Мало кто из простых людей полностью понимает суть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — «ядерной сделки» с Ираном, тем не менее все знают, что США недавно заявили о своем из нее выходе. Многим также очевидно, что это соглашение, официально подписанное пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Германией и Ираном, и получившее поддержку ООН, теперь недействительно благодаря действиям президента США Дональда Трампа. Его решение о выходе из соглашения стало темным пятном на репутации его страны, пишет китайское издание The Global Times в одной из своих редакционных статей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Заключение СВПД после двух лет переговоров далось непросто, и каждая из стран ЕС, подписавшая соглашение, выступала против решения Вашингтона отказаться от сделки. По всей видимости, Белый дом принял это решение, оправдывая его исключительно нуждами внутренней политики и не считаясь с последствиями.

Разрывая многосторонние соглашения и начиная радикальные торговые войны, США показали, что они во все большей степени становятся непредсказуемой сверхдержавой. И из-за нахождения в руках исполнительной власти США широких полномочий, а также ввиду ее ничем не ограниченной капризности, все выше вероятность того, что Вашингтон сделает что-нибудь глупое.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна с пистолетом

Все приобретения от возвращения санкций против Ирана затмеваются громадными издержками такого шага. Несмотря на это, выход из сделки был горячо встречен рядом ближневосточных стран, настроенных враждебных к Ирану. При этом в наибольшей степени произошедшее скажется на Северной Корее, руководство которой, увидев, с какой легкостью новая администрация США разрывает международное соглашение, будет испытывать меньше уверенности относительно заключения собственной «ядерной сделки» с Вашингтоном.

Уместен также вопрос о том, пытаются ли США нанести возобновлением санкций против Ирана удар по европейским компаниям, которые поддерживают коммерческие связи с исламской республикой. В частности, посол США в ФРГ уже призвал немецкие компании незамедлительно «сократить масштабы своей деятельности» в Иране.

И хотя Вашингтон не стал требовать от других сторон соглашения так же разрывать сделку, очевидно, что европейские предприятия сами могут оказаться под санкциями, если не пойдут навстречу Белому дому. И, несмотря на свой статус союзников США, страны ЕС не могут никак повлиять на Вашингтон, который так и не прислушался к их рекомендациям относительно СВПД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Всех за борт!»

Очевидно, что фундаментальная причина, по которой Трамп принял это решение, заключается в его стремлении создать раскол в международном сообществе и нанести удар по Ирану, который в Вашингтоне считают своей основной целью. Тем самым он сможет в еще большей степени добиться раскалывания Ближнего Востока и расширения своего влияния в регионе.

И хотя Иран не обладает тем же потенциалом, что и США, нередко получалось так, что странам меньше исламской республики удавалось создать для Вашингтона проблемы в регионе.