



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Четыре оппозиционные партии Турции решили действовать сообща на досрочных выборах в стране, назначенных на 24 июня. При этом оппозиция не рассматривает эти выборы как выборы в полном смысле этого слова, расценивая их в качестве «второго тура» референдума по изменению турецкой конституции, который прошел в апреле 2017 года. Объединение оппозиционных сил беспокоит правящую Партию справедливости и развития (ПСР), которая вместе с Партией националистического движения (ПНД) образовала блок под названием «Народное единство» (Cumhur İttifakı).

Безусловно, есть причины для того, чтобы Cumhur İttifakı направил страну к досрочным выборам. Говорят, что партия власти уже больше не может руководить административными указаниями экономикой и судами. Поэтому, не дожидаясь 2019 года, когда должны были по плану пройти выборы, альянс решил действовать. Правительство внимательно следит за этой ситуацией. Существует обеспокоенность относительно укрепления оппозиции. Власти не удалось донести до народа плюсы «суперпрезидентской» системы, которую она собирается установить, избиратель видит в ней «режим единовластия». Опросы показывают, что даже электорат правящей партии полагает: Турция не готова к «суперпрезидентской» системе. Голосование против этого новшества означает выступить против олицетворяемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом религиозной авторитарной системы, стремящейся исключительно к увеличению капитала и наживе.

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Так воспринимаются досрочные выборы. Они будут сродни ответу на вопрос: вы голосуете за Эрдогана или против него? Стал предметом многочисленных дискуссий и способ принятия решения о проведении досрочных выборов. Обычно это дело парламента, депутаты, партии, правительство дискутируют в меджлисе. Но не в этот раз. В один прекрасный день заместитель предложил господину: «Давай, давай, пойдем на выборы»! Господин подумал за ночь, а утром заявил: «Пойдем, как можно раньше», что и произошло. Без проведения обсуждений, без дискуссий об истинных причинах, пока народ не опомнился и не посыпались догадки, а почему и отчего они так сделали. Комментаторы гадают на кофейной гуще, словно насмехаясь над всем обществом. А ведь 24 июня и вся неделя — время проведения, например, важных вступительных экзаменов в университеты, что имеет отношение к 2 миллионам абитуриентов.

Но верным будет сказать и то, что досрочные выборы не являются чем-то новым в политической повестке. Власть начала подготовку к ним полтора года назад, используя все возможности государства. Без стеснения и открыто проводит работу — раздает премии, использует по максимуму административные возможности. Силы министерств, губернаторств, полицейских управлений брошены на предвыборную пропаганду. СМИ взяты под контроль. Телевизионные каналы рекламируют президента и показывают только его выступления, что-то перепадает заместителям Эрдогана премьеру и вице-премьеру, министрам. Бьют по оппозиции. Оппозиционных депутатов бросают в тюрьмы. Один из кандидатов в президенты, лидер Демократической партии народов (ДПН), арестован. Оппонентам правящей партии отказывают в предоставлении залов для собраний.

Есть вопросы и к оппозиции. Правительство позволило создавать предвыборные альянсы, что позволяет оппозиции добиться большинства благодаря умной стратегии, поскольку правительственное решение фактически отменило избирательный порог. Для альянса, объединившего четыре партии — Республиканско-народную партию, Хорошую партию, партию «Счастья», Демократическую партию — с этой точки зрения есть как положительные, так и отрицательные последствия. Однако в этом блоке должна была присутствовать и ДПН с наибольшей концентрацией курдов. Неужели в борьбе против Эрдогана разумно исключить партию, которую президент в наибольшей степени притеснял?

Если ПСР почувствует необходимость снова обратиться к ДПН, последняя пойдет на это, Эрдоган обсудит коалицию с курдскими лидерами и отлично продаст это как «проект социального мира». Допустим и вариант, когда президент не побеждает в первом туре. Допустим, что оппозиция во втором туре будет конкурировать с Эрдоганом единым кандидатом. Они заблуждаются, если полагают, что смогут одержать победу без участия избирателей от ДПН, с которыми сегодня стараются не пересекаться. Если избиратель от ДПН проигнорирует выборы, не проголосует, проигравшим окажется оппозиция, а победителем — Эрдоган. Исключение ДПН является большой политической ошибкой. Между тем Турция стоит на развилке. Эти выборы могут сделать Эрдогана султаном, укрепить авторитаризм, а могут стать и удобным случаем для возвращения страны к многоголосной парламентской системе.