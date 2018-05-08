



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Азербайджанские историки продолжают удивлять. Бакинский портал Oxu.Az на днях отреагировал на выступление лидера протестного движения в Армении Никола Пашиняна. Пашинян заявил о том, что «армяне живут на исконно своих землях», а все претензии Азербайджана насчет этого не имеют исторических корней. Oxu. Az ответил репликой ведущего научного сотрудника Национальной академии наук Азербайджана, доктора философии Фирдоуси Ахмедова, который обнаружил некие факты, что «могут доказать историческую принадлежность «исконно ваших» земель Азербайджану».

Речь идет о письме 1918 года, которое якобы «доказывает историческую принадлежность Иревана Азербайджану». Упоминаются два документа (мы приводим их в редакции бакинского портала). Первый — это выдержка из протокола заседания Мусульманского национального совета о переговорах с Армянским национальным советом о границах между Арменией и Азербайджаном. Тифлис, 29 мая 1918 года. В нем говорится: «На открытии заседания член Совета Ф. Хойский докладывает совету о результатах переговоров представителей Совета с представителями Армянского национального совета по поводу границы территорий Азербайджанской и Армянской федераций. Хойский заканчивает свой доклад сообщением, что для образования Армянской Федерации им нужен политический центр, а таковым после отхода Александрополя к Турции может быть только Иревань, а потому уступка Иревани армянам, говорит Хойский, является неизбежной…» Ссылка — ГААР, ф.970, оп.1, д.1, л.51, 52. Второй документ — это письмо, написанное первым главой правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Хойским министру иностранных дел Мамеду Гасану Гаджинскому. В нем написано: «Мы решили с армянами все спорные вопросы, они примут ультиматум и закончат войну. Мы уступили им Иреван». 29 мая 1918 года.

Commons.wikimedia.org Мамед Гасан Гаджинский

Вначале о первом документе. Он хорошо известен историкам, хотя существует только в копии, фигурируя как протокол № 3 заседания Мусульманского Национального совета от 29 мая 1918 года в Тифлисе. Что же было на самом деле? Действительно, после роспуска 26 мая 1918 года Закавказского сейма на следующий день мусульманская фракция провела чрезвычайное заседание для обсуждения создавшегося политического положения. Было решено создать Временный Национальный Совет, руководителем которого был избран М. Э. Расулзаде, председатель ЦК партии «Мусават». 28 мая 1918 года прошло первое заседание Национального Совета, на котором было принято постановление о провозглашении Азербайджана независимым государством. Первый пункт: «Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, — полноправным, независимым государством». Именно в таких спорных границах желали видеть свою страну представители мусульманского национального совета. Как само это правительство, так и самопроизвольно обозначенные им границы провозглашенного государства не были признаны с точки зрения международного права. К тому же появление в «Акте независимости» термина «Азербайджан» вызвало негативную реакцию в Персии. В этой связи посол Персии в Турции направил официальный протест в МИД Османской империи, где говорилось, что «Азербайджан — это область на северо-западе Персии. Присвоение новообразованному соседнему государству названия «Азербайджан» является большой ошибкой».

Но дело было не только в этом. «Гянджинские турки», как выяснилось позже, ориентировались не на официальный Константинополь, а на Мустафу Кемаля. 28 мая 1918 года акт о независимости Армении принял Армянский национальный совет. Как следует из приведенного нами выше протокола заседания Мусульманского Национального совета от 29 мая 1918 года, первым вопросом в контактах с Армянским национальным советом естественно явился вопрос о границах. Переговоры прошли безуспешно. Определенная ясность появилась только тогда, когда 4 июня 1918 года в Батуми был подписан Договор о мире и дружбе трех закавказских республик с османским имперским правительством. Турция признала независимость Армении со столицей в Эривани, но только в пределах территории, которую к этому времени контролировал Армянский национальный совет. Она ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами Эриванской губернии, что составляло 12 тыс. км² с населением около 1 млн человек (включая беженцев). Аналогичный документ был подписан Османской империей и с Азербайджаном. Как пишет российский исследователь Вадим Муханов, документ обязывал Азербайджан «безотлагательно урегулировать все отношения с соседями в лице Грузии и Армении, в первую очередь территориальные споры, подписать соответствующие протоколы и доложить турецкому правительству (статья 3)». О каком «подарке» Азербайджана Армении вообще можно вести в такой ситуации речь?

Commons.wikimedia.org Мустафа Кемаль Ататюрк. 1933

Нужно знать и понимать конкретные исторические реалии, а не подменять историческую правду суждениями агитпропа. К тому же только 16 июня 1918 года сформированное в Тифлисе первое временное правительство Азербайджана смогло переехать в Гянджу, где находившийся к тому времени Нури-паша просто разогнал Азербайджанский национальный совет. 17 июня 1918 года там было заявлено, что власть — законодательная и исполнительная — до созыва Учредительного собрания передается второму временному правительству, сформированному под председательством Хан-Хойского. Дальше Азербайджан и Армения стали погружаться во многочисленные войны между собой из-за пограничных и территориальных споров. Чем все в конечном счете закончилось, хорошо известно.