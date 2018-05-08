Когда прекратится празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне? Может, когда не станет последнего ветерана? В Таджикистане их осталось всего 345 человек. И, судя по всему, страна уже постепенно готовится к отказу от празднования этой памятной даты.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

Сегодня президент Эмомали Рахмон поздравил соотечественников с «Днем Победы над фашизмом». Именно так этот праздник был назван в его поздравительной речи.

«Народ Таджикистана ежегодно празднует День Победы над фашизмом как одну из трагических страниц истории человечества прошлого века и во имя почитания героизма и подвига славных сынов Родины. Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью с целью торжества доброты над злом и обеспечения счастливой мирной жизни человечеству.

Эта победа является результатом дружбы и совместной борьбы народов со страшной угрозой — гитлеровским фашизмом, а также высшим проявлением мужества и отваги представителей различных наций ради достижения свободы и мира.

Сыны таджикского народа мужественно и с честью сражались на всех фронтах этой страшной войны, являющейся одной из величайших трагедий в истории человечества. Поэтому подвиг и стойкость мужественных посланцев Таджикистана являются для нынешнего поколения высшим образцом верности и служения Родине», говорится в поздравительной речи, опубликованной на официальном сайте президента Таджикистана.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 300 тысяч выходцев из Таджикистана

В тексте нет ни одного упоминания СССР, нет слова «советский» и производных однокоренных, главное — нет формулировки «Великая Отечественная война». Глава Таджикистана не может не знать, что в условиях повсеместной десоветизации бывших союзных республик такой отход от исторически закрепившихся терминов может быть воспринят населением как попытка переписать историю, вычеркивая из нее советский период жизни страны.

Далее президент переходит к современности, говоря о своей уверенности в том, что мужество предков являет собой достойный пример для молодых защитников Родины, а «изучение богатого жизненного опыта, истории ратного пути и последующей деятельности ветеранов войны и труда для нынешнего и будущих поколений людей нашего любимого Отечества — есть живой пример, наставление, жизненный урок в деле защиты независимости, развития суверенной страны таджиков, защиты её рубежей, национальных и государственных интересов». Так, тема защиты Таджикистана становится центральной во второй части поздравительного текста, большей его части:

«Во время знакомства с военными подразделениями можно убедиться, что солдаты и офицеры вооружённых сил (Таджикистана, разумеется, — авт.) готовы к защите суверенитета Родины, каждой пяди родной земли, чести Таджикистана, укреплению безопасности общества и государства.

Выражаю уверенность, что гордые, отважные солдаты и офицеры, крепкие духом защитники Родины-Матери, опираясь на уроки мужества и стойкости старшего поколения, благодаря твёрдой военной дисциплине и в дальнейшем будут проявлять готовность к защите величайшего блага жителей страны — независимости, укреплению основ национальной государственности и большему повышению имиджа и авторитета суверенного Таджикистана».

Как говаривал мне один умный человек, «если что-то можно объяснить обыкновенной некомпетентностью или халатностью, то можешь быть уверена, в 90 процентах случаев это именно она и есть». Можно, конечно, допустить, что это та самая некомпетентность спичрайтеров главы таджикского государства. Допустить можно, допускать нельзя. Высокогорному Таджикистану до боли хорошо известны причины и последствия схода лавин. Тут схожая ситуация: подобная установка «Основателя мира и национального единства, Лидера нации» неизбежно приведет к стиранию исторической памяти молодого поколения таджикистанцев, которым сегодня эти установки впитывать, а завтра обеспечивать новое настоящее.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 300 тысяч выходцев из Таджикистана, при населении всего в 1,25 млн. Примерно треть из них пали в боях. 55 тысяч воинов награждены медалями и орденами, 64 бойца получили звание Героя Советского Союза.

Ветераны

Сегодня, как я уже упомянула выше, в Таджикистане осталось 345 ветеранов той страшной войны. В прошлом году их было почти на сто человек больше — 443. По поручению президента каждому ветерану Великой Отечественной войны будет вручено по 1500 сомони (10 тыс. 480 рублей по курсу ЦБ РФ).

Однако тем временем, за день до Дня Великой Победы всё еще неизвестна судьба акции «Бессмертный полк» в Таджикистане. Ветераны войны и труда обратились к властям за разрешением на ее проведение, однако ответа не последовало.

К слову, в прошлом году таджикские власти и вовсе отказали в проведении марша, потому что «война в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, а помимо этого, исламские традиции запрещают выходить на улицу с портретами погибших». К слову, это не помешало тем гражданам, которые еще помнят историю своей Родины, всё-таки пройти маршем по улицам своих городов. Никаких правонарушений или беспорядков не зафиксировано.

Хотелось бы вопреки складывающейся картине думать, что таджикское руководство решило чтить историческую память не словом, а делом. Однако на данный момент оснований для таких выводов немного.