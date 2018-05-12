9 Мая Воронеж, как и вся страна, отмечает День Победы. Основные торжества начались с 10:00, но люди стали собираться в центре города, у площади Победы, где позже состоялся парад, уже с раннего утра.

Емельянова Зоя ИА REGNUM Вынос Знамени Победы

Емельянова Зоя ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Воронежу

Многие пришли с детьми, внуками — даже самые маленькие терпеливо ждали начала торжеств.

В 10:00 начался военный парад войск Воронежского территориального гарнизона. Парад принимал командующий 20-й Гвардейской общевойсковой армией, генерал-майор Александр Перязев. Командовал парадом заместитель начальника ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», генерал-майор Александр Нагалин.

Емельянова Зоя ИА REGNUM В колонны встали около 50 тысяч воронежцев

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поздравил участников и зрителей парада с Днем Победы и пожелал благополучия и мирного неба.

«Этот праздник у всех поколений вызывает самые сильные чувства. Мы испытываем радость и гордость за свое Отечество, за свой народ, своих отцов и дедов. Они героически сражались за освобождение Воронежа и страны. Не жалея сил, трудились в тылу. Выстояли в страшном поединке с врагом и спасли мир от фашизма. Завоеванная Победа — это основа всех наших достижений и успехов», — сказал врио губернатора.

«Низкий поклон участникам и ветеранам Великой Отечественной войны за беспримерное мужество и выдающийся подвиг. Слова глубокой признательности выражаю тем, кто пережил то трагическое время, за стойкость и силу духа», — сказал глава региона.

Затем была объявлена минута молчания в знак вечной памяти о павших и ушедших солдатах и офицерах Великой Отечественной войны.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Для людей самых разных возрастов День Победы — праздник со слезами на глазах

Затем, под звуки гимна Российской Федерации, начался парад. Всего в нем приняли участие более 1,8 тыс. человек: это и военнослужащие Воронежского территориального гарнизона, представители силовых структур, военных учебных заведений и военно-патриотического движения «Юнармия».

Емельянова Зоя ИА REGNUM Все они несли портреты своих родных — дедов и бабушек, прадедов и прабабушек

После прохождения расчетов начала свое движение механизированная колонна: всего около 30 единиц военной техники. Воронежцы смогли увидеть образцы военной техники, как новейшие, так и уже зарекомендовавшие себя: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские минометы «Нона-СВК», буксируемые 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и другие.

После завершения парада, по традиции, через площадь Ленина прошли колонны участников акции «Бессмертный полк».

Акция проводится с 2014 года — тогда на призыв активистов откликнулись около 700 человек. В этом году в колонны «Бессмертного полка» встали около 50 тысяч воронежцев: пенсионеры, военные, служащие, сотрудники правоохранительных структур, воронежцы участвовали в акции целыми семьями.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежцы приходят отметить 9 Мая целыми семьями

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В руках у каждого были портреты родных и близких, которые в войне с фашизмом отстояли право на мирное небо над головой, а также тех, кто восстанавливал из руин разрушенный врагом город.