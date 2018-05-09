



Парад Победы. 1945

В этом году парад Победы вновь прошёл перед задрапированными Мавзолеем Владимира Ильича Ленина и могилой Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, могилами других военачальников и государственных деятелей СССР военного периода. Нам вновь продемонстрировали, чего стоят слова об уважении к отечественной истории, о необходимости хранить её непрерывность и целостность.

Попытки манипулирования нашим прошлым мы особенно наглядно наблюдали в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году они продолжаются, хотя и несколько с меньшим напором. Впрочем, крупные даты Гражданской войны впереди…

Вернусь, однако, к теме исторического облика Красной площади, в котором она принимала парады 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, все последующие парады до 2005 года, и неразрывной связи Победы 1945 года с советским строем, основы которого заложил Владимир Ильич Ленин. Об этой связи написано немало. Всем, вроде бы, всё понятно, и можно было бы ограничиться понимающей усмешкой, с которой была встречена «новость» о новом назначении Виталия Мутко — по большому счёту, это назначение и драпировка мавзолея — это явления одного порядка. Тем не менее, раз власть упорствует в своём, отворачиваясь от народного мнения, то и мы должны быть упорны в своей верности памяти наших отцов и дедов. Повторение, как известно, мать учения.

Парад Победы. 1945

Итак, вот что я написал по этому поводу в 2015 году в статье, посвящённой 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

«8. Начиная с перестроечного времени нам в головы стали закладывать идею разделения на части того целого, за которое воевали наши отцы. Я вырос в отцовской фуражке и с его полевой сумкой, смотрел первый фильм «Освобождения» вместе с командиром батареи полковой артиллерии, который сам на Курской дуге встречал немецкие танки на прямой наводке, слушал рассказы штурмовика, имевшего более двухсот вылетов на штурмовку. В своей первой загранкомандировке мне посчастливилось дружить с прошедшим войну бывшим старшим сержантом разведроты, в 1990-е — много общаться с ветеранами в Латвии. Никто из фронтовиков, с кем, к счастью, мне ещё посчастливилось выпить и за победу, и за светлую память погибших, никогда не делил: вот мол, я за мать и жену, за отчий дом воевал, а за советскую власть — нет. Отец был сиротой, он ушёл на фронт не от любимой девушки, а от «отца солдатам» — своего начальника училища, и с ним тем более всё было понятно: «За Родину! За Сталина! Смерть фашистским оккупантам!». Но не он один, а подавляющее большинство воевавших в Великую Отечественную защищали свой народ и своё государство (создателем которого, напомню это ещё раз, был покоящийся в Мавзолее Владимир Ильич Ленин).

Единство народа и политического руководства страны и стало решающим фактором победного завершения той наполненной величайшим героизмом и самопожертвованием наших отцов и матерей войны. Сложить голову за Родину, совершить ратный или трудовой подвиг, причем делать это не один раз, а многие и многие дни и месяцы подряд — это был сознательный, свободный выбор миллионов советских граждан…

9. Попыткам отделить от Победы если не всю советскую систему во главе с Коммунистической партией, то хотя бы И.В. Сталина и его власть, поставить их в один ряд с германским нацизмом не один год. Это пустое и порочное дело. Те, кто им занимается, считают, что у них хватит авторитета, чтобы изменить отношение людей к Сталину, Ленину, всему тому периоду в жизни нашей страны в целом. Нет, не хватит — будь они в правительстве, в церковной иерархии или где-то ещё. Они сами в результате дискредитируют себя и те организации, которые берутся представлять. Ибо история России XX века хорошо научила нас простой истине: именно правители «делают» свой народ, вытягивают или опускают его до уровня своего видения места и роли нашей страны в мировом развитии. Какие задачи сумел решить народ за годы его правления, какие заделы на будущее были созданы — таков и правитель.

Парад победы. 1945

Не удастся отстоять правду Победы, не защитив правду СССР, правду советского строя. Это наша победа только в той мере, в которой мы встаём в ряды советского народа-победителя. Отмежуйся от этой многонародной единой нации, и в предельном удалении станешь бандеровцем».

Добавить к этому могу только одно. Во время телетрансляции парада со Спасской башни Кремля Мавзолей был хорошо виден всем. С неба вообще лучше всё видно.

Поздравляю всех читателей ИА REGNUM с 9 мая — этим дорогим нам, памятным и праздничным днём! Помянем павших и всех участников той войны. Сверим с их подвигом нашу жизнь и дела!