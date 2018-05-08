День Победы — самый трудный для майдана день в году. Праздновать нельзя, не праздновать тоже нельзя. Приходится крутиться. Выкручиваться, как уж на сковороде.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Непреклонность

Год за годом соцопросы показывают, что для более чем 80% граждан страны День Победы — важная и значимая дата. На другой чаше весов — доморощенные нацисты, которые привели майдан к власти и помогают ее удерживать. Их мирок построен на ненависти к русским, и для них 9 мая не может быть праздником.

Что же делать?

Самые примитивные националисты решают вопрос просто: обещают провести акцию «Бессмертная дивизия СС Галичина», а также сорвать акцию «Бессмертный полк» своей акцией «Смертный полк». Воровать идеи и гадить — это как раз то, что они умеют.

Kresy.p Фашизм на украине

Обитателям верхних этажей майдана приходится изобретать более сложные конструкции. К примеру, праздновать не 9, а 8 мая, «как в Европах», да еще под лозунгом «дня памяти и примирения». Примирения с кем?

9 мая Петр Порошенко летит на переговоры к Ангеле Меркель в Берлин. Мечта майдана — обернуть дело так, что вроде как они и с нацизмом боролись, но и с коммунистами тоже. Чтобы оказаться таким образом в европейском клубе.

Порошенко не может не возлагать цветы к могиле Неизвестного Солдата, потому что выборы меньше чем через год. Зато он может вылить на сограждан очередной поток бессвязного бреда, из которого должно следовать, будто бы «украинские патриоты», в том числе из «УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воевали и с Гитлером, и со Сталиным за свою свободу.

Приблизительно такую же сказку пытаются прописать и в учебниках истории. Чтобы и волки сыты, и овцы целы: и с нацизмом боролись, как нормальные люди, и вместе с тем были «украинскими патриотами».

9 мая остается на Украине праздничным днем, но майдан и нацисты делают всё, чтобы акций было как можно меньше. В ход идет и удвоение праздника, и запрет символики, и анонсы нападений, и готовность полиции бездействовать. В прямом столкновении с Днем Победы они потерпели бы сокрушительное поражение и в 2014 году, и сейчас. Именно поэтому они предпочли прямому столкновению — мелкие подлости, палки в колеса, угрозы. Чтобы люди остались дома — в прямом и переносном смысле этого слова.

Майдан создал атмосферу, при которой ходить по улицам со свастиками можно, а с красным флагом — нет. Они создали атмосферу, при которой показ на телеканале «Интер» обыкновенного фильма о подвигах Красной армии превращается в смелый поступок, который обсуждает вся страна.

Бороться с такого рода ложью можно только с помощью правды и силы. И одно без другого не сработает.

Правда в том, что на нынешней территории Украины во время Великой Отечественной войны были герои, которые воевали против нацизма в составе Красной армии, и были пособники нацистов, убийцы женщин и детей из всякого рода «УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И больше там никого не было.

Националисты ОУН-УПА (Организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941

На нынешней территории Украины, как и на многих других территориях, шла война Советского Союза против нацизма, и никакой другой войны там не было.

Петру Порошенко трудно было придумать что-нибудь более символичное, чем поездку в Германию 9 мая. Миллионы людей героически сражались и погибли, чтобы освободить мир от нацизма. А украинские президенты (Порошенко — не первый) готовы ради денег и власти эту победу предать и продать.

Противники 9 мая на Украине с точки зрения арифметики представляют собой исчезающее малое меньшинство. Но это не мешает им находиться у власти.

В конце концов, накануне Второй Мировой нацисты на европейском континенте тоже были в численном меньшинстве. Но это не мешало им побеждать всех, пока они не пришли в Советский Союз.

И никому в те годы не приходило в голову, что нужно подождать перевыборов в Германии или подать на Гитлера в Европейский суд по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Если все другие способы не работают, то нужно использовать тот единственный, который работает.

До тех пор, пока это не будет сделано, на Украине сохранится атмосфера вялотекущего нацизма. Не потому, что правительство Украины — убежденные гитлеровцы, а потому, что им так выгодно. Им так удобно. «Зеленая улица» для местных нацистов нужна для того, чтобы создать атмосферу, при которой пребывающие у власти могут грабить страну максимально быстро и максимально долго.

Ради власти, которую они конвертируют в деньги, они готовы и продавать память, и сеять ненависть. Их нацизм носит прикладной, вспомогательный характер. Но это вовсе не станет для них смягчающим обстоятельством.