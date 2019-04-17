Петербург отметил День Победы миллионным шествием памяти
Сотни тысяч петербуржцев вышли на улицы города, чтобы отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
С самого утра власти перекрыли Невский проспект. После традиционного военного парада на Дворцовой площади по Невскому в 14:30 к площади направились ретроавтомобили с ветеранами войны. В колонне шествовал и губернатор города Георгий Полтавченко. Они добрались до Дворцовой площади, где их встретил концерт с участием народных коллективов и солистов Мариинского театра.
Тем временем на Староневском проспекте у площади Александра Невского формировались колонны «Бессмертного полка». Более 700 тыс. человек выступили в сторону Дворцовой площади с портретами своих близких, воевавших на фронте или трудившихся в тылу.
В толпе развевались не только знамена Победы и флажки «С 9 мая!», но и стяги различных родов войск, российские триколоры. Были замечены флаги Белоруссии.
Несмотря на то, что политическая символика в «Бессмертном полку» категорически не поощряется, радикальные активисты Национально-освободительного движения додумались в очередной раз развернуть свои флаги. Однако, в отличие от прошлых лет, ни организаторы акции, ни волонтеры, ни полиция никак на этих людей не отреагировали.
Большинство участников акции тоже не обращали на них внимания. Люди пели песни военных лет, кричали «Ура!», вспоминая подвиги героев Пулковских высот и Лужского рубежа, некоторые принесли баяны, кто играть не умеет — переносные аудиосистемы.
Стартовав в 15:00, основная часть колонны добралась до Дворцовой площади лишь в шестом часу вечера. Вдоль Невского проспекта из окон «Бессмертному полку» махали петербуржцы. Многие приехали на станции «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный двор» со своими собственными штендерами, но вклиниться в колонну им уже не удалось из-за полицейских и волонтеров, взявших ее в оцепление.
Участников было такое огромное количество, что человеческая река двигалась крайне медленно. Многие не выдерживали, особенно самые пожилые и маленькие, жаловались на боль в ногах и спине. «Пять минуток еще», — пытался успокоить дедушка внука, очень явно преуменьшая. «Но мы идем уже 90 минут. Нет! Три часа!» — подсчитал маленький петербуржец.
Каждый раз, когда очередная колонна «Бессмертного полка» сворачивала на Дворцовую, по ней стихийно раскатывалось «Ура!».
На углу всех проходящих встречал седовласый мужчина. Он смотрел вдаль, не спешил присоединиться к ликующей толпе или направиться ближе к сцене, где танцевали и пели. В руках у него была табличка, где крупными буквами сверху над фото значилось: «ОТЕЦ». Смирнов Павел Алексеевич не дожил до Победы лишь 18 дней. Боец 416-й стрелковой дивизии, он дошел до Берлина и погиб там 21 апреля 1945 года.
«А помирать нам рановато…» — доносилось со стороны сцены. В 22:00 над Невой прогремит салют. Этим праздничный день в Петербурге завершится.
«По уточнённым данным, в праздничных мероприятиях сегодня приняли участие около миллиона петербуржцев и гостей города», — сообщил вечером 9 мая пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.