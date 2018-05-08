В нынешнюю субботу, 12 мая, президент США Дональд Трамп примет, возможно, одно из самых значимых решений за первые 16 месяцев своего пребывания в должности. Либо глава Белого дома выйдет из ядерного соглашения, которое остановило развитие ядерной программы Ирана в 2015 году, либо, наоборот, он примет решение о поддержке соглашения. Как отметил Трамп, его решение не повлияет на безопасность США, так же как и на безопасность Израиля, регионального союзника Вашингтона. Во время принятия этого судьбоносного решения по иранскому соглашению Трамп меньше всего должен беспокоиться о том, что думает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и больше прислушиваться к советам израильских специалистов в сфере безопасности, пишет Грэм Аллисон в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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При рассмотрении вопроса о том, как наилучшим образом ответить на ядерный вызов, исходящий от Ирана, стоит осознать, что израильский премьер-министр, в отношении которого в настоящий момент выдвинуты обвинения в коррупции, и те, кто ежедневно просыпается с мыслью о том, как устранить угрозы, с которыми может столкнуться Израиль, занимают диаметрально противоположные позиции.

Нетаньяху стремится разрушить ядерное соглашение с Ираном. Он выступал против этого соглашения, когда его еще обсуждали в конгрессе США, пытался сорвать соглашение уже после его подписания и впоследствии продолжил кампанию по его подрыву. В отличие от Нетаньяху, начальник генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот — человек, который несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности Израиля — неоднократно призывал сохранить ядерное соглашение с Ираном. В апреле 2018 года он в очередной раз повторил свой призыв: «В настоящий момент данное соглашения, даже несмотря на все его недостатки, продолжает работать. Реализация ядерной программы Ирана может быть отложена на 10−15 лет».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Гади Айзенкот

Мнение Айзенкота относительно ядерного соглашения не является исключительным, оно отображает практически единодушное мнение всех израильских «баронов безопасности», которые возглавляют военные и разведывательные службы. На прошлой неделе двадцать шесть бывших высокопоставленных военных и сотрудников службы безопасности Израиля опубликовали совместное письмо, в котором содержится следующее предупреждение для граждан Израиля: «Отказ США от выполнения условий ядерного соглашения подрывает не только само соглашение, но и безопасность Израиля».

На каких основаниях могут быть отвергнуты рассуждения и выводы израильских специалистов? Возможно, у генерала Айзенкота и его коллег могут быть иллюзии в отношении ядерных амбиций Ирана? Разве они не владеют доказательствами из «атомного архива» Ирана, которые недавно были предоставлены публике? Возможно, израильские специалисты в области безопасности проявляют чрезмерную мягкость в отношении Тегерана? Представители служб безопасности Израиля точно знают, что Иран, вооруженный ядерным оружием, сразу же превратиться в угрозу, которая будет в тысячу раз опаснее тех экзистенциальных угроз, которые исходят от Ирана в настоящий момент.

Также израильские специалисты знают, что до 2015 года, когда Тегеран подписал с представителями международного сообщества Совместный всеобъемлющий план действий, Ирану оставалось менее года на то, чтобы сделать первую атомную бомбу. Израильские службы безопасности помнят, какую роль тогда сыграл Израиль на переговорах, которые убедили Тегеран отказаться от своей ядерной программы. Израиль заявил, что нанесет удар по Ирану, если у Тель-Авива больше не останется других способов, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана.

Тогда службы безопасности Израиля просчитывали возможные последствия, которые последуют после нанесения ударов по Ирану, оценили масштабы иранского возмездия за израильскую атаку и вероятность продолжительной войны. Для них это была не просто презентация в PowerPoint, а реальный выбор с реальными последствиями, включая гибель их близких.

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Трампа не должна вводить в заблуждение ловкость рук Нетаньяху. Трамп не раз критиковал внешнюю политику администрации бывшего президента США Джорджа Буша, который прислушался к советам Нетаньяху, когда принял в 2002 году решение о начале военной операции в Ираке. На прошлой неделе Нетаньяху напомнил, что «не было сомнений» в том, что бывший президент Ирака Саддам Хуссейн разрабатывает ядерное оружие и может передать его террористам, которые напали на США 11 сентября 2001 года. В начале 21 века Нетаньяху «гарантировал», что свержение Хуссейна окажет положительное влияние на весь Ближний Восток.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Много лет спустя Трамп задался вопросом: как так получилось, что в Ираке погибли 5 тыс. американских солдат, а США потратили на боевые действия в Ираке четыре триллиона долларов и 14 лет? Осудит ли Трамп сам себя, если примет решение, созвучное решению администрации Буша, внявшей советам Нетаньяху?