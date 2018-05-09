В День Победы 9 мая москвичи приняли участие в международной акции «Бессмертный полк». Колонны с однополчанами стартовали в 15 часов дня от станции метро «Динамо». Участники прошли по Ленинградскому проспекту, Тверской и Тверской-Ямской улицам, затем вышли к Охотному ряду, на Красную и Манежную площади. На Красной площади колонну шествия возглавил президент России Владимир Путин. Под крики «Ура» он прошёл с участниками мимо трибун, дошёл до Васильевского спуска и зашёл в Спасскую башню. Компанию главе Российской Федерации составили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» объединило горожан

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин в колонне «Бессмертного полка»

Даже по предварительным скромным подсчётам в шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие свыше 1 млн человек. Бесконечный людской поток полностью заполнил Тверскую и перекрыл центр столицы, разбиваясь «ручейками» по окрестным улицам.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк» движется по Москве

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В ожидании шествия на трибунах Красной площади царила радостная праздничная атмосфера — волонтёры запускали в небо шары и пели «Катюшу», аплодируя ветеранам и участникам. Шедшие в колонне участники несли фотографии воевавших предков и дарили цветы героям Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международной акция «Бессмертный полк» собрала более 1 миллиона горожан на улицах Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» по Москве

В параде приняли участие не только москвичи, но и жители соседних государств. Так, жители Донецкой народной республики и Белоруссии пронесли портреты своих предков по Красной площади и высоко оценили проведение «Бессмертного полка» в столице.

«Я из города Шахтёрск Донецкой области. Приехала специально на парад утром, вечером поеду домой. На фотографии мой дедушка, прошел Великую Отечественную войну, Японскую, брал Кенингсберг. Умер шесть лет назад. Начал от Орла, дошел до Берлина. Я хотела пронести деда по Красной площади. Впечатления переполняют, внутри все наполняется, столько людей, столько эмоций», — поделилась впечатлениями участница движения Виктория Проценко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи помнят своих героев

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Участники шествия держали фотографии воевавших родственников, несли флаги и делились своими эмоциями — одни знают о погибших в боях «корнях», другие — мечтают найти без вести пропавших предков.

«Мой дедушка без вести пропал в 1941 году под Москвой октябрь-ноябрь месяц, 12 лет уже мы занимаемся его поисками, нашел данные, что возможно был в военном плену. Будем писать запросы в немецкие архивы», — сообщил капитан запаса Николай Астафьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поток людей движется в колонне «Бессмертного полка» от Красной площади

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Как и в предыдущие годы, участники шествия всё прибывали и прибывали, не покидая улицы и после окончания официально заявленного времени шествия. Портреты с фотографиями погибших родных, похоронки, самодельные картонки с именами предков, от которых кроме того имени ничего более и не осталось до сих пор шествую по Москве и продолжат своё движение до позднего вечера. Акция «Бессмертный полк» стала народной с первого момента её появления в столице, но в 2018 году она превратилась в нечто столь масштабное и значимое, что невозможно представить будто её когда-либо не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи помнят своих героев