Интересные исторические сведения получены шенкурскими краеведами в «Российском государственном архиве древних актов» (РГАДА). ТОС «Истоки» деревни Петровская Архангельской области занимается историей Шелашского чугунолитейного завода, основанного здесь в XVII веке жителем Гамбурга Петром Марселисом и голландцем Акибой. Русский Север имел достижения не только в лесных промыслах, судостроении, нефтяном деле, но и в металлургии — одновременно с тульскими заводами. Полученное ТОСом письмо из РГАДА (Российского государственного архива древних актов) позволило уточнить цель правительств царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, предоставивших двадцатилетние налоговые льготы основателям завода, дату первой отгрузки продукции, расценки на нее. Были разные мнения, даты, но теперь можно сказать определенно — завод начал работу в 1648 году, когда отлил на экспорт 6 тысяч пудов чугунных ядер «по десяти алтын пуд», и что выручка в валюте была сдана в казну в обмен на рубли по фиксированному курсу. Ошибочным оказалось укоренившееся мнение что завод работал на перевооружение русской армии — его задачей было наполнение казны европейскими ефимками — для закупки царским двором предметов, более нужных, чем оружие.

Владимир Станулевич Обломок орудия, отлитого Шелашским заводом в XVII веке. Экспозиция АОК

Царь Михаил Федорович неслучайно дал Петру Марселису привилегии именно на Севере — этот купец и дипломат участвовал в переговорах по освобождению из польского плена отца Михаила Федоровича — патриарха Филарета Романова, и в дальнейшем сохранил контакт с ним. Патриарх, проживший в заточении в Антониево-Сийском монастыре несколько лет, прекрасно знал Русский Север и, вероятно, был наслышан о болотной руде в Шенкурском уезде, знание о которой мог передать доверенному Марселису. Возможно, этим же путем семья Марселисов занялась на Севере лесом, смолокурением, рыбными промыслами.

Владимир Станулевич Марина Кебко — председатель ТОС «Истоки», занимающегося возрождением памяти о заводе

В 1930-е годы шенкурские краеведы искали и нашли остатки печей завода, в 2016 году усилиями ТОСа и его председателя Марины Альбертовны Кебко на этом месте установлена беседка для отдыха, информационный стенд, но более важными стали архивные изыскания, обнародующие достижения и проблемы северных металлургов:

«1644 г. мая 24. — Жалованная грамота по челобитью иноземца Амбургского города гостя Петра Гавралова сына Марселиса з детьми з Гаврилом да с Левонтьем да галанские земли торгового человека Филимона Филимонова сына Акама. Велено им железный завод заводить на трех местех: на Ваге. На Шексне или Инде, где они, Петр и дети ево и Филимон, место в российском государстве приищут, которые к тому железному делу будут годны на государевых порозжих землях на дватцать лет безоброчно и беспошлинно, опричь монастырских и боярских и дворянских поместных и вотчинных земель, мельницы ставить и железо на вские статьи плавить, и лить, и ковать, пушки и ядра, и прутовое, и белое. И дощаное железо и проволоку и всякие стволы и всякое железное дело им, Петру з детьми и Филимону, заводить своим заводом и своими деньгами. А как они, Петр и дети ево и Филимон Акама, на тех реках заводы заведут и учнут всяоке железо желать, и в государеву казну того железного дела и в которых местех что будет годно, и у них, Петра и у детей ево и у Филимона, велено имать всякое железо по их уговору в пушках по дватцати алтын пуд, а в пушечных ядрах по десяти алтын пуд, с стволы мушкетные и карабинные по дватцати алтын по две деньги ствол, а дощатое по дватцати по шести алтын по четыре деньги пуд, а проволочное и белое всякое железо перед торговою ценою с убавкою, а имати у них велено то всякое железо, которое пригодитца в государеву казну, где они, Петр з детьми и Филимон, учнет железо делать, а у которого дела взять годно беспошлинно. А в тех урочных дватцати летех и после урочных лет будет какое железо в торгу дешевле той цены, и у них в государеву казну всякое железо велено имать перед торговою ценою с убавкой как мочно. И у Филимона, в те урочные в дватцать дет будет в лишке всякое железо или после урочных дватцати дет будет в лишке за государевым обиходом, и им то всякое железо повольно вывозить в ыные земли, которые земли з государем в совете и дружбе, а продавать на ефимки и на товары менять и иноземцом у Арханильского города. А которое железо продадут у Города или за морем на ефимки, и те ефимки привозить к Москве и отдавать в казну по государеве указной цене, а на сторону ефимков никому не продавать и не отдавать. А безоброчные годы считать с тех мест, как у них на которых местех на то железное дело печи плавильные поставлены будут и железное дело учнут делать. А в те урочные годы в дватцать лет и по которое время тот железный завод за ним и где будет, той железной руды иноземцом и русским людям никому на откуп и без откупу в тех уездех отдавать и мельниц ставить и всякое железное дело мельничным заводом делать и за море возить, опричь их, Петра и детей ево и Филимона, никому не велено. А как дватцать лет отойдут, и с тех мест, где у них железное дело будет, велено с них имать в государеву казну со всякой плавильной печи оброку по сту рублей на год и пошлины со всякого железу по государеву указу. Пошлин против иных таких жаловальных грамот по два рубли с полтиной с человека, итого с четырех человек десять рублев» (Ф. 233, Печатный приказ, Оп.1, Кн.40, Л.928−930).

Владимир Станулевич Обломок орудия, отлитого Шелашским заводом в XVII веке. Экспозиция АОК

1648 г. Августа 7. Память из Посольского приказа в Приказ Большой Казны «Якову Кеденетовичу Черкасскому да Ивану Павловичю Матюшкину да дьяку Аникею Чистого: Били челом государю. Царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии иноземцы Петр Марселис да Филимон Филимон Акема. В прошлом де 152-м году по указу блаженныя памятьи государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси велено им завесть железные заводы на Костроме, и на Шексне, и на Вагеьи где они впредь в Российском государстве железному заводу угожие места приищут на дватцать лет безоброчно и беспошлинно. И в прошлом де 155-м году строили они на Ваге плавильную печь, и в нынешнем де во 156-м году октября в 6 день почали они из железной руды железо плавить и зделали шесть тысеч пуд ядер. А в государеве де жаловальной грамоте написано: которое железо у них будет зделано за государевыми обиходы, и то железо поволено им продавать у Архангельского города и на товары менять и отпускать за море беспошлинно. И государь бы их пожаловал, велел им к Архангельскому городу к воеводам дать свою государеву грамоту, и велети б им те ядра против государевы жаловальные грамоты и что у них вперед будет всяково железа у Города продавать…» (Ф.50, Сношения России с Голландией. Оп.1, 1648, Д.3, Л.68−70). уси велено им завесть железные заводы на Костроме, и на Шексне, и на Ваге и где они рпиищут Руси.

Экпедиция 1930-х годов по поиску местоположения завода. Видны остатки плавильных печей

Полученные сведения составляют меньшую часть скрытого в архивах. Заместитель директора РГАДА Е.Е. Лыкова посетовала в письме, что «выявление дополнительных документов по истории Важского железного завода в данный момент невозможно ввиду большого объема плановых работ и недостаточной численности сотрудников». Так что надо ехать в Москву самим, и это накладно — исследования с 2014 года приостановились. Марина Кебко не имеет возможности оплатить копии документов из письма РГАДА. Фонд сохранения исторического наследия «Император» направил письмо в правительство Архангельской области с просьбой поручить Архангельскому краеведческому музею помочь ТОС «Истоки» в поисках архивных документов и исторических исследованиях.