Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном и распорядился о возобновлении санкций против ИРИ с ужесточением. Такого решительного и безвозвратного шага от Трампа не ждали даже в Иерусалиме еще неделю назад. Предполагалось, что он выступит с резкой критикой соглашения и откажется продлить распоряжение о приостановке действий антииранских санкций. Такой шаг бы тоже мог привести к постепенному упразднению соглашения, но позволял европейцам попытаться договориться с Ираном о дополнительных ограничениях на их «крестовый поход» с целью продвижения исламистской революции.

Флаг США

Вместо этого Трамп избрал максимально жесткие действия из имевшегося арсенала возможностей. Его аргументация была близка к тому, что входило в его предвыборные обещания, а также была созвучна заявлениям израильского премьера Нетаньяху и собственного советника по национальной безопасности Джона Болтона. Президент США прямо заявил, что соглашение с Ираном не только не обуздало аятолл в их стремлении к гегемонии в Персидском заливе, а затем и на Ближнем Востоке в целом, но способствовало расширению их агрессии. Трамп отметил массированную поддержку Ираном «Хезболлы», «Хамаса» и других террористических организаций, широкомасштабной военной агрессией за пределами собственных границ, а также — интенсификации в собственных потугах выпускать баллистические ракеты с целью использования их для ядерных боеголовок. В речи Трампа были упомянуты добытые Моссадом в Иране документы, подтверждающие существование в Иране ядерной программы не только до 2003 года, но и в наши дни. Заключённое с Ираном соглашение только способствует продвижению долгосрочных амбиций Ирана, которые неизбежно приведут к гонке ядерного вооружения на Ближнем Востоке. Президент Трамп убеждён, что дела обстоят именно так.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

В ходе последних нескольких недель все основные европейские партнеры США пытались убедить Дональда Трампа в целесообразности продолжения действия соглашения с Ираном, однако после всех переговоров в Вашингтоне сложилось впечатление, что американскому президенту удалось скорее склонить своих вельможных коллег к пониманию необходимости обуздать Иран, а не наоборот. Они не пошли так далеко, как Трамп, но ясно показали, что пойдут с ним вместе. Тем более, что сопротивление будет неэффективно, поскольку новые санкции лишат доступа к американскому рынку тех европейских компаний, которые продолжат дела с Ираном. Можно с уверенностью сказать, что европейские дельцы и купцы не захотят оказаться в статусе нон грата в США. Посему санкции будут работать, невзирая на возможное внутреннее недовольство многих ведущих фигур в Евросоюзе.

Решение Трампа ещё раз указывает на его беспрекословную готовность следовать своим убеждениям, невзирая на противодействие вашингтонского истеблишмента. Это не просто желание показать, что его «слово джентельмена» в ходе предвыборной кампании было значимо и весомо, а не как у других, хоть и такие мотивы не чужды ему. Главное — это готовность действовать сообразно убеждениям. Мы видели это на примере его упорствования во введении запрета на въезд граждан проблематичных мусульманских стран, мы видели это на примере последовательных шагов для пресечения незаконной иммиграции, а также перевода посольства в Иерусалим. Кстати, когда Трамп объявил о решении учредить посольство в столице Израиля, легион российских «телеполитологов» и даже уважаемых на Западе экспертов предрекали «войну Гога и Магога». И почему же все так спокойно? В рамках их брехни было также утверждение, что это процесс на многие годы… Напомним, что посольство США в Иерусалиме открывается на следующей неделе.

В этом контексте уместно отметить грандиозную победу израильского премьера Нетаньяху. Когда он был приглашён выступить в конгрессе против соглашения с Ираном пару лет назад, в пору правления Барака Хуссейна Обамы, многие его советники настаивали на том, что прямое столкновение с президентом США не приведёт к добру. Нетаньяху же пошёл на прорыв и обеспечил себе сегодня статус победородного лидера с грандиозным по силе и эффективности влиянием.

Luc Van Braekel Джордж Фридман

Если отстраниться от ожидаемого гула на «телешоу» по центральным российским каналам, расторжение соглашения с Ираном — это также прекрасная новость для России. При реальном взгляде на положение дел, Иран был и остаётся для Москвы в лучшем случае просто региональным конкурентом. Если же внимательно отнестись к ещё недавним прогнозам одного из самых авторитетных в мире политического аналитика, питомца ЦРУ Джорджа Фридмана, Иран может с высокой долей вероятности стать партнером США в случае обострения кризиса с Россией. Мы знаем, что некоторые российские военные знатоки тоже полагали недавно, что Иран с ядерной бомбой — угроза номер один безопасности России. Ведь даже в отличие от несколько отдаленного от Ирана Израиля, Россия практически граничит с ним и до сих пор не урегулировала вопросы водной границы. Более того, ситуация в Сирии сегодня такова, что иранское присутствие там больше обуза и источник неприятностей для Москвы, нежели приветственное участие в военных действиях против террористических суннитских группировок, включая запрещённые в РФ. Присутствие наземных отрядов самих иранцев и прочих ополченцев сыграло важную роль в сохранении режима Асада. Однако на нынешнем этапе былая надоба в их присутствии почти сведена к нулю. К вышесказанному прибавим оскорбительное и вероломное поведение Ирана по отношению к России, когда он после снятия санкций ринулся к западным компаниям, начисто отвернувшись от потенциальных российских партнеров.

В этом контексте полный разлад Ирана с Вашингтоном с высокой последующей вероятностью смены режима в Тегеране при его неизбежном ослаблении в целом — это полностью в интересах России. Кстати, через несколько часов президент России встречается с израильским премьером. Нетаньяху сперва примет участие в параде на Красной площади, а затем сможет поговорить обо всем этом важном и неотложном с президентом Путиным. На этот раз они смогут найти особо широкую поляну для согласия и сотрудничества.