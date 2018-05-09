В Великом Новгороде сегодня, 9 мая, состоялось шествие «Бессмертного полка». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новгородский «Бессмертный полк» возглавила легендарная «полуторка» — грузовик ГАЗ-ММ, затонувший во время боёв за освобождение Новгорода в 1944 году, найденный подводными археологами и восстановленный.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает у стен Новгородского кремля

Ольга Ларина ИА REGNUM Шествие возглавила легендарная «полуторка» — восстановленный грузовик времён войны

Далее — за городским духовым оркестром — ещё одна новгородская особенность шествия: колонна поисковиков экспедиции «Долина». Несмотря на то, что в шествии не участвуют организации, для поисковой экспедиции «Долина» сделали исключение. Поисковики шли с баннерами, на которых — портреты фронтовиков, чьи имена удалось восстановить в результате поисковых работ.

В колонне поисковиков вместе с супругой прошёл и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в колонне поисковиков

«Я сегодня иду с двумя своими прадедами, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мне жаль, что я не имел возможности с ними общаться, знаю о них только по рассказам родных. Испытываю чувство гордости за их подвиг и чувство единения», — сообщил новгородский губернатор.

Ольга Ларина ИА REGNUM Первый вице-губернатор Вероника Минина пришла на шествие в военной форме

«Бессмертный полк» проводится в Великом Новгороде с 2014 года. С 2015 года шествие проходит по традиционному маршруту: от площади Победы-Софийской по улице Мерецкова-Волосова — к мемориальному комплексу, посвящённому героям-освободителям Новгорода. Затем, огибая Новгородский кремль, участники шествия по Софийской набережной проходят в самое сердце Кремля.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в сердце Новгородского кремля

Завершилась акция возложением цветов к Вечному Огню.

По оценкам организаторов акции, в колоннах «Бессмертного полка» в Великом Новгороде прошли 13 тыс. человек.

Праздничные мероприятия в Великом Новгороде продолжились акцией «Солдатский привал» у мемориального комплекса на Софийской набережной и концертом на главной площади города. Вечером площадь превратится в танцплощадку военных лет.

Ольга Ларина ИА REGNUM День Победы в Великом Новгороде

По данным государственного архива новейшей истории Новгородской области, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Новгородской области было призвано около 200 тыс. человек. Более 100 тыс. из них погибли или пропали без вести. 86 новгородцев стали Героями Советского Союза.