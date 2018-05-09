



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Интрига, связанная с принятием президентом США Дональдом Трампом решения по ядерной сделке с Ираном, которая в последнее время держала в напряжении весь мир, особенно Ближний Восток, получила развязку. Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от своей подписи под Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), которое в 2015 году ознаменовало разрядку между Ираном и мировым сообществом. «Через несколько мгновений я подпишу президентский указ, восстанавливающий санкции США против правящего режима Ирана в связи с ядерной программой, — подчеркнул президент в ходе выступления. — Мы введем самые серьезные экономические санкции. И любая страна, которая будет помогать Тегерану в разработке ядерного оружия, также попадет под серьезные санкции со стороны США. Америка не будет заложником ядерного шантажа».

Но вот парадокс. Американский президент должен был определиться в отношении сделки не позже 12 мая. Считалось, что именно в этот день он объявит о своем решении. Однако 7 мая Трамп внезапно заявил, что не будет дожидаться и огласит свое решение 8 мая. Почему? Как обнаружилось на днях, резко активизировался бывший государственный секретарь США Джон Керри, который принимал активное участие в заключении СВПД, а недавно встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в попытке спасти договоренность. Это вызвало негативную реакцию нынешнего президента США. Зачем Зарифу понадобилась встреча с экс-госсекретарем, на что делал ставку Тегеран? Далее. После прибытия в Вашингтон к Трампу с визитом президента Франции Эммануэля Макрона появились сообщения, что два лидера обсуждали новый формат переговоров о ядерной программе Тегерана, который предусматривал бы участие России и Турции.

U.S. Embassy France Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Макрон предлагал «новую сделку». Она предусматривала совместные усилия Европы и США по блокированию иранской ядерной программы вплоть до 2025 года. Об этом известила пресс-служба президента Франции, правда, не уточняя, какое решение принял Трамп относительно сделки с Ираном. Вместе с тем, было указано, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке. Потом американская газета The New York Times рассказала, что президент США предупредил своего французского коллегу о намерении выйти из ядерного соглашения с Тегераном. Но, как уточнил «Голос Америки» со ссылкой на заявление Белого дома, Трамп не вел переговоры с Макроном на эту тему. Что дальше?

Не молчат некоторые американские конгрессмены. «Нам необходимо оказывать большее давление на Иран посредством дополнительных санкций с тем, чтобы не допустить разработку им межконтинентальных баллистических ракет, — заявил сенатор-демократ Билл Нелсон. — Но выход из этого договора — трагическая ошибка. Он разделит нас с нашими европейскими союзниками и позволит Ирану создать атомную бомбу в течение года. Вместо того, чтобы не дать ему сделать это на протяжении 7−12 лет». В свою очередь Макрон отметил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из сделки с Тегераном. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини призвала участников соглашения придерживаться договоренностей. Глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что решение Трампа требует единой реакции стран ЕС, лидеры которых намерены обсудить эту тему на следующей неделе.

Пикантность ситуации в следующем. Во-первых, как считает МАГАТЭ, формально Иран не нарушил действующий СВПД. Во-вторых, сделка может продолжать работать и без США, у которых нет торговых отношений с Тегераном. Но как дальше поведут себя Европа, Китай и Россия? Особенно Европа. Объединятся ли эти участники соглашения на «иранской платформе», чтобы бросить вызов США? Пока европейские участники договоренностей с Ираном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу этой ближневосточной страны в обмен на ослабление международных санкций. Хотя им так и не удалось предотвратить разрыв соглашения по ядерной программе Ирана со стороны американцев. Сорван сценарий и так называемой группы E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания, предполагающий изменение условий действующего СВПД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский флаг

Что касается Тегерана, то его заявления звучат прогнозируемо. Президент Ирана Хасан Роухани в выступлении на государственном телевидении высказался резко. По его словам, «США будут сожалеть об этом, как никогда раньше в своей истории». В то же время он отметил, что приверженность соглашению европейских стран для Тегерана гораздо важнее решения американского президента. Как передает ВВС, Роухани распорядился, чтобы иранские дипломаты приступили к переговорам с Парижем, Берлином, Лондоном, Москвой и Пекином для того, чтобы оценить возможность сохранения ядерного договора, несмотря на решение Трампа. «Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях», — добавил он.

По мнению западных экспертов, Иран теперь может попытаться изменить политическую расстановку сил на Ближнем Востоке. А вот премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа, назвав его «смелым и правильным». Ближний Восток на новом витке вновь погружается в трясину эскалации.