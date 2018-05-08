На землях так называемой «курганской Рублёвки», в Кетовском районе Зауралья, разгорелся очередной скандал — мусорный. Второй раз жители Кетово на общественных слушаниях проголосовали против строительства полигона твёрдых бытовых отходов в их вотчине. Для администрации района это предвещает судебное разбирательство с арендатором земельного участка, который восемь лет тому назад выиграл тендер на строительство полигона. И грозит серьёзными финансовыми потерями для бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

Свалка районного масштаба

Ранее в Кетово была старая свалка. «Почему была. Она и есть сейчас», — говорят кетовцы. Но по документам она с декабря 2015 года должна быть рекультивирована и уничтожена. С тех пор эта свалка является несанкционированной и незаконной.

Итак, в 2009 году полигон, действовавший в Кетово, был признан исчерпавшим ресурсы. Администрацию Кетовского района решениями судов департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обязал закрыть свалку и объявить тендер на строительство нового полигона. Исполнять решение был обязан тогдашний глава Кетовского района Сергей Кокорин. Конкурс выиграло ООО «Наука и практика». По итогам аукциона с данной организацией был заключён договор аренды земельного участка в непосредственной близости со старой свалкой, с кадастровым номером 45:08:030707:427, площадью 13,5 гектара сроком на 30 лет. Границы полигона были определены по санитарным нормам на расстоянии не менее 500 м от других садоводческих кооперативов, согласно экспертному заключению, проведённому в мае 2011 года филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском, Белозерском районах». Процедура выделения участка под полигон, отметим, прошла общественные слушания.

Пресс-служба Курганского отделения Российского экологического общества Свалка в Кетово

Далее начинается интересное. Арендатором был заключён договор с ООО «ЭКО Технопарк» на проектирование полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Началась разработка проекта. И вдруг откуда ни возьмись появляется иск от кооператива сотрудников полиции «Звёздочка-2», участники которого выступили против строительствоа полигона ТКО у них «под забором». Они утверждали на суде, что граница от будущего полигона до их садовых участков 170 метров. На этом же суде, решение которого можно найти на сайте «Росправосудие», сообщалось, что расстояние от «старого» полигона до садов «Звёздочки-2» 300 метров. Получалось, что в реальности и в будущем садовый кооператив приговорён жить в миазмах. Что весьма печально. Единственный момент смущает, что экспертное заключение Роспотребнадзора на размещение нового кетовского полигона было выдано в мае 2011 года. А свидетельство о государственной регистрации права земельного участка кооператива «Звёздочка-2», до которого 170 метров, появилось 27 октября 2011 года. И с того момента начался сыр-бор.

Как поясняет источник ИА REGNUM, работавший в те годы в ООО «Наука и Практика», участки возле свалки никто не желает покупать, их невозможно продать. Воду из скважин там никто пить не рискует. И сложно сказать, какие элементы таблицы Менделеева кроюся в овощах с грядок этого кооператива.

«Мы подозревали некую ушлую схему, потому что после суда подходили люди, которые представлялись владельцами участков этой «Звёздочки» и предлагали выкупить участки втридорога. Пошли разговоры о километре защитной зоны», — говорит источник.

Суд постановил в 2012 году запретить ООО «Наука и Практика» направлять на государственную экспертизу проектную документацию на строительство объекта утилизации отходов до разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны полигона вблизи садового кооператива «Звёздочка-2».

Была пройдена экспертиза в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья из Санкт-Петербурга. На основании данной экспертизы в 2016 году территориальное управление Роспотребнадзора по Курганской области выдало санитарно-эпидемиологическое заключение, утвердившее санитарно-защитную зону.

Пресс-служба Курганского отделения Российского экологического общества Свалка в Кетово

«Нам полигон не нужен!»

До строительства оставался один шаг — пройти экспертизу в Росприроднадзоре. Для этого требуется процедура публичных слушаний относительно воздействия будущего полигона на окружающую среду. И они прошли в марте 2017 года с криками, протестами против строительства полигона. Но по сути были три замечания департамента природных ресурсов, которые необходимо было исполнить. Все вопросы были запротоколированы. Что касается запрета на строительства полигона, было чётко сказано: протестовать надо было ранее, когда слушания проходили о выделении земельного участка под полигон.

Тогда же некоторым местным жителям странной показалась позиция заместителя директора департамента природных ресурсов Оксаны Гирман, которая, по их словам, настаивала на отказе от строительства полигона в Кетово и предлагала возить отходы на Шуховской полигон. Тем более к 2019 году рядом построят огромный полигон на 250 тыс. тонн, куда будут свозить ТКО со всей Курганской области.

Кто колебался на слушаниях 2017 года, так это глава Кетовского района Александр Носков. Да, к 2017 году в районе уже был другой руководитель. Носков встал на сторону местных жителей, но понимал, что юридически вопрос с арендатором, который платил 90 тыс. в месяц за землю в год на протяжении многих лет и законно движется к строительству полигона, решить будет сложно. Без бюджетных потерь не обойдётся при расторжении договора, и предвиделась жаркая битва в судах. В интервью Znak.com он заявил, что готов отстаивать интересы жителей района в судебном порядке, и добавил, что «нужно что-то делать, иначе мы загадим все леса», и «все должно быть увязано со схемой территориального планирования по региональному оператору». А леса загаживаются самими садоводами, а также продолжает действовать уже в незаконном режиме старая свалка, которая рекультивирована лишь на бумаге и периодически горит.

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А регионального оператора по конкурсу выбрали лишь в марте 2018 года. И им стал не муниципальный Шуховской полигон, ни ООО «Наука и Практика», а фирма из Тюмени «Рифей». Но, как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Носков к этому времени покинул свой пост в связи с приговором по уголовному делу в августе 2017 года. Отметим, что свою вину он так и не признал и утверждает о фабрикации дела против него. Ныне Кетовский район возглавляет Александр Архипов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления по социальной политике правительства Курганской области. Ситуацию мог бы пояснить глава Кетовского сельсовета и экс-начальник комитета по управлению муниципальным имуществом районной администрации Алексей Иванов, но он на данный момент находится под судом по делу о махинациях с 69 земельными участками и вряд ли будет комментировать столь скользкий момент. Словом, есть сейчас на кого свалить просчёты, но ситуацию это не меняет.

ИА REGNUM Обитатели свалки

Цена заблуждений

Вторые общественные слушания, которые прошли 29 апреля 2018 года, были вновь посвящены воздействию будущего полигона на окружающую среду. Потому что из-за неправильно оформленного протокола первые были признаны нелегитимными. Садоводы и жители Кетово опять провели голосование против строительства полигона, хотя предмет слушаний был иной.

«Вопрос в принципе: какой черный глаз свербит на этот участок земли? Кто от администрации несет персональную ответственность за то, что мы вообще обсуждаем этот вопрос? Вопрос должен обстоять так: мы не строим полигон и строить не будем», — высказался житель Кетовского района Александр Стринадкин, и его поддержали в голосовании сугубо эмоционально.

Что сейчас с этим делать администрации района? Люди пришли высказаться, констатировал заместитель главы Кетовского района Игорь Минин. И вновь заместитель директора департамента природных ресурсов и окружающей среды Оксана Гирман выступила с заявлением, что к проекту было множество претензий год назад: как будут рекультивировать новый полигон, когда он отслужит свой срок, не рассмотрено расположение полигона на участке, нет заключения Росавиации о строительстве полигона. Запись вторых слушаний имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

«Полигон, проект которого представлен, в настоящее время не имеет законных оснований, и поэтому данный объект в территориальную схему не внесён», — сказала чиновница убеждённо, чем весьма удивила специалистов, причём не в первый раз.

Присутствующий на вторых слушаниях директор ООО «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов считает, что подобные заявления неуместны.

«Протокол слушаний на этот раз составлен с учётом требований Росприроднадзора. Поэтому могу лишь поделиться впечатлениями. Удивляет заявление высокопоставленной чиновницы, которая непосредственно являлась разработчиком территориальной схемы. Подобные заявления свидетельствуют либо о непонимании человеком или намеренном искажении действующего законодательства. Полигоны могут быть внесены в территориальную схему только в том случае, когда прошли госэкспертизу, внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов, имеют лицензию. Как только будет построен объект, который соответствует всем требованиям законодательства, у департамента не будет аргументов, чтобы не включить его в территориальную схему. Речь идёт о будущем полигоне. Далее, никто не навязывает этот полигон жителям и садоводам Кетово. Исполняется договор с районной администрацией. Если руководство района хочет воплотить в жизнь пожелания населения, то должно расторгнуть этот договор. А это — многомиллионные выплаты: за аренду, за проект, за упущенную выгоду. Кто знает, какие претензии предъявит ООО «Наука и Практика», — прокомментировал ситуацию Сергей Завьялов.

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Отметим, что пока кетовцы упрекают местную власть в фрустрации и требуют отказаться от строительства будущего полигона, назревает другой бунт. Против огромной свалки возле Кургана, в том же Кетовском районе, но далее взбунтовавшегося села, рядом с Шуховским полигоном. Против нее выступают не только местные жители, но и курганские депутаты. И то, что происходит в Кетово, лишь репетиция будущей антимусорной какофонии.