Сотни тысяч петербуржцев вышли на улицы города, чтобы отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградский фронт

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

С самого утра власти перекрыли Невский проспект. После традиционного военного парада на Дворцовой площади по Невскому в 14:30 к площади направились ретроавтомобили с ветеранами войны. В колонне шествовал и губернатор города Георгий Полтавченко. Они добрались до Дворцовой площади, где их встретил концерт с участием народных коллективов и солистов Мариинского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк вдоль всего Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Гости праздника на Дворцовой площади

Тем временем на Староневском проспекте у площади Александра Невского формировались колонны «Бессмертного полка». Более 700 тыс. человек выступили в сторону Дворцовой площади с портретами своих близких, воевавших на фронте или трудившихся в тылу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

В толпе развевались не только знамена Победы и флажки «С 9 мая!», но и стяги различных родов войск, российские триколоры. Были замечены флаги Белоруссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Герои военного времени

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов по Невскому проспекту

Несмотря на то, что политическая символика в «Бессмертном полку» категорически не поощряется, радикальные активисты Национально-освободительного движения додумались в очередной раз развернуть свои флаги. Однако, в отличие от прошлых лет, ни организаторы акции, ни волонтеры, ни полиция никак на этих людей не отреагировали.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту

Большинство участников акции тоже не обращали на них внимания. Люди пели песни военных лет, кричали «Ура!», вспоминая подвиги героев Пулковских высот и Лужского рубежа, некоторые принесли баяны, кто играть не умеет — переносные аудиосистемы.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в День Победы в Петербурге

Стартовав в 15:00, основная часть колонны добралась до Дворцовой площади лишь в шестом часу вечера. Вдоль Невского проспекта из окон «Бессмертному полку» махали петербуржцы. Многие приехали на станции «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный двор» со своими собственными штендерами, но вклиниться в колонну им уже не удалось из-за полицейских и волонтеров, взявших ее в оцепление.

Дарья Драй ИА REGNUM Связь поколений

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

Участников было такое огромное количество, что человеческая река двигалась крайне медленно. Многие не выдерживали, особенно самые пожилые и маленькие, жаловались на боль в ногах и спине. «Пять минуток еще», — пытался успокоить дедушка внука, очень явно преуменьшая. «Но мы идем уже 90 минут. Нет! Три часа!» — подсчитал маленький петербуржец.

Каждый раз, когда очередная колонна «Бессмертного полка» сворачивала на Дворцовую, по ней стихийно раскатывалось «Ура!».

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

На углу всех проходящих встречал седовласый мужчина. Он смотрел вдаль, не спешил присоединиться к ликующей толпе или направиться ближе к сцене, где танцевали и пели. В руках у него была табличка, где крупными буквами сверху над фото значилось: «ОТЕЦ». Смирнов Павел Алексеевич не дожил до Победы лишь 18 дней. Боец 416-й стрелковой дивизии, он дошел до Берлина и погиб там 21 апреля 1945 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Танцы на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«А помирать нам рановато…» — доносилось со стороны сцены. В 22:00 над Невой прогремит салют. Этим праздничный день в Петербурге завершится.

«По уточнённым данным, в праздничных мероприятиях сегодня приняли участие около миллиона петербуржцев и гостей города», — сообщил вечером 9 мая пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.