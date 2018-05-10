Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владислав Пастернак
10 мая 2018
Передача LXXIV, где в гостях Владислав Пастернак, который в довольно долгой и обстоятельной беседе расскажет, что он думает о профессии кинопродюсера.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Владислав участвовал в съёмках более 70 короткометражных картин, а недавно успешно сделал свою первую полнометражную работу. Часто бывает на мировых кинофестивалях, вежлив и деликатен. Вероятно, уже в скором будущем он станет одним из крупных деятелей отечественного кино.
Передача будет интересна всем, кто интересует киноиндустрией. Как профессионал или зритель.
Личный архив Владислава Пастернака
Владислав Пастернак