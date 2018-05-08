Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном нанесет удар не только по ядерному нераспространению на Ближнем Востоке. Трамп проявил упрямство в своем намерении ликвидировать соглашение, так и не дождавшись нового соглашения, несмотря на то, что шансы на заключение более выгодной сделки были крайне низкими, а последствия, связанные с выходом из существующего соглашения — очень суровы, пишет Адам Ламмон в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Ближний Восток сталкивается с кризисом в Сирии, в которой продолжается семилетняя гражданская война. Увеличение количества израильских ударов в Сирии по иранским объектам привело к эскалации напряженности между Тель-Авивом и Тегераном, один единственный просчет может привести к нежелательному конфликту. Иран проявлял сдержанность, поскольку опасался, что его ответные действия могут стать причиной выхода Трампа из ядерного соглашения, что в свою очередь приведет к подрыву восстановительных процессов в иранской экономике. Выход США из ядерного соглашения создаст ситуацию, при которой у Ирана останется меньше сдерживающих факторов, вследствие чего может последовать нападение на Израиль, чтобы отвлечь внимание собственного населения от внутренних проблем. Ядерная сделка выступает одним из самых важных барьеров, препятствующих эскалации и войне на Ближнем Востоке.

Cc Reza Dehshiri Армия Ирана

Как недавно отметил французский президент Эммануэль Макрон, не заключив нового соглашения с Ираном, Трамп расторгнет Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Шансы на заключение новой всеобъемлющей сделки были крайне низки. ЕС выступала единым фронтом в плане поддержки JCPOA, пока Макрон не предложил подписать новую сделку с Ираном. Однако одной лишь поддержки Франции явно было не достаточно для того, чтобы заставить другие стороны — Великобританию, Германию, Китай, Россию и ЕС — согласиться на новые правила игры. Иран, в свою очередь, последовательно отвергал призывы к пересмотру ядерного соглашения.

Макрон выдвинул смелые и практически не достижимые на практике условия. По мнению Макрона, новое соглашение с Ираном должно было включать в себя четыре основных пункта: ядерную программу Ирана, вопрос об истечении срока действия JCPOA, региональную деятельность Ирана в Сирии и Йемене и его программу по созданию баллистических ракет. Стоит вспомнить, что администрация бывшего президента США Барака Обамы специально сконцентрировалась только на ядерной программе Ирана, чтобы увеличить вероятность успеха переговоров. Однако не было признаков того, что дипломатия в ближайшем будущем смогла бы добиться больших результатов.

В отношении «злонамеренной деятельности» Ирана в регионе, включая поддержку сирийского правительства, правда заключается в том, что США не смогли предложить Ирану что-нибудь, что могло бы убедить его отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. Тегеран считает, что выживание правительства Асада имеет экзистенциальное значение для безопасности и внешней политики Ирана.

Можно ли остановить иранскую программу по разработке баллистических ракет, которая, по мнению Тегерана, носит чисто оборонительный характер? Учитывая тот факт, что в конце 1980-х годов Иран подвергся иракскому ракетному удару и сталкивается с постоянной необходимостью сдерживания традиционно превосходящих соперников, таких как страны Персидского залива, Израиль и США, аргументы Тегерана в отношении ракетной программы кажутся убедительными.

Тем не менее, баллистические ракеты двойного назначения могут по праву рассматриваться Вашингтоном как шаг к получению ядерного оружия, которое может быть направлено против континентальной части США. Конечно, ракетная проблема продолжит ухудшаться, учитывая крах ядерного соглашения. Иран возобновит неограниченное обогащение урана. Тем не менее, баллистические ракеты были гораздо менее опасными без ядерной боеголовки.

Hossein Velayati Запуск иранских баллистических ракет Fateh-110

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, хотел, чтобы его последние откровения о проводимых ранее тайных попытках Ирана разработать ядерное оружие поспособствовали подрыву ядерного соглашения. Но эта секретная информация о ядерной программе Ирана не нова. Хотя администрация Трампа использовала эти секретные данные для подрыва сделки, ранее было уже хорошо известно, что до 2003 года Иран пытался разработать ядерное оружие и что он является ненадежным переговорщиком. Именно по этой причине, администрация Обамы настаивала на том, что ядерная сделка 2015 года должна основываться не на доверии, а на постоянном контроле и проверках.

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Приоритетным направлением политики США должно быть недопущение того, чтобы Иран получил ядерное оружие. Сохранение ядерного соглашения способствовало бы достижению этой приоритетной цели.

Вашингтону следовало бы работать над уменьшением напряженности в регионе, поддерживая политическое урегулирование в Сирии и Йемене, однако выход из ядерного соглашения приведет к снижению авторитета США, к их дипломатической изоляции и росту региональной напряженности. Это не соответствует желанию Трампа о выводе войск США из региональных конфликтов, что позволило бы сконцентрировать внимание на политике «Америка прежде всего».