красным флагом, пусть знают, что мы, коммунисты, живы и здоровы». Полтавец Сергей Бойко, который и пришел в буденовке, предоставил свой комментарий: «Шел спокойно в колонне, начали «нацики» неадекватно реагировать, провоцировать меня. Начали бросать в нас какие-то предметы. Я попросил полицию, чтобы они держали их, ведь это бы закончилось очень плохо для них, а мне не хотелось портить праздник. В результате полиция отвела меня в автобус, сказали, что они открывают уголовное дело. Пусть открывают, пусть будет суд. Я сознательно не хочу как-то сворачивать эту ситуацию. Будет открытый суд — и туда придет много людей, чтобы поддержать меня. Я другого не понимаю: почему они ко мне пристают. Никто 1 января не приходит на шествие в честь Бандеры, никто националистам ничего не запрещает — пусть ходят. Чего нам запрещают прийти и положить цветок?»

Rada-poltava.gov.ua 9 мая в Полтаве

BukNews (Черновцы): «Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян выступил 8 мая в День памяти и примирения перед участниками торжественного собрания. «Этой майской порой украинский народ вместе с европейским и мировым сообществом отмечает 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. По этому уважаемому случаю в каждом населенном пункте нашей родины проходят мероприятия по чествованию ветеранов, воинов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участников движения сопротивления, тружеников тыла — людей, без которых не было бы победы. Мы отдаем дань благодарности и уважения всем борцам с нацизмом, независимо от того, под какими флагами они воевали и какой идеологии придерживались, так, как это происходит в странах Европы, где навсегда отошла в прошлое позорная практика искусственного разделения борцов с нацизмом на своих и чужих, на настоящих и ненастоящих героев».

«Волинські Новини» (Луцк): «В Луцке присоединились к всеукраинской акции «Первая минута мира», которую на Украине организуют с 2014 года. К собравшимся обратился исполняющий полномочия городского головы Григорий Пустовит, который выразил уверенность, что скоро наступит и минута мира после российско-украинской войны. Также выступил заместитель председателя областного совета Роман Капюк: «Ни одна семья в Украине не осталась без потерь, а они были колоссальные. Много лет победа над фашизмом объединяла немало народов. Впрочем, Россия объявила нам войну, оккупировала Крым и хочет захватить наши территории. Поэтому я хочу пожелать, чтобы и нынешняя война быстрее закончилась». А председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко отметил, что мы должны показать соседу, что всегда можем «дать по зубам» тем, кто посягает на нашу целостность и счастье».

«Курс» (Ивано-Франковск): «9 мая в Ивано-Франковске на кладбище по улице Киевской возле могил воинов Красной армии, погибших во Второй мировой войне, отслужили православную панихиду. Ее организовала Русская община Ивано-Франковской области. На панихиду пришли около полусотни человек, преимущественно пенсионеры. Участники возложили цветы и лампадки к памятному кресту воинам-освободителям. После чего отцы Украинской православной церкви Московского патриархата отслужили панихиду по погибшим. Общественный порядок во время мероприятия обеспечивали более двух десятков работников Национальной полиции, патрульные полицейские и работники Службы безопасности Украины. Перед началом мероприятий кинологи с собаками обследовали территорию кладбища. Торжества прошли без провокаций. Запрещенной коммунистической символики у участников панихиды не было. Никаких официальных мероприятий ко Дню победы 9 мая в городе не проводилось. Все торжества в Ивано-Франковске состоялись 8 мая в День памяти и примирения.

«НикВести» (Николаев): «9 мая в Николаеве прошла скандальная акция «Бесcмертный полк», участники которой маршировали с запрещенными «георгиевскими лентами», выкрикивая провокационные лозунги. В 11:30 на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального в Николаеве начала формироваться колонна из участников акции «Бессмертный полк». Несколько граждан пронесли на акцию запрещенную символику в виде «георгиевских лент», которую сотрудники полиции пытались отобрать, из-за чего между участниками акции и правоохранителями вспыхнул конфликт. В частности, известная своими сепаратистскими и антиукраинскими взглядами дочь Героя Советского Союза, который освобождал Николаев, Галина Медведева отказывалась убрать запрещенную символику и всячески препятствовала работе полицейских, обвиняя их в ущемлении ее прав и в защите «фашистской власти». На нарушителей полицейскими не были составлены протоколы об административном правонарушении, так как, по их словам, «уважительный» возраст участников акции, которые пронесли запрещённую символику на акцию, позволяет им избежать наказания. Одновременно с колонной «Бессмертного полка» формировалась колонна националистических организаций, которых разделяло оцепление из спецподразделения полиции. Участники марша «Бессмертный полк» на протяжении всего маршрута, который заканчивался у памятника 68 десантникам, пели военные песни, выкрикивали провокационные лозунги и призывали представителей националистических движений присоединиться к ним».

City.kherson.ua Вечный огонь. Херсон

«Херсонцы» (Херсон): «Без нарушений общественного порядка и тем более без преступлений прошли в Херсоне мероприятия, посвященные Дню победы. Об этом сообщил начальник городского отдела Национальной полиции полковник Александр Говорун. Ни у кого не изымали и «колорадские» ленты, за ношение которых на Украине предусмотрена административная ответственность и штраф. Однако все же нельзя сказать, что к 9 мая подготовились так уж безукоризненно. Пустив марш по центральным улицам Херсона, власти не позаботились о том, чтобы залатать ямы на проезжей части, хотя «форсировать» их пожилым ветеранам нелегко. В итоге одна из участниц марша — 80-летняя женщина оступилась и упала на разбитом асфальте. И вместо парка Славы угодила в городской травмопункт, куда машина скорой помощи отвезла ее с травмой правой голени».

«Думская» (Одесса): «Сотрудники полиции задержали трех человек из-за использования коммунистической символики. В Киевском районе Одессы полицейские остановили автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой. Водитель попытался скрыться, но полицейским удалось его остановить. Еще один любитель СССР вывесил советский флаг из окна своей квартиры в многоэтажке на улице Армейской. Мужчину доставили в Шевченковское отделение полиции. Сейчас с ним работают правоохранители. Похожим образом поступил и житель Фонтанки, вывесивший красный флаг на фасаде своего дома. Четырех участников акции «Бессмертный полк» в Одессе задержали за славословия Путину и георгиевские ленты. С одесскими флагами (государственных не было) и портретами участников Второй мировой войны пришло около 1000 человек. Некоторые участники акции скандировали «Донбасс, мы с тобой», «Одесса — город-герой», «Одесса — русский город» и даже «Слава президенту Путину». Одного из кричавших задержала полиция».

«За Збручем» (Тернополь): «Выступление главы государства на акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения было прекрасно подготовлено с позиции достоверности фактов и выдержано им с эмоциональной точки зрения. Настолько, что политолог Владимир Цыбулько, который производит впечатление некоего хитроватого украинского дяди, который держит не одну, а сразу две фиги в кармане, отметил, что его можно разбирать на цитаты. Безусловно, хорошо постарались спичрайтеры, сам гарант проявил себя с наилучшей стороны. Я двумя руками за то, как президент изобразил бездушие советской системы. Я мог бы дополнить его яркий рассказ своими впечатлениями от службы в «несокрушимой и легендарной». Я полностью согласен с его характеристикой агрессивной сути современной России и необходимости создания солидарного фронта, чтобы противостоять ей. Но, признав все это, хотел бы все же спросить: что сделано им, как гарантом, за время его правления, чтобы украинские «винтики» зажили более или менее достойной жизнью? Именно «винтики», а не «дорогие» друзья — их статус он, похоже, перенял от кума Ющенко, хотя и призвал неизвестно кого на своей инаугурационной речи «посадить трех ближайших друзей». Хваленый безвиз? Лично мне (и, думаю, далеко не только мне) от его наличия или возможной отмены, как говорится, ни холодно, ни жарко. Улучшение жизни людей? Социальная справедливость? Я вижу по своим соседям-пенсионерам, которые на рынке напряженно считают каждую гривну. И вижу наглые рожи, не встречают никаких преград, поскольку легко могут все «порешать». Оздоровление общественной атмосферы? Общество звереет усиленными темпами, а принцип «человек человеку волк» скоро вполне можно будет внести в качестве дополнения к конституции. Справедливость и закон? Территорию под названием «Украина» они уже и забыли, когда посещали. Прежде всего — из-за тотальной безнаказанности зла. Перспектива на будущее? Спросите у 20−22-летних их сокровенную мечту — думаю, о желании «смыться» с Украины услышите непременно. С кем и какой она останется? Так чего же стоит жизнь? Или президент считает украинский народ достаточно наивным и доверчивым для того, чтобы, справедливо обвинив в очень многих наших бедах СССР и Россию, заставить его поверить, что «не все так плохо»? Может, и не все — он же говорил о мире и о твердом намерении его утвердить. После безвиза это, пожалуй, обещает стать второй «фишкой».