Передача LXXIV, где в гостях Владислав Пастернак, который в довольно долгой и обстоятельной беседе расскажет, что он думает о профессии кинопродюсера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Владислав участвовал в съёмках более 70 короткометражных картин, а недавно успешно сделал свою первую полнометражную работу. Часто бывает на мировых кинофестивалях, вежлив и деликатен. Вероятно, уже в скором будущем он станет одним из крупных деятелей отечественного кино.

Передача будет интересна всем, кто интересует киноиндустрией. Как профессионал или зритель.