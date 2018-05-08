После назначения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео государственным секретарем США место директора этого разведывательного ведомства страны временно заняла Джина Хаспел, заместитель Помпео, которая теперь может возглавить ЦРУ. Против кандидатуры Хаспел выступил ряд политических сил страны, указывая на ее причастность к пыткам заключенных террористов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Тем не менее на фоне расследования вмешательства Москвы в выборы в США 2016 года нет более подходящего кандидата на эту должность, нежели Хаспел: она обладает громадным опытом ведения дел с Россией и, как никто другой, понимает исходящую из Кремля угрозу, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

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Автор указывает, что наиболее важной деталью ее биографии является опыт проведения связанных с Россией операций, которыми она занималась первые 15 лет своей карьеры, начав работать в одной из поддерживаемых Советским Союзом стран Восточной Африки в 1987 году. Она никогда не служила в Москве, но ее бывшие коллеги отмечают, что операции против «российских целей» она проводила в рамках нескольких командировок.

Cia.gov Джина Хаспел

Затем, занимая пост заместителя главы отдела операций по России в Управлении Центральной Евразии с 1998 по 2000 год, она проводила анализ наиболее чувствительных операций в отношении России. Майкл Сулик, который тогда возглавлял это управление, указывает, что она всегда давала сбалансированную оценку рисков и преимуществ каждой потенциальной вербовки гражданина РФ. В свою очередь, бывший глава московского офиса ЦРУ Дэн Хоффман, который работал вплотную с Хаспел, подчеркнул, что она прекрасно разбирается в делах ФСБ, СВР и ГРУ.

О Хаспел также говорят, что, когда она возглавляла лондонский офис ЦРУ с 2014 по 2017 год, она наладила крепкие связи с МИ6 — со службой внешней разведки Великобритании, а Соединенное Королевство по-прежнему является незаменимым партнером США в проведении операций против таких целей, как Россия и Китай.

Способность Хаспел проводить чувствительные операции против России в условиях правления президента США Дональда Трампа, подозреваемого в связях с Москвой, подверглась испытанию в марте 2018 года, когда в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль. Будучи заместителем директора ЦРУ, Хаспел работала вплотную с МИ6 для координации ответных мер, передавая Трампу информацию по этому делу. Одной из ее рекомендаций стала высылка в качестве наказания 60 российских «шпионов». Эта высылка стала самой жесткой мерой, принятой Трампом против Москвы с начала его президентского срока.

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Также важен вопрос, сможет ли Хаспел эффективно возглавлять ЦРУ тогда, когда из-за российского расследования Белый дом практически борется за свою жизнь. Трамп уже доказал своими заявлениями, что он готов нападать на сотрудников спецслужб, чтобы спасти свою шкуру. Поэтому важно понять, окажется ли Хаспел способной дать отпор таким же попыткам администрации манипулировать еще и ЦРУ.

DonkeyHotey Джина Хаспел. Карикатура

Таким образом, когда речь заходит о назначении Хаспел на пост главы ЦРУ, возникает два принципиальных вопроса: настолько ли запятнана ее репутация причастностью к пыткам, чтобы помешать ей возглавлять ведомство и подорвать моральный авторитет США, а также возможно ли, что благодаря своему знанию России она сможет наилучшим образом поспособствовать разрешению наиболее деликатной и потенциально взрывоопасной проблемы для администрации Трампа.