К моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия и Военно-Морской Флот имели очень небольшую наградную систему. Война, за редким исключением, дополнительно создала почти с нуля новую гамму боевых наград, которые отразили специализацию, географию и степени подвигов советских людей, боевой путь советских войск. Здесь представлены «солдатские» награды, которыми награждались в первую очередь рядовые воины нашей армии. Среди них — массовые и редкие награды, и потому для каждой здесь указывается число награждений.