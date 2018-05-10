8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году ядерной сделки, бессмысленность сохранения участия США в рамках которой стала очевидной уже два года назад. Этот шаг, как и признание Иерусалима столицей Израиля, лишь положительно скажется на безопасности и процветании США, пишет советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Теоретически, отмечает Болтон, заключение СВПД «иранским режимом» предполагало отказ от ядерных амбиций исламской республики ради экономических приобретений, которым могли бы воспользоваться простые граждане иранской республики. Вместо этого Тегеран направил полученные после заключения сделки миллиарды долларов на «военные авантюры за пределами», стал расширять «дугу смерти и разрушения» по всему Ближнему Востоку от Йемена до Сирии. При этом в самом Иране наблюдались чудовищная инфляция, стагнирование размеров оплаты труда и экологический кризис.

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Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Президент Трамп, убежден его советник, поступил осмотрительно. Он потратил более года на изучение сделки, опираясь на информацию и оценки как собственной администрации, так и союзников США, с которыми он проводил консультации. В результате он пришел к выводу, что СВПД подрывает безопасность американского народа, поэтому он и вышел из соглашения. Своим шагом Трамп поставил крест на непродуманной и опасной политике, направил США новым курсом. В его рамках становится возможным дать ответ на агрессивное поведение врагов США и усилить связи Белого дома со своими партнерами и союзниками.

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Примером такой политики, по Болтону, стало принятое в декабре решение Трампа признать столицей Израиля Иерусалим, где уже 17 мая официально откроется посольство США. И хотя есть такие, кто находит действия Израиля деструктивными, считает, что Тель-Авив нарушает естественный баланс сил на Ближнем Востоке и что его влияние нужно сдерживать, сам президент Трамп видит громадные преимущества от отношений с Израилем. Глава Белого дома также понимает, что с помощью этой «инвестиции» он может добиться гораздо более тесного взаимодействия, которое пойдет на пользу обеим странам.

Зинаида Серебрякова. Карточный домик. 1919

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Признание Иерусалима и скорейший перенос туда посольства стали красноречивым примером настоящей приверженности Вашингтона Израилю, которая, по сути, является приверженностью национальным интересам США. Продемонстрированные недавно Израилем свидетельства прошлых попыток Ирана создать ядерное оружие показывают, что враги у Вашингтона с Тель-Авивом общие. И между США и Израилем они не делают различия. Иными словами, вместе две страны находятся в большей безопасности, нежели по отдельности.

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Во время объявления о выходе из ядерной сделки Трамп не преминул напомнить и о переговорах с КНДР, куда вот-вот должен был прибыть государственный секретарь США Майк Помпео. Болтон указывает, что никто в администрации не испытывает каких-либо иллюзий относительно этих переговоров: КНДР неоднократно демонстрировала неприемлемое поведение, тогда как ее оружие массового поражения представляет непосредственную угрозу как для США, так и для их союзников. Тем не менее президент Трамп предпочитает решать эти проблемы дипломатическим путем, и в этом ему поспособствуют крепкие рабочие отношения, построенные им с его японским и южнокорейским коллегами.

Gage Skidmore Майк Помпео

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Наконец, Трамп не боится противоречий с Китаем, несмотря на которые он поддерживает взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин играет крайне важную роль в разрешении кризиса вокруг ядерной программы КНДР.

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На всех этих примерах, заключает Болтон, видно, что президент Трамп готов предпринимать нетрадиционные шаги для перелома процессов так, чтобы они шли на пользу США. В частности, ядерная сделка с Ираном, неадекватное соглашение, которое не выдерживало никакой серьезной критики, не стала ловушкой для США.

Стремление же президента сдержать свое слово стало очевидным после признания им Иерусалима столицей Израиля — чего не сделали три предыдущих главы США. Не стоит забывать и о том, что Трамп создал возможность для прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Таким образом, хотя пока неясно, как будут развиваться процессы в будущем, одна вещь очевидна — у Трампа всегда «прежде всего» будут США.

Eielson.af.mil «Америка превыше всего». Американские ВВС

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